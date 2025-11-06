La Clementina. Por qué es el proyecto más “Premiun” de Lomas de San Isidro

En uno de los barrios más valorados de Zona Norte, más precisamente en las Lomas de San Isidro, hay un emprendimiento “fuera de lo común”. Por su ubicación, por la calidad constructiva y por combinar casas con un proyecto multifamiliar de departamentos, La Clementina es hoy un desarrollo residencial único e irrepetible.

Con el barrio cerrado de casas totalmente consolidado, la gran novedad de La Clementina es que ya está en obra el condominio de 116 residencias. Serán unidades de 2, 3 y 4 ambientes con una gran variedad de tipologías: plantas bajas con jardines propios, pérgolas y parrillas; pisos uno, dos y tres con amplios balcones aterrazados con parrilla propia; y los cuartos pisos, en dúplex con terrazas privadas, pérgolas y parrillas propias. En todos los casos, se trata de departamentos amplios y con las comodidades de una casa.

“La Clementina surge porque identificamos que no había un proyecto premium dirigido al público de Las Lomas y de San Isidro en general. Entendimos que, faltando este tipo de desarrollos, con las calidades que estamos brindando, podíamos hacer un emprendimiento disruptivo, exclusivo y acorde a la demanda del público de la zona”, cuenta Agustín Río, director comercial de La Clementina.

En un predio de 4.2 hectáreas totales, la primera etapa del Master Plan original fue el barrio de 34 lotes, que hoy está completamente construido y habitado. Y en septiembre comenzaron las obras del complejo multifamiliar sobre un terreno de una hectárea con 50 metros de frente sobre la calle Avellaneda y 160 metros de fondo. Con vistas despejadas hacia un entorno arbolado, con amplios y luminosos ambientes, su diseño fue pensado para garantizar la privacidad de todas sus unidades.

Para lograr que el emprendimiento tenga la calidad premium buscada y se construya en los tiempos planificados, se armó un equipo de trabajo de excelencia que incluye a Constructora Sudamericana, referente en obras de primerísimo nivel, a Spósito y Asociados en el Gerenciamiento y Dirección de Obra, y a Mieres Propiedades como Comercializadora.

Santiago Mieres, director de Mieres Propiedades, inmobiliaria con amplia presencia en toda la Zona Norte, avala las cualidades diferenciales del emprendimiento: “La Clementina es un proyecto que está fuera de lo común en lo que a desarrollos inmobiliarios urbanos se refiere”, dice. “Por un lado, su ubicación en el pulmón verde de Las Lomas de San Isidro. Se trata de una zona de desarrollos multifamiliares ya consolidados y validados por todo el público que reside en el lugar. Sus accesos y cercanía con centros comerciales, clubes y colegios hacen que la ubicación y el entorno sean determinantes. Por otro, va a tener una calidad que hoy no hay en el mercado, tanto en lo que es el desarrollo arquitectónico funcional del edificio como todo lo que tiene que ver con calidad de terminaciones y amenities. Todo fue pensado y diagramado para que el usuario tenga la mejor experiencia de vivienda posible sin dejar de lado su impronta en lo que será la calidad recibida”, agrega.

La Clementina es un proyecto atractivo para un público bastante amplio, desde aquellos que buscan dejar las casas por un lugar más chico, pero conservando calidad, comodidad y ubicación, hasta familias jóvenes que viven en la zona y quieren hacer un “upgrade” hacia un lugar más nuevo y funcional. Las unidades se entregarán completamente equipadas bajo el concepto “llave en mano”, con materiales y terminaciones “high-end”.

Con 800 m2 de amenities como gimnasio, spa, piscina interior climatizada, coworking y sala de usos múltiples, entre otros, y sistemas de domótica incorporados, La Clementina es, según dicen los especialistas, “un proyecto irrepetible”. Para conocerlo en detalle, se puede coordinar una visita al showroom comunicándose con la Sucursal Las Lomas de Mieres Propiedades, o completando el formulario que cierra esta nota.

