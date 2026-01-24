LOOM presenta LOOM Lagoon: el proyecto que suma la primera laguna en Argentina con tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons™

Pinamar Norte se prepara para un nuevo hito urbano y arquitectónico. LOOM Lagoon, la segunda etapa del proyecto LOOM, anunció la incorporación de la primera laguna en Argentina desarrollada con tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons™, una innovación a escala mundial que propone llevar la experiencia de playa con aguas cristalinas y arena blanca a desarrollos residenciales integrados al paisaje.

La presentación oficial se realizó en el propio predio del proyecto, rodeado de bosque, y reunió a autoridades locales, desarrolladores, arquitectos y representantes de la empresa internacional responsable de la tecnología. Allí se confirmó que LOOM Lagoon será, además, el primer proyecto a nivel global en implementar este nuevo formato, pensado para superficies más acotadas y con menores costos de construcción y mantenimiento.

Federico Barragán, socio del desarrollo LOOM, junto a Hernán Drago, quien estuvo a cargo de la conducción del evento lanzamiento en Pinamar Norte.

“LOOM Forest Village fue un éxito y siempre supimos que la segunda etapa tenía que sumar una experiencia distinta, que complemente al bosque sin perder identidad”, explicó Federico Barragán, socio del desarrollo LOOM. La posibilidad de incorporar esta tecnología estuvo presente desde el origen del proyecto, pero fue recién con el lanzamiento internacional del modelo Small Lagoons by Crystal Lagoons™ cuando la idea se volvió viable. “Hoy podemos decir que LOOM Lagoon es un hecho y que el conjunto Forest Village + Lagoon va a ser un proyecto único en la zona”, señaló.

La experiencia LOOM por dentro: así se ve la unidad modelo.

Eficiencia energética y bajo impacto ambiental

La tecnología desarrollada por Crystal Lagoons™ permite crear grandes cuerpos de agua cristalina con un consumo energético y de químicos muy inferior al de una piscina tradicional.

Según detalló Francisco Matte, director regional de la compañía, el modelo Small Lagoons by Crystal Lagoons™ utiliza hasta 50 veces menos energía y permite que el llenado se realice una sola vez, reduciendo significativamente el impacto operativo. “Es una innovación disruptiva que busca cambiar el paradigma de las piscinas y llevar la vida de playa a proyectos urbanos y residenciales”, afirmó.

A nivel global, Crystal Lagoons™ es una empresa de origen chileno reconocida internacionalmente por su tecnología para el desarrollo de lagunas de aguas cristalinas. Su proyecto más emblemático es San Alfonso del Mar, en Algarrobo, Chile, una obra icónica que alcanzó un récord Guinness por contar con la piscina más grande del mundo. Ese desarrollo marcó un antes y un después en la industria inmobiliaria y posicionó a la compañía como referente mundial en innovación aplicada al ocio y la recreación.

Hoy, la empresa exporta su tecnología a más de 60 países y cuenta con más de mil proyectos en distintas etapas de desarrollo, incluyendo emprendimientos en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y América Latina. En ese contexto, la llegada de la primera laguna en Argentina con tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons™, ubicada en Pinamar Norte, representa un hito para el desarrollo inmobiliario local.

Francisco Matte, Director Regional Crystal Lagoons™

Diseño, naturaleza y experiencia cotidiana

Desde lo arquitectónico, el desafío fue integrar la laguna al paisaje característico de Pinamar Norte. Rubén Rodríguez y Martín Bodas, socios del estudio BMA Arquitectos, destacaron el valor de conjugar diseño, naturaleza y experiencia cotidiana. “La combinación del bosque con el agua cristalina genera una experiencia sensorial única”, explicó Rodríguez.

Bodas lo resumió desde un lugar más emocional: “La arquitectura termina siendo una caja de experiencias. Acá se trata de llegar, sacarse los zapatos, pisar la arena y sentir felicidad”.

Francisco Matte, Director Regional Crystal Lagoons™, Federico Barragán, socio del desarrollo LOOM y Juan Ibarguren, Intendente de Pinamar.

El proyecto también contó con el respaldo del municipio. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, subrayó el impacto positivo de este tipo de desarrollos en la ciudad: “Es una propuesta que eleva la calidad del producto Pinamar Norte y de la ciudad en general. Habla de confianza, de trabajo conjunto entre el sector público y privado, y de una visión de crecimiento que respeta nuestra identidad, que es el bosque y la naturaleza”.

Con aguas turquesas, playas de arena blanca y un enfoque puesto en la sustentabilidad y la integración paisajística, LOOM Lagoon busca consolidarse como un amenitie premium a nivel internacional y reforzar el posicionamiento de Pinamar Norte como uno de los polos de desarrollo inmobiliario más innovadores de la costa argentina.

