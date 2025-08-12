La ciudad victoriana con casas accesibles en las que curiosamente nadie quiere vivir

Cuando se piensa en California, lo primero que viene a la mente son grandes ciudades como Los Ángeles o San Francisco, con viviendas por encima del millón de dólares y un ritmo de vida frenético. Sin embargo, al norte del estado existe una excepción que parece sacada de un cuento: Ferndale, una joya victoriana escondida entre colinas, ríos y pastizales, donde la vida es más tranquila, el entorno más natural y las viviendas más accesibles.

Ubicada en el condado de Humboldt, a solo 8 kilómetros del océano Pacífico, Ferndale es una ciudad pequeña con poco más de 1300 habitantes distribuidos en menos de una milla cuadrada. Su fundación se remonta a la década de 1850 y su crecimiento estuvo impulsado por la industria lechera, que aún hoy es un pilar económico local, detalla la página del ayuntamiento.

Ferndale, el secreto mejor guardado del norte de California

Incorporada oficialmente en 1893 bajo la Ley General del estado, Ferndale funciona con un sistema de gobierno de Consejo-Administrador. Su estructura política es simple y funcional: un alcalde elegido de forma separada, un consejo municipal que fija las políticas locales y un administrador que ejecuta las decisiones del día a día.

Calle principal de Ferndale, donde se concentran negocios locales, cafeterías y espacios comunitarios Shutterstock

Aunque la población es reducida y estable, el encanto de Ferndale ha sido reconocido por publicaciones como World Atlas, que la destaca entre las mejores ciudades para vivir o retirarse en California gracias a su paz, seguridad y entorno natural. El índice de delitos violentos es de apenas 16,2 por cada 10.000 personas, lo que la convierte en una opción atractiva para familias y jubilados.

¿Cuánto cuesta vivir en Ferndale?

El precio promedio de venta de una vivienda en Ferndale ronda los US$624.000, significativamente más bajo que el promedio de otras ciudades californianas como San Francisco o San Diego. Aunque no es exactamente barato en comparación con otros estados, sí lo es dentro del contexto de California, y viene acompañado de calidad de vida.

A solo 11 minutos en auto, los residentes pueden disfrutar de Centerville Beach County Park, una playa amplia, silenciosa y bordeada por acantilados de arenisca. En el centro de la ciudad, se conservan edificios victorianos originales, cafeterías, una clínica local, un museo histórico y una comunidad que prioriza la vida sencilla.

¿Por qué tan poca gente vive en Ferndale?

El aislamiento geográfico y la falta de grandes centros laborales o universidades hacen que Ferndale no sea una opción viable para todos. La mayoría de los trabajos están ligados a la agricultura, el comercio local o el turismo, lo que limita las oportunidades para quienes buscan carreras en sectores como tecnología, finanzas o educación superior.

Casas victorianas en Ferndale, una ciudad con pocos habitantes por su aislamiento geográfico Shutterstock

Pero para aquellos que priorizan el bienestar sobre la velocidad, Ferndale es una oportunidad única: clima templado todo el año, cero tráfico, aire limpio y una comunidad segura. Un lugar que parece haberse detenido en el tiempo, en el mejor de los sentidos.

Ficha de Ferndale