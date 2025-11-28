¿Qué barrios saldrán beneficiados con la construcción de la nueva línea F de subte?

La futura línea F de subte promete reescribir parte del mapa porteño. No solo porque será la primera traza completamente nueva desde la inauguración de la H, sino porque atravesará zonas que hace décadas esperan una mejora sustancial en su conectividad.

El proyecto avanza en los papeles: la licitación está prevista para este año, el inicio de obra para 2026 y la apertura para 2031. Mientras tanto, el mercado inmobiliario ya lo está mirando con otros ojos.

El plan contempla 12 estaciones y un corredor de 9,8 kilómetros que unirá Barracas con Palermo, con enlaces a las líneas A, B, C, D y H. En Constitución, además, se integrará al Ferrocarril Roca. El presupuesto total asciende a US$1850 millones, de los cuales US$1050 millones corresponden a la primera etapa, que incluirá las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. Se estima que beneficiará a unos 300.000 pasajeros diarios.

Los barrios que atravesará la nueva línea de subte F

Entre los barrios involucrados, Barracas es el que vive la mayor expectativa. Allí se ubicará la cabecera sur, entre Brandsen y Suárez, un sector a pocas cuadras del límite de CABA con la Provincia. Vecinos y desarrolladores siguen cada anuncio con especial atención: es una zona con identidad fuerte, buena oferta edilicia y precios más accesibles que otros barrios del sur, pero históricamente relegada por la falta de subte. La llegada de una línea completa, con conexión directa hacia el centro y el norte, promete cambiar esa ecuación.

El plan de la nueva línea de subte contempla 12 estaciones

Constitución también aparece como un punto clave. Más allá de su rol como nodo ferroviario, la nueva estación podría contribuir a ordenar un área que combina tránsito intenso, servicios, comercios y una renovación urbana que avanza a ritmo irregular. San Cristóbal, Monserrat y San Nicolás -todos atravesados por la primera parte del trazado- podrían verse beneficiados por una mayor accesibilidad que impulse la actividad comercial y devuelva atractivo a sectores que en los últimos años perdieron dinamismo.

La segunda etapa llevará la línea hacia la avenida Santa Fe, Recoleta, Hospital Rivadavia, Parque Las Heras y Plaza Italia. En estos barrios, el impacto será distinto: no se espera una “revolución” en los precios de las propiedades, pero sí una mejora concreta en la conectividad interna de zonas de alta densidad residencial y laboral. En Palermo, por ejemplo, la nueva línea sumará una alternativa para desplazamientos cortos dentro del propio barrio, hoy dominados por colectivos y largas caminatas.

Por lo que, este recorrido atravesará en total siete barrios porteños:

Barracas (US$2103/m² en promedio, medido en octubre por Zonaprop)

Constitución (US$1926/m²)

San Cristóbal (US$1867/m²)

Monserrat (US$2181/m²)

San Nicolás (US$1851/m²)

Recoleta (US$2749/m²)

Palermo (US$3398/m²)