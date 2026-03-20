Invierten US$50 millones en un estadio para 12.000 espectadores en Córdoba

CÓRDOBA.- Corporación América Inmobiliaria, brazo inmobiliario del Grupo Corporación América, y Dale Play, compañía fundada por Federico Lauria, anunciaron la construcción de un estadio en Córdoba, en el que invertirán US$50 millones. Con una capacidad de 12.000 espectadores buscará confirmar el posicionamiento de la ciudad como una de las principales plazas de espectáculos y eventos deportivos del país y Latinoamérica.

Desarrollará el proyecto junto a socios estratégicos locales como En Vivo Producciones, la productora fundada por José Palazzo y Marcelo Oliva, y productor cordobés Carli Jiménez. En el anuncio destacaron que así se conforma “un ecosistema que integra experiencia local e infraestructura internacional para impulsar uno de los desarrollos más relevantes del entretenimiento en vivo en la región”.

El estadio estará en el Distrito Las Artes, el desarrollo inmobiliario de usos mixtos impulsado por Corporación América Inmobiliaria en el predio del ex Batallón 141, ubicado cerca del centro y también del Parque Sarmiento.

La capacidad prevista es para 12.000 espectadores.

El diseño arquitectónico, adelantaron, será “flexible” lo que le permitirá adaptarse a conciertos, competencias deportivas internacionales y producciones corporativas de gran escala, integrándose al circuito global de giras y eventos. La infraestructura incluirá 36 palcos privados categoría VIP, dos lounges distribuidos en dos plantas con capacidad para 120 personas cada uno, y una experiencia integral pensada tanto para el público como para artistas y promotores. Son 11.800 metros cuadrados cubiertos, “con tecnología de última generación, acústica diseñada para grandes producciones internacionales y estándares contemporáneos de sustentabilidad”.

La estimación es que el nuevo espacio “permitirá recuperar más del 40% de los shows que se habían perdido en los últimos años por falta de infraestructura adecuada para producciones de gran nivel". Hay que recordar que el Orfeo -un estadio que fue sede de shows internacionales- cerró después de la pandemia. Los socios subrayaron que la iniciativa “tendrá un impacto significativo en la economía local, generando empleo directo e indirecto durante su etapa de construcción” como también con cada uno de los eventos que impactarán en el turismo, la hotelería y la gastronomía.

Con arquitectura "flexible" en el diseño contempla VIPs y lounges.

“La elección de Córdoba para un proyecto de esta magnitud se sustenta en la articulación público-privada y en el impulso que la ciudad promueve para iniciativas culturales -plantea el anuncio-. En este contexto, las partes destacan el trabajo conjunto con la Municipalidad de Córdoba, cuyo acompañamiento mediante incentivos a la inversión y un marco normativo y fiscal orientado al desarrollo urbano permite avanzar en la actualización del master plan bajo criterios de sustentabilidad".

Los socios

Dale Play es una de las compañías líderes de entretenimiento en Hispanoamérica; en el último año desarrolló y produjo más de 400 shows en 18 países y 87 ciudades. Combina producción de shows, gestión y proyección de talento y contenidos, participando activamente en algunos de los proyectos más relevantes de la música en español.

Ha trabajado tanto con artistas globales como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Daddy Yankee, Luis Miguel y Karol G, como en la proyección internacional de algunos de los argentinos más importantes, con impacto en el escenario global, como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Airbag y Lali, entre otros.

En Vivo Producciones, la productora más importante del interior del país, ha sido responsable de más de 500 shows en estadios y de hitos como Cosquín Rock, recientemente declarado Marca País. Ha trabajado con artistas como Paul McCartney, Madonna, Justin Bieber y Guns N’ Roses.

Jiménez viene en constante crecimiento dentro de la industria del entretenimiento, “aporta la identidad cultural y el arraigo necesarios para que el estadio sea el punto de encuentro entre la esencia local y los estándares más vanguardistas de la industria global”.