Se subasta un terreno único en una esquina clave de la avenida Elcano donde funcionaba Carrefour

Si hay una avenida en la ciudad de Buenos Aires que no para de crecer es Elcano que hace rato dejó de ser solo un eje de paso. Hoy es un corredor en transformación, con pulso comercial y una reconversión urbana que desde años es un imán para desarrolladores. En ese contexto aparece una noticia que llama la atención del mercado: se subasta uno de los últimos terrenos de gran escala disponibles en la zona, una rareza en un barrio donde la tierra grande ya no existe.

Elcano atraviesa Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y roza Belgrano R. A un perfil residencial marcado se le sumó en los últimos años un boom comercial. Sobre Elcano y sus alrededores desembarcaron marcas que funcionan como termómetro del consumo urbano: Rapanui, Starbucks, Havanna, Lucciano’s, cafeterías de especialidad como La Ventanita de Anafe o Tienda de Café, además de pizzerías, dietéticas, peluquerías y locales gastronómicos que se pueden ver en todas las cuadras. Los comerciantes destacan múltiples factores que la convierten en un punto estratégico para sus negocios.

En la zona de la avenida ElCano están instalando bares, cafés de especialidad y proyectos inmobiliarios Fabián Marelli

En este escenario aparece un terreno a la venta que los desarrolladores ya están mirando con buenos ojos. Está ubicado en la esquina de avenida Elcano y Enrique Martínez, justo frente a Belgrano R, aunque formalmente es Colegiales. Se trata del predio donde funcionó hasta marzo de 2023 el hipermercado Carrefour, que cerró sus puertas y quedó vacío desde entonces.

Cómo es el terreno en venta

El lote tiene 5580 m² y es, según reconocen en el sector, el único terreno de esa escala que hoy está disponible en toda la zona. Un dato que explica por qué el interés explotó apenas se anunció su salida al mercado.

Ya hay alrededor de 15 desarrolladores interesados que tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar su propuesta en sobre cerrado, que se deposita en una escribanía, y el comprador elegido se conocerá una semana después. El precio de referencia se fijó en US$28 millones y el mejor oferente se quedará con la tierra.

Se pueden construir hasta cuatro pisos, con un total de 22.500 m² vendibles. Mientras que, el total de construcción es de 40.000 m² con cochera incluidas, que ya están construidas por el supermercado que funcionaba, “lo que implica un ahorro estimado de unos US$6 millones en obra”, cuenta Juan Manuel Tapiola, CEO de la desarrollara Spazios, dueña del terreno desde 2022. El esquema que más seduce es el de un condominio residencial con un zócalo comercial.

Sobre Enrique Martínez hay casi 100 metros lineales aptos para gastronomía u otros usos comerciales. La entrada al sector residencial podría ser por Virrey Olaguer y Feliú, con una lógica de acceso tipo country, con barrera, mientras que las cocheras y la parte comercial darían a Elcano, imagina Tapiola.

Aunque la mayoría de los interesados piensa en un desarrollo residencial, también hubo propuestas para hotel y sanatorio. “Es una tierra especial. Me llamaban incluso cuando no estaba a la venta. Y cuando anuncié que la vendía, arrancó la negociación extrema. Por eso elegimos ir por la metodología de subasta”, cuenta Tapiola.

El propietario decidió poner en venta la obra porque el producto no iba a terminar siendo para el público al que aspiran. “El metro cuadrado se iba por encima de los US$4000 y nosotros estamos en un proceso de expansión muy fuerte en zonas como el sur y el centro, apuntando a la clase media y al financiamiento”, explica y aclara que este lote los desviaba de su business plan. “Cambiaba el ángulo del negocio y por eso decidí venderlo”, resume Tapiola. La decisión final fue hacerlo vía subasta para evitar negociaciones eternas y que gane, simplemente, la mejor oferta.

Distrito Elcano: la reconversión de una microzona

En las cuadras que ocupa la avenida Elcano desde Álvarez Thomas hasta Fraga, aproximadamente, se ve un nuevo movimiento que ya llamó la atención de desarrolladores y constructoras. En el límite entre Chacarita y Villa Ortúzar, la zona que en el mercado se empieza a conocer como “Distrito Elcano”, está viviendo un renacer impulsado por la onda cool de Chacarita y la demanda de vecinos que buscan la tranquilidad de un barrio, pero con buenas conexiones dentro de la ciudad de Buenos Aires.

La zona de la avenida Elcano se encuentra en constante trasformación Ricardo Pristupluk

A pocos pasos de la estación Federico Lacroze del ferrocarril Urquiza y de la línea B de subte, los edificios empiezan a ser cada vez más bajos y el ruido comienza a apaciguarse. ¿Por qué llega ahora este interés renovado? Hay algunos factores para considerar. El primero y más claro es la influencia del crecimiento que está viviendo Chacarita, elegido como uno de los barrios “más cool del mundo” por la revista especializada Time Out, con su pujante polo gastronómico y cultural que atrae a un público más joven y bohemio.

El otro factor está relacionado con algunos cambios que vivió el barrio como la urbanización del barrio Fraga y la mudanza de algunos talleres de industrias livianas que dejaron lotes disponibles. Además del interés de nuevos compradores que ya encuentran una saturación en barrios linderos y más caros como Palermo, Belgrano o incluso Colegiales.

Por lo que la salida a la venta de un terreno en esta zona no es menor: Elcano cambió, el mercado lo sabe y el mercado lo confirma con más de 15 interesados en quedarse con una tierra clave en la Ciudad.