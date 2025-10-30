Joya escondida: la ciudad de Florida con playa donde se puede comprar una casa por menos de US$260 mil
Esta localidad ofrece un alto índice de habitabilidad y costo de vida asequible
Florida tiene uno de los mercados inmobiliarios más elevados de todo Estados Unidos. Sin embargo, no todas las ciudades del Estado Soleado demandan un presupuesto millonario para poder vivir allí. En ese sentido, existen joyas escondidas con un gran equilibro entre costo y calidad de vida, como Pensacola.
Pensacola: la ciudad de Florida con casas accesibles
De acuerdo con un informe elaborado recientemente por la plataforma especializada GoBankingRates, el valor promedio de vivienda en Pensacola es de US$260.455, lo que representa una diferencia de aproximadamente US$142 mil menos que la media estatal de US$402.892.
Esa brecha posiciona a Pensacola como una de las más convenientes del estado para quienes buscan comprar una casa.
El análisis, que se basó en datos recopilados de las empresas inmobiliarias Zillow y AreaVibes, así como también de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como la Fed, ubicó a Pensacola en el primer puesto entre las 15 “joyas ocultas” del mercado inmobiliario de Florida.
Además de los precios más accesibles de las propiedades, la ciudad registró un ingreso familiar promedio de US$72.699 al año.
¿Cuánto cuesta vivir en Pensacola?
El costo de vida promedio en Pensacola ronda los US$3473 por mes, según el informe de GoBankingRates. Esta cifra, que se mantiene muy por debajo en comparación con los principales centros urbanos de Florida, incluye vivienda, transporte, servicios y alimentos.
En tanto, el valor medio de la hipoteca mensual en esta localidad se estima en US$1491, uno de los más bajos del ranking.
Pensacola, una ciudad costera con alto nivel de habitabilidad
Ubicada en el extremo occidental del Panhandle floridano, Pensacola combina historia, playas y acceso directo al Golfo de México. Sus condiciones climáticas y su tamaño intermedio la vuelven atractiva para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a los servicios urbanos.
El estudio la describe como una de las ciudades con mejor equilibrio entre ingresos y calidad de vida. Con un índice de habitabilidad de 83 puntos, Pensacola supera a otras ciudades de la lista como Milton, Daytona Beach o South Daytona.
Las “15 joyas” del mercado inmobiliario de Florida, según GoBankingRates
De acuerdo al estudio, estas son las 15 ciudades del Estado del Sol con propiedades a la venta por debajo del promedio estatal y buen índice de habitabilidad, que mide la calidad de vida:
1. Pensacola
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$260.455
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$142.437
- Hipoteca mensual promedio: US$1.491
- Habitabilidad: 83
- Ingreso familiar promedio: US$72.699
2. Titusville
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$287.167
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$115.725
- Hipoteca mensual promedio: US$1.644
- Habitabilidad: 84
- Ingreso familiar promedio: US$64.898
3. Tallahassee
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$304.235
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$98.657
- Hipoteca mensual promedio: US$1,741
- Habitabilidad: 85
- Ingreso familiar promedio: US$55.931
4. Jacksonville
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$299.855
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$103.037
- Hipoteca mensual promedio: US$1.716
- Habitabilidad: 84
- Ingreso familiar promedio: US$66.981
5. Sur de Daytona
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$254.478
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$148.414
- Hipoteca mensual promedio: US$1.457
- Habitabilidad: 82
- Ingreso familiar promedio: US$54.931
6. Gainesville
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$323,471
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$79.421
- Hipoteca mensual promedio: US$1.852
- Habitabilidad: 84
- Ingreso familiar promedio: US$45.611
7. Auburndale
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$310.336
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$92.556
- Hipoteca mensual promedio: US$1.776
- Habitabilidad: 82
- Ingreso familiar promedio: US$68.267
8. Milton
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$283.573
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$119.319
- Hipoteca mensual promedio: US$1.623
- Habitabilidad: 80
- Ingreso familiar promedio: US$72.676
9. Puerto Orange
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$350.442
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$52.450
- Hipoteca mensual promedio: US$2.006
- Habitabilidad: 83
- Ingreso familiar promedio: US$68.955
10. Sebastian
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$351.345
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$51.547
- Hipoteca mensual promedio: US$2.011
- Habitabilidad: 83
- Ingreso familiar promedio: US$68.863
11. Daytona Beach
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$289.539
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$113.353
- Hipoteca mensual promedio: US$1.657
- Habitabilidad: 80
- Ingreso familiar promedio: US$50.130
12. Lynn Haven
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$325.914
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$76.978
- Hipoteca mensual promedio: US$1.866
- Habitabilidad: 80
- Ingreso familiar promedio: US$83.093
13. Playa de Fort Walton
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$311.837
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$91.055
- Hipoteca mensual promedio: US$1.785
- Habitabilidad: 80
- Ingreso familiar promedio: US$66.556
14. Nuevo Puerto Richey
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$315.105
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$87.787
- Hipoteca mensual promedio: US$1.804
- Habitabilidad: 80
- Ingreso familiar promedio: US$46.160
15. Parque Pinellas
- Valor promedio de la vivienda en la ciudad: US$321.853
- Monto por debajo del valor promedio de la vivienda en el estado: US$81.039
- Hipoteca mensual promedio: US$1.842
- Habitabilidad: 78
- Ingreso familiar promedio: US$62.043
Pensacola, una ciudad que también ofrece alquileres asequibles
Pensacola no solo se destaca por el menor precio de venta de sus propiedades, sino también de sus alquileres. De acuerdo a un análisis elaborado por ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, es una de las localidades con los precios de alquiler más bajos en Florida en 2025.
Tras cruzar información de FastExpert, Houzeo, Redfin y ExtraSpace, además de índices de accesibilidad publicados por WalletHub, la IA detectó que Pensacola ofrece alquileres por debajo de US$1000, una cifra significativamente menor que el promedio estatal, que supera los US$1400.
