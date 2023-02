Nordelta. Cuáles son las últimas oportunidades en la ciudad que revolucionó los barrios cerrados

escuchar

La ciudad que durante los últimos tiempos atrajo, a través de sus diferentes barrios, a miles de personas que buscaban comprar un lote y construirse una casa en un entorno natural mágico pero con todos los servicios, empieza a ofrecer ahora una nueva opción residencial: departamentos en edificios de gran categoría.

La tendencia a querer vivir rodeado de agua y verde pero en un departamento, dicen los especialistas del mercado inmobiliario, se está consolidando a partir de un público que ya no quiere ocuparse de una casa, pero que tampoco pretende volver a la ciudad. “Con el correr de los años fue surgiendo un público que no se quiere ocupar de todo lo que implica una casa, como el jardín o la pileta. Se mudaron con hijos chicos pero ahora que crecieron prefieren tener la libertad de cerrar todo y poder salir o viajar”, dice Alice Pfeiffer, gerente de Achaval Cornejo Nordelta. “Algunos desarrollistas vieron esa necesidad insatisfecha: personas que buscan un departamento de excelente calidad, espacios cómodos y ambientes amplios sin tener que achicarse ni resignar comodidad”, agrega.

Si antes Nordelta era sinónimo solo de casas, hoy también es posible tener un departamento de mucha categoría. Y así como esta opción residencial seduce a muchas de las personas que se instalaron en una casa hace ya un tiempo y hoy tienen otras necesidades, también hay un público capitalino que se siente atraído por estas propuestas, como gente que elige tener un departamento de fin de semana para aprovechar el verde o navegar, por ejemplo.

“En Nordelta queda poca tierra. Por eso también surgen estos departamentos de categoría, con grandes terrazas y expansiones de verde. Algunas unidades tienen pileta propia y reúnen todas las comodidades de una casa”, comenta Alice Pfeiffer.

¿Significa esto que ya no quedan lotes en Nordelta? No, todavía es posible encontrar terrenos, pero la realidad indica que no son muchos. “Tenemos algunos lotes en el Barrio Puentes, sobre el lago Central; en El Yacht, con salida al río; y en Carpinchos quedan algunos lotes internos. Todo con financiación 35% al boleto y 24 cuotas”, detalla Pfeiffer

Acqua Marinas y Milennia

Entre las propuestas de departamentos que ofrece Nordelta está el lanzamiento del edificio Acqua Marinas, un nuevo desarrollo que da al Río Luján, con muelle privado y mirador. Emplazado sobre la Av. del Puerto, este emprendimiento vincula, a partir de sus visuales, la residencia con el entorno del río. Las unidades, de una planta o en formato de dúplex, retoman el tipo de ambiente, las actividades y el carácter de las casas de Nordelta, con galerías que se continúan en jardines y piletas propias, todo a resguardo para que sea más intensa la sensación de habitar en una casa. Los amenities comunes fueron pensados como principales puntos de encuentro e incluyen pileta climatizada cubierta, gimnasio con aparatos de última generación, fogonero frente al río, piletas y solárium exterior y senderos peatonales sobre la costa, entre otros.

Milennia, por su parte, es una opción súper moderna y construida con materiales sustentables, ideal para familias jóvenes. El complejo ofrece diversas tipologías: monoambientes con jardín, 2 y 3 ambientes con balcón y/o jardín y cuatro ambientes con una amplia terraza. Todas las unidades cuentan con parrilla, cochera y vistas a la laguna central de Nordelta. La estructura del edificio enmarca las unidades, dándole carácter e identidad. La fachada exterior oscura, de tarquini texturado, busca resaltar la presencia del verde presente en la naturaleza circundante. Y ese efecto está acompañado por detalles en madera de Wood Plastic Composite (WPC), una técnica de producción que utiliza materiales reciclados que brindan calidez y profundizan el intercambio con el entorno natural. Los amenities en los espacios comunes buscan extender la vida doméstica hacia el gran jardín central e incluyen SUM con parrilla y área de coworking, juegos para niños, pileta de Pileta de 13.50m x 8m, sector de yoga spa, fogonero y solárium, entre otros.

