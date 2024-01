escuchar

Una mujer dijo que el hombre se metió las manos en los pantalones delante de ella. Otra mujer dijo que el mismo hombre le envió un mensaje de texto con una foto de su entrepierna. Una tercera mujer dijo que tuvo una relación consensuada con el hombre, pero que luego tomó represalias.

El hombre es Kenny Parcell, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, una poderosa organización sin fines de lucro con más de mil millones de dólares en activos que controla el acceso a casi todos los listados de viviendas estadounidenses. Las tres mujeres, que trabajaban en el grupo con sede en Chicago, dijeron que fueron acosadas sexualmente por Parcell y describieron un patrón de comportamiento que incluía conductas inapropiadas, fotografías y textos lascivos.

Dentro de la organización, conocida como NAR, y sus afiliados, 29 empleados y exlíderes dijeron a The New York Times que incluso después de años de denuncias de acoso sexual, discriminación y represalias por parte de Parcell y otros líderes, poco cambió. Muchas de estas afirmaciones han comenzado a surgir en las últimas semanas después de que Janelle Brevard , la ex empleada que dijo tener una relación con Parcell, demandara al grupo por discriminación y acoso racial y sexual.

Kenny Parcell, el actual presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, ha sido el foco de acusaciones de acoso sexual desde que un ex empleado presentó una demanda este verano. The National Association of Realtors

“Está el acoso sexual y, luego, entretejido en él, esta cultura del miedo”, dijo Stephanie Quinn, ex directora de reuniones y eventos de negocios de la organización, que trabajó en la NAR durante más de una década. Quinn, quien renunció el año pasado, dijo que Parcell regularmente esperaba abrazos e intentaba concertar reuniones con colegas más jóvenes a altas horas de la noche. Después de un incidente en el que ella extendió la palma de su mano para bloquear un abrazo, él comenzó a cuestionar su autoridad sobre sus empleados y las decisiones que debía tomar, dijo.

Parcell, que respondió a las preguntas del Times por escrito, negó haber participado en acoso sexual. “Nunca he tratado de acercarme a nadie ‘más joven’ o ‘tarde en la noche’”, dijo. NAR dijo que su equipo que investiga tales asuntos nunca recibió una queja de Quinn.

Durante más de 100 años, la industria inmobiliaria estadounidense ha estado dominada por la NAR, que cuenta con 1,5 millones de miembros que pagan cuotas, lo que la convierte en la organización profesional más grande del país. Incluso posee la marca registrada de la palabra “Realtor”.

A pesar del tamaño y alcance de la organización, los empleados y agentes inmobiliarios entrevistados por The Times criticaron su liderazgo como un círculo estrecho de aliados que desviaban las malas prácticas y castigaban a quienes se quejaban. Parcell, un agente inmobiliario de Utah descrito por sus compañeros de trabajo como un grandilocuente con un temperamento feroz, actualmente ocupa el puesto más alto.

“Su comportamiento es depredador”, dijo Quinn, de 52 años, sobre Parcell. “Siento que estaba gritando constantemente: ‘Esto es tan inapropiado’”.

El acoso se ha arraigado en la cultura de la NAR, dijo Kaki Lybbert, de 69 años, un agente inmobiliario de Texas que formó parte de la junta directiva de la NAR el año pasado. En conferencias y reuniones oficiales de la NAR, dijo, vio a Parcell condenar al ostracismo a las agentes inmobiliarias que no lograban halagarlo, comportamiento que no repitió con los hombres. “He visto de cerca cómo se trata a la gente y me hizo sentir mal del estómago”, dijo.

Parcell negó las acusaciones de Lybbert. “De hecho, no sé a qué se refieren estas acusaciones ni tengo ningún marco de referencia para esto”, dijo.

“Cariño”

Después de consultas este mes por parte del Times, NAR anunció un nuevo grupo asesor centrado en la cultura de la organización, que, según dijeron, trabajará para fomentar “valores de respeto, integridad, transparencia y crecimiento continuo”.

La misión de la empresa en el lugar de trabajo señala que la capacitación para la prevención del acoso sexual y la discriminación es obligatoria, lo cual está en línea con la ley estatal de Illinois.

El sector inmobiliario se inclina en gran medida hacia las mujeres: el 66 por ciento de los miembros de la NAR son mujeres. Sin embargo, sus principales líderes actuales son, en su mayoría, hombres.

Tan recientemente como el verano pasado, la guía de la organización sobre acoso puso gran parte de la carga en las víctimas para prevenir comportamientos no deseados. “Si un miembro, colega, proveedor u otro asistente se refiere a un empleado como “cariño”, el empleado puede informarle que preferiría que usara el nombre del empleado”, anunció el departamento de recursos humanos del grupo en un nuevo documento. Protocolos para congresos y reuniones. Estas pautas también incluían: “El personal debe evitar ir a la habitación del hotel de nadie” y “Nunca se requiere contacto físico con nadie”.

Muchas mujeres que plantearon inquietudes a la NAR dijeron que la respuesta de los líderes las disuadió de volver a hablar sobre el acoso dentro de la organización. Diecinueve mujeres que trabajaban o estaban activas en la NAR o sus afiliados dijeron a The Times en entrevistas que habían sufrido acoso sexual en el trabajo.

Otros 10 dijeron que fueron sometidos a una cultura sexista y denigrante. El Times también revisó dos demandas, una denuncia por discriminación y un memorando interno enviado al departamento de recursos humanos de la NAR que apuntaban a un patrón de acoso y represalias que duraba años en la organización.

Brevard y otras dos mujeres presentaron denuncias formales de acoso. Posteriormente, a las tres mujeres se les ofrecieron indemnizaciones por despido que les exigían firmar acuerdos de confidencialidad. La NAR declinó hacer comentarios.

Dieciséis de las acusaciones examinadas por The Times de acoso sexual o cultura abusiva involucraban a Parcell. A través de su abogado, Parcell, de 50 años, calificó las acusaciones en su contra de “categóricamente falsas”. “Soy una persona amigable y extrovertida en un mundo que se está volviendo cada vez más cínico, conflictivo y frío”, dijo Parcell en un comunicado. “Se están tergiversando y tergiversando acciones bien intencionadas de mi parte”.

Cuando se le preguntó en una entrevista si la organización tiene algún problema con el acoso sexual, el director ejecutivo de la NAR, Bob Goldberg, dijo: “Yo no lo caracterizaría como un problema”.

Posteriormente, aclaró en un correo electrónico a través de un portavoz de la organización: “Operamos en una sociedad donde, lamentablemente, pueden ocurrir conductas inapropiadas. Como cualquier organización, no somos inmunes a estos desafíos y cualquier acusación me preocupa”.

Kaki Lybbert, de 69 años, un agente inmobiliario de Texas que formó parte de la junta directiva de la NAR en 2022, dijo que el acoso y la intimidación son omnipresentes dentro de la organización SHELBY TAUBER - NYTNS

En un comunicado, la NAR dijo: “Seguimos procedimientos claros de presentación de informes para investigar cualquier problema que nos preocupe y tomamos medidas correctivas según sea necesario, que pueden incluir el despido del personal y la suspensión de miembros”.

Un ‘adversario poderoso’

Brevard, de 51 años, fue despedida en septiembre de 2022 por no revelar su relación con Parcell, según la demanda que presentó ante un tribunal federal en Washington, DC, en junio.

Había trabajado en NAR como lo que se llamaba su “narradora principal” y manejó los podcasts, videos y gran parte de su material de marketing del grupo de 2019 a 2022. Según su denuncia, tuvo una relación de un mes con Parcell. Después de que ella terminó, Parcell continuó presionándola con insinuaciones no deseadas, se aseguró de que fuera excluida de reuniones y viajes de negocios y le dijo que haría que la despidieran, según afirma la demanda.

Brevard es negra. Ella y otras tres empleadas, todas blancas, se quejaron del comportamiento de Parcell ante los abogados contratados para investigar cuestiones de acoso sexual en la organización el año pasado, según la demanda.

Las acciones de Parcell incluyeron enviarles mensajes de texto e imágenes obscenas a todos ellos, según la demanda. Los funcionarios de la NAR dijeron que la investigación había concluido y que todas las acusaciones habían sido abordadas, pero se negaron a dar más detalles.

Aunque Brevard fue despedida, las otras mujeres que se quejaron permanecieron en el personal.

Retiró su demanda en julio, después de que ella y su abogado en ese momento llegaran a un acuerdo con la NAR sobre un paquete de indemnización de 107.000 dólares, que incluía los honorarios de los abogados. El paquete también incluía un acuerdo de confidencialidad. Ella se negó a hacer comentarios.

NAR describió el acuerdo como “un acuerdo de separación que incluía un pago para ayudarla a avanzar en la vida”. Pero Bruce Fox, un abogado que comenzó a representar a Brevard en agosto, lo cuestionó. “Sintiéndose intimidada por un adversario tan poderoso, accedió a resolver su caso rápidamente”, dijo.

Un memorando que alarma

Parcell, un buscador de emociones fuertes y ávido motociclista, asistió a la Universidad Brigham Young con una beca de fútbol y fue un exitoso agente inmobiliario de Utah antes de comenzar a ascender en las filas del liderazgo de la NAR en 2020. Es animado y franco en su apoyo a la organización: Posó con una motocicleta de la marca Realtor y viajó como presidente electo a Ucrania, donde fue fotografiado junto a tanques con una camiseta de la NAR.

Dentro de la organización, varias mujeres lo describieron como un jefe que cruzó líneas. Hace más de un año, Jennifer Braun, de 54 años, actual productora senior de eventos de NAR, presentó un informe interno sobre dos incidentes con Parcell al departamento de recursos humanos.

Braun, que trabaja en la sede de la organización, le dijo a The Times que en una conferencia de 2018 en Washington, Parcell le pidió que lo ayudara a arreglarse la camisa y luego se metiera las manos en los pantalones, lo que, según ella, parecía sexualmente sugerente. En un evento anterior, la cumbre de liderazgo de la NAR de 2017 en Chicago, dijo que otro colega se estaba masturbando en su habitación y simuló la eyaculación frotándose las manos, dijo. Luego extendió las manos hacia ella, dijo.

“Si la gente no habla, esto nunca terminará”, dijo Braun. Parcell afirmó que nunca había hecho tales referencias o gestos. “Desde mi punto de vista, Jennifer y yo tenemos una relación de trabajo buena y adecuada”, afirmó. La NAR dijo que hubo una investigación, incluso por parte de un abogado externo, y que “tomó medidas”.

En junio pasado, un ejecutivo de la NAR envió un memorando a un vicepresidente senior dando la alarma. Se había enterado de dos empleados que describieron una “invitación inapropiada”: Parcell los había invitado a pasar la noche en su casa de Utah mientras estaban en la ciudad para producir materiales promocionales para su mandato presidencial. También compartió fotografías de su entrepierna que Parcell les envió en abril de 2022.

Cuando The Times le preguntó sobre el memorando, la NAR dijo que no contenía denuncias de acoso sexual y describió las fotografías enviadas por Parcell como “de la hebilla de un cinturón”. La organización dijo que todos los problemas identificados en el memorando habían sido investigados y abordados.

Parcell dijo que estaba pidiendo opiniones sobre el diseño de una hebilla de cinturón promocional de NAR cuando envió las imágenes.

Suzi Dunkel-Soto, agente de bienes raíces en Alhambra, California, dijo que un agente de bienes raíces tomó una foto debajo de su falda durante una ceremonia de graduación de una academia de liderazgo de la NAR JENNA SCHOENEFELD - NYTNS

“Tengo miedo”

Braun, Amy Swida, directora de reuniones y eventos de negocios, y otros tres empleados actuales de NAR que presentaron quejas internas de acoso sexual o discriminación de género por parte de Parcell describieron un lugar de trabajo tenso donde creen que estaban siendo vigilados por los ejecutivos. En entrevistas separadas, cada uno se refirió a un sistema de intimidación profundamente arraigado que creían que tenía como objetivo mantener en silencio a los detractores.

“Tengo miedo todos los días cuando vengo a trabajar”, dijo Swida, de 39 años, quien dijo que el comportamiento de Parcell hacia ella se volvió cruel y condescendiente cuando quedó visiblemente embarazada. Fue castigada después de negarse a permitir que Parcell eludiera sus deberes laborales, dijo, citando un ejemplo de haber sido excluida de la planificación de una importante reunión de liderazgo porque no permitió que Parcell negociara directamente con un proveedor. Dijo que ahora teme quedarse sin otras oportunidades laborales.

“Nunca fui cruel con la señora Swida”, dijo Parcell, cuestionando el relato de la señora Swida sobre los acontecimientos relacionados con el contrato.

La NAR dijo que tiene “una política estricta de no represalias” y “su queja fue escuchada y documentada”. La organización dijo que fue ascendida unos meses después, “sin relación con el incidente denunciado”.

Otras mujeres entrevistadas dijeron que los problemas van más allá de la sede de la NAR. Los ejecutivos, dijeron, han estado al tanto de las quejas sobre el comportamiento de los miembros del grupo durante años y continuamente no tomaron medidas.

Suzi Dunkel-Soto, agente de bienes raíces en Alhambra, California, dijo que un agente de bienes raíces se tomó una foto debajo de su falda durante una ceremonia de graduación de la academia de liderazgo de la NAR celebrada en Boston en octubre de 2018. Dunkel-Soto, de 57 años, dijo que llegó Se dirigió al director jurídico de la NAR para informar del incidente y dejó varios mensajes. Dijo que sus llamadas nunca fueron devueltas. Cuando The Times preguntó sobre el incidente, la NAR dijo que “abordó este incidente apropiadamente con el agente inmobiliario involucrado”, pero no dio detalles.

“Todo se esconde debajo de la alfombra”, dijo Dunkel-Soto.

Una cultura de guardar silencio

Varias mujeres entrevistadas dijeron que no querían hablar en público porque temían represalias y perderían el acceso a los roles de liderazgo y las conexiones profesionales de las que dependen sus negocios.

Meses después de presentar una denuncia de acoso sexual y discriminación al departamento de recursos humanos de NAR, Roshani Sheth fue despedida de su trabajo como gerente de producto para una subsidiaria de NAR, Realtors Information Network. Según su afirmación, la Sheth era la única mujer y persona de color en su equipo, y sus superiores masculinos le habían mirado los senos, se habían referido a su ambición profesional como “poco atractiva” y habían hecho comentarios inapropiados sobre su cuerpo y su estado civil. En una entrevista con The Times, dijo que la NAR citó un “mal desempeño” para su despido en 2019.

En julio de 2020, la Sra. Sheth, de ascendencia india, presentó una denuncia de discriminación, alegando acoso racial y sexual, ante el Departamento de Derechos Humanos de Illinois. Ahora está siendo examinado por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Después de presentar la denuncia, Sheth, que vive en Chicago, recibió mensajes de texto de un número desconocido que se referían a ella como una “rata” y le decían “kys”, que es una abreviatura de texto para “suicidarse”. Sheth presentó un informe policial.

Sheth dijo que creía que la despidieron en represalia por sus quejas. “La manera de que una empresa gane es conseguir que alguien no hable”, afirmó. Recibió una indemnización por despido que vino con un acuerdo de confidencialidad al momento de su despido. No obstante, decidió hablar con The Times, dijo, porque creía que no era la única mujer que había sufrido acoso. Ella no reveló el monto del pago.

También se han reportado quejas de acoso en Move, Inc., una empresa de listado de bienes raíces que opera el sitio Realtor.com con licencia de la NAR y tiene su sede en Santa Clara, California. Dos líderes de la NAR, tradicionalmente el presidente y el presidente electo, se sientan en el consejo asesor de nueve miembros de Move. Parcell es actualmente uno de ellos.

En septiembre de 2020, Suzanne Mueller, de 59 años, demandó a Move por lo que la denuncia describe como múltiples incidentes de acoso sexual. Según la demanda, los ejecutivos de Move minimizaron las conversaciones violentas y con carga sexual en eventos laborales, describiéndolos como agentes inmobiliarios varones que “simplemente eran niños”. También se refirieron a un evento del Día Internacional de la Mujer como “sin sentido” e hicieron comentarios menospreciando el aumento de peso menopáusico y los dolores menstruales. Mueller, quien había sido vicepresidenta senior de relaciones industriales de la compañía, fue despedida en mayo de 2020. También le ofrecieron una indemnización por despido que venía con un acuerdo de confidencialidad.

“El caso se resolvió en 2021 y no podemos hacer más comentarios al respecto”, dijo Sara Wiskerchen, directora de comunicaciones corporativas de Move, cuando se le preguntó sobre la demanda.

Varios exlíderes de la NAR dijeron a The Times que guardar silencio, e incluso encubrir a los acusados de irregularidades, es un aspecto antiguo de la cultura.

“Odio ver que mi organización sufra por las acciones de unos pocos”, dijo Leigh Brown, de 48 años, una destacada agente de bienes raíces de Carolina del Norte que se desempeñó como vicepresidenta de defensa de la NAR en 2021 ALYCEE BYRD - NYTNS

“Odio ver que mi organización sufre por las acciones de unos pocos”, dijo Leigh Brown, de 48 años, una destacada agente inmobiliaria de Carolina del Norte que se desempeñó como vicepresidenta de defensa de la NAR en 2021. Describió una cultura en la que se espera que los líderes caigan en línea e incluso firmar un compromiso que incluye la promesa de denunciar a quienes menosprecien a la organización.

NAR dijo que el grupo no había escuchado quejas de Brown. “Alentamos a los miembros a que se presenten y expresen sus preocupaciones, y tomamos las medidas necesarias”, dijo la NAR.

El mes pasado, una carta anónima, firmada por “una coalición confidencial de 37 líderes de agentes inmobiliarios involucrados”, apareció en los buzones de más de dos docenas de ex presidentes de la NAR. Los autores anónimos pidieron a la organización que exigiera la dimisión de Parcell.

“Este es un proceso intimidante. Ninguno de nosotros está dispuesto a poner nuestro nombre en nada”, se lee en la carta. “Estamos en una situación de gestión de crisis y los miembros DEBEN hablar”.

Debra Kamin