Terrenos nacionales en remate: tres oportunidades en Santa Fe con precio base revelado

El Estado nacional avanzó en marzo de 2026 con un proceso de reordenamiento territorial que impacta directamente en la ciudad de Santa Fe: la subasta de varios terrenos ubicados en una zona histórica del barrio Guadalupe, un sector que durante décadas permaneció marcado por proyectos inconclusos, afectaciones administrativas y usos que nunca llegaron a concretarse. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confirmó la salida a remate de tres grupos de parcelas, todas con precio base en dólares y fechas de subasta fijadas para abril, lo que despertó un fuerte interés entre desarrolladores y particulares que siguen de cerca la disponibilidad de suelo urbano en la capital provincial.

Los terrenos se encuentran dentro del polígono delimitado por General Paz, Dorrego, Pasaje Roca y Azcuénaga, un sector que arrastra una larga historia de indefiniciones. En los años 80, la zona había sido intervenida por Vialidad Nacional en el marco de un proyecto vial que nunca llegó a ejecutarse. Más tarde, en 1999, las parcelas fueron incorporadas al Programa Arraigo, una iniciativa destinada a regularizar situaciones dominiales y facilitar el acceso a la tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo se comprobó que no existían solicitudes activas ni procesos en curso vinculados a ese programa, lo que habilitó su desafectación y posterior incorporación al plan de enajenación de bienes considerados prescindibles para la administración pública.

La primera subasta: tres parcelas

La primera de las subastas está programada para el 27 de abril de 2026 (inscripción hasta el 20 de abril) e incluye tres parcelas (2, 3 y 4) de 216 metros cuadrados cada una, en Miguel de Azcuénaga s/n, que se ofrecen en un único lote de 648 metros cuadrados. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó para este conjunto un precio base de US$87.023, un valor que funciona como referencia inicial para la puja digital. La superficie total y la ubicación dentro de un tejido urbano consolidado convierten a este primer remate en la opción de mayor escala dentro del paquete de ventas.

Subasta de tres terrenos en la provincia de Santa Fe argentina.gob.ar/bienesdelestado

La segunda subasta: dos parcelas

La segunda subasta se realizará el 28 de abril (inscripción hasta el 20 de abril) y comprende dos parcelas (5 y 7) de 216 metros cuadrados, que suman 432 metros cuadrados en Pasaje Roca s/n. En este caso, el precio base fue establecido en US$58.863, lo que posiciona a este lote como una alternativa intermedia tanto en superficie como en inversión requerida. Según la información oficial, estas tierras también habían sido afectadas al Programa Arraigo, pero nunca recibieron solicitudes ni trámites que justificaran su permanencia dentro del esquema de regularización.

Estas son las parcelas 5 y 7 argentina.gob.ar/bienesdelestado

La tercera subasta: el precio base más bajo

La tercera oportunidad llegará el 8 de mayo con inscripción hasta el 30 de abril, con dos parcelas (11 y 14) con un total de 427,43 metros cuadrados ubicadas en Miguel de Azcuénaga esquina Dorrego, con un precio base ligeramente inferior: US$58.127. La diferencia responde a criterios técnicos de tasación vinculados a la ubicación exacta dentro del polígono y a las características particulares del lote. Aun así, se trata de una oferta similar en escala y potencial de desarrollo a la subasta del día 28.

Además, durante el mes de mayo se realizarán otras subastas de parcelas en la misma zona los días 11, 12, 13 y 15.

¿Cómo participar?

En todos los casos, la AABE remarcó que las subastas se realizarán a través de la plataforma digital SUBAST.AR, un sistema que permite la participación remota, garantiza trazabilidad y asegura igualdad de condiciones entre los oferentes. El proceso exige registro previo, validación de identidad y el pago de una garantía para participar, además de la consulta del pliego donde se detallan las condiciones específicas de cada operación. La modalidad digital, que ya se consolidó como estándar en las ventas de bienes estatales, permite además extender automáticamente el cierre de la puja cuando se presentan ofertas sobre la hora límite, evitando maniobras especulativas y favoreciendo la competencia real.

La redefinición del destino de estos terrenos implica también un cierre simbólico para una zona que durante décadas permaneció atrapada entre proyectos inconclusos y afectaciones administrativas que impedían su desarrollo. Con la desafectación del Programa Arraigo y la confirmación de que no existen restricciones patrimoniales ni impedimentos legales, la venta abre la puerta a nuevas inversiones privadas que podrían dinamizar el sector y modificar la fisonomía urbana del área.