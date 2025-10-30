Joya escondida: la ciudad de Florida con playa donde se puede comprar una casa por menos de US$260 mil

Florida tiene uno de los mercados inmobiliarios más elevados de todo Estados Unidos. Sin embargo, no todas las ciudades del Estado Soleado demandan un presupuesto millonario para poder vivir allí. En ese sentido, existen joyas escondidas con un gran equilibro entre costo y calidad de vida, como Pensacola.

Pensacola: la ciudad de Florida con casas accesibles

De acuerdo con un informe elaborado recientemente por la plataforma especializada GoBankingRates, el valor promedio de vivienda en Pensacola es de US$260.455, lo que representa una diferencia de aproximadamente US$142 mil menos que la media estatal de US$402.892.

Esa brecha posiciona a Pensacola como una de las más convenientes del estado para quienes buscan comprar una casa.

Según la IA, la región de Pensacola, Fort Walton Beach y Panama City, ofrece precios de vivienda más bajos que en el sur de Florida (Unsplash) Unsplash

El análisis, que se basó en datos recopilados de las empresas inmobiliarias Zillow y AreaVibes, así como también de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como la Fed, ubicó a Pensacola en el primer puesto entre las 15 “joyas ocultas” del mercado inmobiliario de Florida.

Además de los precios más accesibles de las propiedades, la ciudad registró un ingreso familiar promedio de US$72.699 al año.

¿Cuánto cuesta vivir en Pensacola?

El costo de vida promedio en Pensacola ronda los US$3473 por mes, según el informe de GoBankingRates. Esta cifra, que se mantiene muy por debajo en comparación con los principales centros urbanos de Florida, incluye vivienda, transporte, servicios y alimentos.

En tanto, el valor medio de la hipoteca mensual en esta localidad se estima en US$1491, uno de los más bajos del ranking.

Pensacola, una ciudad costera con alto nivel de habitabilidad

Ubicada en el extremo occidental del Panhandle floridano, Pensacola combina historia, playas y acceso directo al Golfo de México. Sus condiciones climáticas y su tamaño intermedio la vuelven atractiva para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a los servicios urbanos.

El estudio la describe como una de las ciudades con mejor equilibrio entre ingresos y calidad de vida. Con un índice de habitabilidad de 83 puntos, Pensacola supera a otras ciudades de la lista como Milton, Daytona Beach o South Daytona.

En Pensacola, el costo promedio de una vivienda es de US$ 260.455

Las “15 joyas” del mercado inmobiliario de Florida, según GoBankingRates

De acuerdo al estudio, estas son las 15 ciudades del Estado del Sol con propiedades a la venta por debajo del promedio estatal y buen índice de habitabilidad, que mide la calidad de vida:

1. Pensacola

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$260.455

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$142.437

Hipoteca mensual promedio: US$1.491

Habitabilidad: 83

Ingreso familiar promedio: US$72.699

2. Titusville

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$287.167

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$115.725

Hipoteca mensual promedio: US$1.644

Habitabilidad: 84

Ingreso familiar promedio: US$64.898

3. Tallahassee

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$304.235

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$98.657

Hipoteca mensual promedio: US$1,741

Habitabilidad: 85

Ingreso familiar promedio: US$55.931

4. Jacksonville

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$299.855

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$103.037

Hipoteca mensual promedio: US$1.716

Habitabilidad: 84

Ingreso familiar promedio: US$66.981

5. Sur de Daytona

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$254.478

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$148.414

Hipoteca mensual promedio: US$1.457

Habitabilidad: 82

Ingreso familiar promedio: US$54.931

6. Gainesville

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$323,471

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$79.421

Hipoteca mensual promedio: US$1.852

Habitabilidad: 84

Ingreso familiar promedio: US$45.611

7. Auburndale

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$310.336

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$92.556

Hipoteca mensual promedio: US$1.776

Habitabilidad: 82

Ingreso familiar promedio: US$68.267

8. Milton

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$283.573

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$119.319

Hipoteca mensual promedio: US$1.623

Habitabilidad: 80

Ingreso familiar promedio: US$72.676

9. Puerto Orange

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$350.442

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$52.450

Hipoteca mensual promedio: US$2.006

Habitabilidad: 83

Ingreso familiar promedio: US$68.955

10. Sebastian

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$351.345

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$51.547

Hipoteca mensual promedio: US$2.011

Habitabilidad: 83

Ingreso familiar promedio: US$68.863

11. Daytona Beach

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$289.539

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$113.353

Hipoteca mensual promedio: US$1.657

Habitabilidad: 80

Ingreso familiar promedio: US$50.130

12. Lynn Haven

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$325.914

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$76.978

Hipoteca mensual promedio: US$1.866

Habitabilidad: 80

Ingreso familiar promedio: US$83.093

13. Playa de Fort Walton

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$311.837

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$91.055

Hipoteca mensual promedio: US$1.785

Habitabilidad: 80

Ingreso familiar promedio: US$66.556

14. Nuevo Puerto Richey

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$315.105

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$87.787

Hipoteca mensual promedio: US$1.804

Habitabilidad: 80

Ingreso familiar promedio: US$46.160

15. Parque Pinellas

Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$321.853

Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$81.039

Hipoteca mensual promedio: US$1.842

Habitabilidad: 78

Ingreso familiar promedio: US$62.043

Pensacola también es más accesible para alquilar, según la IA Imagen de rawpixel.com en Freepik

Pensacola, una ciudad que también ofrece alquileres asequibles

Pensacola no solo se destaca por el menor precio de venta de sus propiedades, sino también de sus alquileres. De acuerdo a un análisis elaborado por ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, es una de las localidades con los precios de alquiler más bajos en Florida en 2025.

Tras cruzar información de FastExpert, Houzeo, Redfin y ExtraSpace, además de índices de accesibilidad publicados por WalletHub, la IA detectó que Pensacola ofrece alquileres por debajo de US$1000, una cifra significativamente menor que el promedio estatal, que supera los US$1400.