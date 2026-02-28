Santa Clara Residences: laguna, naturaleza y excelente conectividad

En una de las partes de Zona Norte con el más natural de los entornos y sin la congestión del tráfico de las áreas más urbanizadas y concentradas, Santa Clara Residences se presenta como el nuevo gran desarrollo residencial: en el corazón de Villa Nueva combina naturaleza, confort y criterios de sustentabilidad en un entorno donde el paisaje es protagonista.

El proyecto retoma la identidad de las casas de la zona y la traslada a un formato de baja escala urbana, con tres edificios de planta baja y cinco pisos que priorizan la relación con la laguna y la vida al aire libre. Las unidades fueron concebidas con ambientes amplios, galerías que se continúan en jardines y espacios interiores informales que refuerzan la sensación de habitar una casa. La vegetación tupida y las visuales abiertas completan una propuesta que busca redescubrir la experiencia cotidiana a través de una nueva forma de vinculación con el entorno.

El emprendimiento ofrece variedad de tipologías: unidades de dos y tres ambientes con vista directa a la laguna (los de planta baja con jardín propio) y un conjunto de penthouses ubicados en el quinto piso, cada uno con terraza privada, parrilla y piscina exclusiva. La propuesta se completa con unos originales studios al frente, pensados para actividades personales o bien como segunda vivienda de hijos o adultos mayores.

El entorno natural es un diferencial central del proyecto. La laguna de Santa Clara, de 42 hectáreas y alimentada por agua de napa, constituye un recurso único en la zona. Claudio Magrini, del Estudio Magrini & Asociados, destaca que “es la laguna más grande que existe y el agua proveniente de napa es única e irrepetible en la zona”. Esa condición permite la práctica de actividades náuticas no motorizadas como windsurf, kitesurf, kayak o stand up paddle, que ya forman parte de la vida cotidiana del área.

La orientación del predio también suma valor: “tenés la salida del sol por un lado y la puesta por el otro, con lo cual tenés los diferentes colores de todo el paso del sol; prácticamente no tenés que prender una lamparita en todo el día”, explica el arquitecto.

La ubicación estratégica refuerza el atractivo del emprendimiento. El predio cuenta con múltiples accesos hacia Panamericana a través del camino Bancalari, el camino de la Bota o el puente que conecta con Escobar, una ventaja significativa en un corredor donde el tránsito suele ser complejo. A esto se suma un diferencial poco frecuente en la zona: la disponibilidad de red cloacal, que evita el vertido de efluentes en las lagunas y contribuye a preservar la calidad del agua y la biodiversidad del entorno. La fauna autóctona —patos, tortugas y diversas especies que anidan en la ribera— encuentra en este sector un hábitat protegido, reforzado por el diseño del paseo costero y las áreas verdes.

Los edificios fueron diseñados para maximizar las visuales hacia la laguna y ofrecer ambientes de dimensiones superiores al promedio del mercado. Las unidades cuentan todas con baños en suite y toilette. Las plantas bajas incorporan pórticos que permiten que, desde el ingreso, la laguna sea parte inmediata de la experiencia arquitectónica. Un entrepiso alberga un área de coworking, mientras que cada torre suma sus propios amenitie en la terraza, con espejo de agua, parrillas y espacios de expansión.

“Santa Clara Residences es un proyecto a pura innovación frente a una laguna de 42 hectáreas que habilita a los futuros habitantes a hacer todo tipo de actividades náuticas no motorizadas. Abastecemos las consultas y requerimientos de los clientes que quieren mudarse a Zona Norte con un proyecto de alta calidad como este”, señala, por su parte, Martín Boquete, director de Toribio Achával.

Con su combinación de diseño contemporáneo, integración paisajística y servicios pensados para una vida activa, Santa Clara Residences se posiciona como una propuesta distintiva dentro del ecosistema residencial de Villa Nueva.

Para más información sobre Santa Clara Residence, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491123080190

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.