Levié: distinción y exclusividad en Palermo Chico

Entre el encanto histórico del Boulevard Cerviño y las vistas infinitas al Ecoparque y el Río de la Plata, nacerá Levié, un edificio high-end que promete convertirse en un ícono de exclusividad en Buenos Aires. Su diseño contemporáneo, sus amplias residencias y la ubicación más privilegiada de la Ciudad lo posicionan como una oportunidad única para vivir rodeado de confort, distinción y naturaleza en pleno corazón urbano.

El emprendimiento se desarrollará en 16 pisos con tan solo 28 unidades residenciales, lo que asegurará privacidad y suma comodidad. Los departamentos están pensados para quienes valoran los espacios generosos: 3 y 4 dormitorios en suite, estar íntimo, cocina, lavadero, cuarto para staff, palieres privados y terrazas amplias con vistas abiertas al verde.

Detalles high-end en cada unidad

Las residencias contarán con terminaciones de primer nivel: cerraduras digitales biométricas, muebles de cocina y baño completos con mesadas de cuarzo, pisos de porcelanato en áreas de servicio, griferías de vanguardia y calefacción por piso radiante. Además, cada ambiente recibirá abundante luz natural gracias a su diseño aterrazado y a la orientación privilegiada.

“Levié representa la síntesis perfecta entre ubicación, diseño y exclusividad. Es un proyecto único, en la mejor esquina de Palermo Chico, con cercanía a todo tipo de ofertas gastronómicas, comerciales y zonas verdes de esparcimiento”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Amenities de categoría

El edificio ofrecerá una propuesta integral de amenities pensada para el bienestar y la vida social. Entre ellos, una piscina con solárium, gimnasio totalmente equipado, área de yoga, y un SUM con lounge y barra para encuentros sociales. A esto se sumará un sistema de seguridad presencial y digital 24 hs. Y, además, cocheras fijas y cubiertas.

“Vivir en Levié será habitar uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires. Palermo Chico combina historia, seguridad, accesibilidad y la cercanía a museos, parques, clubes y una variada oferta gastronómica y cultural. Desde las terrazas del edificio, los residentes disfrutarán de una vista ininterrumpida de bosques hasta el Río de la Plata: un lujo natural y único en plena Ciudad de Buenos Aires”, resume Goldszer.

El proyecto es comercializado por Ocampo Propiedades, una firma referente del real estate argentino que, hace más de 30 años, acompaña con compromiso y profesionalismo a sus clientes.

