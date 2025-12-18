Quartier Brava 30 avanza en la Parada 30 y consolida la fuerte demanda en su Torre II

Quartier Brava 30, el proyecto más reciente de la marca Quartier en Punta del Este, continúa avanzando en su desarrollo y consolidando su presencia en la Parada 30 de la Brava, uno de los nuevos ejes de crecimiento del balneario. Tras la suscripción total de la Torre I, la desarrolladora Argencons inició la comercialización de la Torre II, que ya registra más de treinta unidades reservadas antes del inicio de la temporada, un indicador del ritmo que está tomando esta zona de Punta del Este.

“Esperamos cerrar el verano con cerca del 70% de la Torre II comercializada”, señala Pablo Masoero, Director Comercial de Argencons, respecto al comportamiento del mercado durante los últimos meses.

Unidades amplias para vivir Punta del Este todo el año

Las unidades fueron diseñadas con un enfoque contemporáneo que prioriza la amplitud, la luminosidad natural y las vistas abiertas hacia el mar, La Barra y La Punta. Los espacios acompañan distintos estilos de vida, con distribución eficiente, terminaciones de nivel residencial superior y balcones que prolongan la relación con el entorno costero.

La Torre II se integra a un proyecto de gran escala que permite ofrecer una variedad de amenities pensados tanto para el ritmo cotidiano como para la temporada: wellness center, piscinas interior y exterior, gimnasio equipado y canchas de pádel, además de servicios complementarios como personal doméstico en verano, cocheras de cortesía y seguridad las 24 horas.

Costos de mantenimiento eficientes

Además del diseño y la ubicación, Quartier Brava 30 incorpora un aspecto cada vez más valorado por quienes adquieren una segunda vivienda o un espacio para disfrutar con frecuencia: la eficiencia en los costos de mantenimiento. El planteo y la escala del proyecto permiten que los gastos se mantengan competitivos dentro de su segmento, aportando previsibilidad en el largo plazo.

La zona de la Brava mantiene una demanda sostenida de alquiler temporario y una oferta muy limitada de unidades nuevas. En este contexto, se podrían cubrir sobradamente los gastos anuales de la unidad solo con el alquiler de una quincena de enero, algo no tan habitual en esta franja del mercado.

Las unidades disponibles en la Torre II comienzan en los USD 382.000, con opciones de 2, 3 y 4 dormitorios, con o sin dependencia.

Ubicación estratégica

Ubicado a metros del mar y con acceso directo a La Barra, Manantiales y José Ignacio, Brava 30 se encuentra en una zona que combina naturaleza, playas abiertas y la posibilidad de practicar deportes como kitesurf, paddle surf, surf, tenis y golf. A pocos metros, la Tienda Inglesa suma practicidad a la vida cotidiana de los futuros residentes.

Financiación transparente

Como en todos los emprendimientos de la marca, el proyecto se estructura bajo un fideicomiso al costo, un modelo que garantiza transparencia para los suscriptores. El esquema de pago contempla un 25% de anticipo y saldo en 30 cuotas mensuales, lo que amplía las posibilidades de acceso dentro del segmento premium del mercado uruguayo.

Para conocer disponibilidad y valores, se puede acceder a quartierbrava30.com, comunicarse por WhatsApp al +54 9 11 3703 3279 o escribir a suscripciones@unitequartier.com

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.