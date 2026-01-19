Raíces, tu nuevo barrio en el lugar de siempre

Desarrollar un barrio privado dentro de una zona tan consolidada y urbana como Martínez no es algo que ocurra todos los días. Por eso, Raíces, el nuevo proyecto de la desarrolladora y comercializadora Narvaez, se destaca desde el primer minuto: ofrece la posibilidad de vivir en un barrio privado emplazado dentro del tejido urbano de zona norte, manteniendo la cercanía con los centros laborales, educativos y sociales que definen la vida cotidiana de miles de familias de ese corredor.

El emprendimiento se ubica en Edison 2050, lindero al tradicional Barrio Alemán del Alto Martínez, un sector muy residencial, de calles tranquilas, poco tránsito interno y una calidad de vida que históricamente atrajo a quienes buscan vivir en un entorno sereno pero excelentemente conectado. La zona se caracteriza por las casas bajas, veredas amplias, ritmo calmo y una ubicación estratégica que permite resolver todo a pocos minutos de distancia. Hoy, allí, la oferta de casas o terrenos a la calle es mínima y los valores se encuentran prácticamente al mismo nivel que la compra financiada dentro de Raíces, lo que vuelve al proyecto aún más competitivo.

La conectividad de Raíces es inmejorable: está a solo tres minutos de Panamericana, a pocas cuadras de Unicenter, y muy próximo a centros de salud de excelencia como el Sanatorio La Trindad o Sanatorio Las Lomas, del polo gastronómico que está sobre Dardo Rocha, del Hipódromo de San Isidro y de una amplia oferta educativa primaria y secundaria.

El predio donde se está desarrollando Raíces funcionó, durante décadas, como centro de distribución de la empresa Villalonga Furlong. Su reconversión no solo acompaña una tendencia internacional —la transformación de antiguos enclaves industriales en nuevos polos residenciales— sino que además aporta un beneficio directo al barrio: recuperar un terreno en desuso, que ya no generará las desventajas habituales de estos espacios, y transformarlo en un entorno seguro, ordenado y de calidad urbana.

El desarrollo contempla 41 lotes desde 250 m² hasta 386 m², con valores que parten de los USD 370.000 y opciones de financiación que incluyen un anticipo del 40% y 24 cuotas en dólares. Al momento de esta publicación, solo quedan 8 terrenos disponibles. El barrio contará con seguridad 24 horas, acceso controlado- sobre la calle Lima que se extiende junto a este proyecto-, parquización con especies ornamentales, estacionamientos de cortesía y un boulevard de ingreso que refuerza la identidad del proyecto. La planificación urbana incluye calles internas de seis metros de ancho, veredas verdes y un reglamento constructivo que garantiza armonía estética y funcional entre las viviendas.

El público comprador refleja un patrón claro: parejas jóvenes que buscan comenzar su proyecto familiar sin alejarse de su círculo social; vecinos de toda la vida de San Isidro, Vicente López o San Fernando que desean pasar de un departamento a una casa con verde propio; y también familias con hijos adultos que buscan achicarse sin resignar calidad de vida, seguridad ni cercanía con sus afectos. En todos los casos, la posibilidad de vivir en un barrio cerrado sin tener que mudarse a zonas más alejadas —como Pilar o Nordelta— aparece como un diferencial decisivo.

La trayectoria de Narvaez como desarrolladora y comercializadora – fundada en 1992 en zona norte-, aporta un valor diferencial que los compradores destacan de manera unánime: la empresa entrega sus proyectos en tiempo y forma, sin inconvenientes para escriturar y con un nivel de organización que brinda tranquilidad mediante una comunicación fluida en cada etapa del proceso. En un mercado donde la confianza es determinante, este respaldo se convierte en un factor clave para quienes hoy evalúan Raíces como un proyecto para vivir o invertir.

Con una ubicación excepcional, un concepto urbano poco frecuente en al Alto Martínez y el sello de una desarrolladora con vasta trayectoria, Raíces se posiciona como una de las propuestas residenciales más atractivas del corredor norte.

Para más información, los interesados pueden ingresar aquí o comunicarse al (+54 11) 4743-2090

