Nordelta. Los grandes mitos de la ciudad que cambió la Zona Norte

Que es tan caro que solo ricos y famosos pueden vivir en sus barrios, que está sobrevaluado, que queda lejos de todo, que solo es una buena opción residencial para familias. Desde que se lanzó el primer barrio allá por 1999, Nordelta se convirtió en el emprendimiento residencial de referencia de la Zona Norte de Buenos Aires. Y junto a ese protagonismo, claro, también se fueron instalando algunas máximas sobre este gran masterplan que no se ajustan a la realidad.

“Pocos lugares, al menos en Zona Norte, tienen tanta carga de mito o de prejuicio como Nordelta”, afirma Lucas Pastrana, director de la Sucursal Nordelta de Mieres Propiedades. “Lo que pasa es que Nordelta es una ciudad en sí misma y no para de crecer, lo cual hace que la demanda sea sostenida y que se vaya revalorizando constantemente. Y como siempre se están lanzando emprendimientos nuevos, es el lugar que marca las tendencias inmobiliarias”, agrega.

Pero, ¿es de verdad Nordelta un lugar súper exclusivo para personas con un altísimo poder adquisitivo? Desde Mieres Propiedades no dudan en cuestionar ese primer gran mito. Y es que, si bien el ticket de entrada a Nordelta es, en promedio, quizás un poco más elevado que los emprendimientos que tiene alrededor, la realidad indica que hoy tiene barrios para todos los públicos, desde los más tradicionales y consolidados hasta otros más nuevos con propuestas modernas. “Nordelta es tan grande que tenés todo. Hay lotes de 4.000 metros frente al lago central que pueden costar más de 2 millones de dólares, pero también hay monoambientes de 95 mil dólares para aquel que quizás se está yendo de la casa de los padres. Y en el medio de eso, tenés la opción que se te ocurra”, precisa Lucas Pastrana.

Nordelta tiene barrios para todos los públicos.

Otro de los mitos que se suelen escuchar sobre Nordelta dice que se trata de un lugar “sobrevaluado”. Y si bien es cierto que la alta demanda que siempre la ha caracterizado tiende a elevar los precios, desde Mieres Propiedades aseguran que la rotación es alta y que no se vende por precios menores a los de compra. Además, cada año Nordelta suma más infraestructura y servicios, lo que ayuda a la revalorización de sus propiedades. “Quien pasa algún tiempo en venir a Nordelta siempre se sorprende con lo nuevo. Este año se inauguró la clínica, se esta desarrollando el área Beta donde habrán universidades y espacios para nuevos emprendimientos y servicios profesionales.”, ejemplifica el director de Mieres Propiedades.

Los nuevos accesos y servicios permiten derribar otro de los mitos, el que dice que Nordelta está “lejos de todo”. En este sentido, y más allá de que Buenos Aires ya no converge necesariamente en el centro porteño, dentro de lo que es Zona Norte está muy bien ubicado. “Nordelta es la nueva opción a medio camino. Por ejemplo, muchas personas vienen de Pilar porque no quieren lidiar con el tráfico diario de la Panamericana y encuentran acá la posibilidad de estar a mitad de camino, pero sin resignar el vivir en Zona Norte. Pero, además, dentro de Nordelta podés hacer tu propia vida, ya que tenés un centro comercial con restaurants, salud, entretenimiento, colegios y, próximamente, el área Beta sumará universidades”, señala Pastrana.

“Quien pasa algún tiempo en venir a Nordelta siempre se sorprende con lo nuevo", dicen desde Mieres Propiedades.

Por último, también es frecuente escuchar que Nordelta es “solo para familias”. Y aquí, incluso, el mega emprendimiento tiene una ventaja respecto a otros desarrollos residenciales por la misma razón señalada al comienzo. El amplio abanico de opciones, que incluye departamentos de todos los tamaños, permite también una diversidad de públicos única. “Nordelta no son solo casas familiares. Hay departamentos para solteros o parejas jóvenes, casas en complejos náuticos o con vistas al golf para los amantes de la vida al aire libre. Es un lugar ideal para todo aquel que quiera seguridad, confort y naturaleza en un mismo lugar”, resume Lucas Pastrana.

“Nordelta puede parecer abrumador, pero no lo es. Es una ciudad muy bien planeada, con muchísima lógica detrás de cada uno de sus sectores y servicios. Estamos convencidos de que Nordelta es una inmensa solución para todos quienes la eligen. Cuando recibimos a nuestros clientes, hacemos énfasis en mostrarles todos los beneficios que rodean a la propiedad de su interés”, resume Pastrana. Por eso, desde Mieres Propiedades, inmobiliaria con presencia en el lugar desde los mismos orígenes de la ciudad, se ofrecen como la “puerta de entrada” para aquellos que quieren encontrar en este gran universo su próximo destino residencial.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.