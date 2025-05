¿Se puede comprar en el exterior una casa prefabricada?

Desde el año pasado, el sitio de compras online Amazon ofrece casas prefabricadas como una opción más accesible a la vivienda tradicional. Se trata de instalaciones listas para habitar que se instalan en pocas horas y pueden ubicarse sobre cualquier tipo de terreno, por ejemplo, una casa pequeña, con capacidad de sumar más espacios, cuesta unos US$19.999.

Se trata de uno de los modelos más populares por su comodidad y su tamaño expandible. Tiene unos 5,9 metros de ancho y 6,3 metros de largo y puede ser compactada a 5,9 x 2,2 metros para su traslado o cuando no está en uso. Está fabricada con acero, aluminio y PVC y cuenta con dos dormitorios, un baño equipado, una cocina y un salón de diseño abierto que permite la entrada de luz natural, además de maximizar el espacio. También viene con sistemas eléctricos y de cañerías preinstalados.

Diferentes modelos de casas prefabricadas de la empresa Generic que se venden por Amazon Amazon

En esta plataforma los precios de las tiny houses varían según los materiales con los que están fabricadas, las características del producto y sus comodidades; por lo general, oscilan entre los US$8000 y US$40.000, aproximadamente.

Si bien pueden adquirirse a través de estas plataformas, para Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada, hay que estar atentos a varias cuestiones antes de hacer click e iniciar la compra. “Por empezar hay que tener en cuenta que, aunque parezca, no es una compra sencilla. No es algo que te llegue a la puerta de tu casa como un par de zapatos o un vestido”, dice. Y aclara que los costos logísticos suelen ser elevados. “Por ejemplo, se pusieron muy de moda los módulos o las cápsulas vidriadas destinadas al turismo. Estas suelen medir unos 41 m², vienen súper equipadas y cuestan unos US$36.000 en China, sin embargo, el transporte para traerlas a la Argentina sale unos US$28.000 más”, aclara. De manera que la logística para traerlas al país tiene un valor alto. Además, asegura que, al costo del producto se le añaden los derechos para importarlo, la descarga y el transporte interno. “Todo eso es lo que la gente muchas veces no conoce y lo que hace que lo que compró termine por costar dos veces más o incluso un poco más del doble. Si salía US$36.000 en origen, traerlo al país va a terminar con un valor de US$80.000 dólares”, advierte Rudoni.

Un influencer de Estados Unidos compró una mini casa de $30.000 en Amazon y así le llegó Instagram @Unspeakable

Este era el modelo que compró el influencer, en una sola planta y con dos galerías con techos rebatibles que al cerrarlos funcionan como persianas de las ventanas laterales Instagram @Unspeakable

Para tener en cuenta

En cuanto a las tiny houses, Rudoni asegura que hay que diferenciar entre las que vienen armadas y, en ese caso, se eleva el costo por lo que representa su traslado o las que vienen para armar que, por lo general, requieren de una persona especializada que las arme.

Las propiedades que se venden por Amazon son de pocos metros pero por dentro la distribución permite que sean espaciosas

Por otra parte, destaca que si uno busca en estas plataformas hay mucha diferencia de precio entre una y otra casa prefabricada, una puede costar US$8000 y otra similar unos US$ 20.000. ¿Por qué? “Hay que tener en cuenta el tipo de carpintería, de puertas y ventanas, el espesor del acero, de la chapa, si vienen con instalación eléctrica o no, es decir, un montón de cosas que hacen a la calidad del producto y a la habitabilidad”, señala.

Este modelo permite tener el dormitorio con terraza en el piso de arriba

Y aclara que existe un pensamiento erróneo al creer que llegan puerta a puerta. “No solo que tenés que ir a buscarla a la aduana, sino que si uno trae una casa necesita una aprobación previa de las instalaciones, porque no se puede traer este tipo de vivienda al país si está construida a partir de las normativas de otro lugar. La Argentina tiene condiciones de seguridad diferente a las que tiene China, por ejemplo, de manera que la aduana podría no permitir ingresarla porque no cumple con las disposiciones locales”, sostiene.

Esta casa salió al mercado por US$11.000 Amazon

El especialista en construcción modular aclara que este tipo de compras requiere de un análisis y de verificaciones previas para que cuando el producto llegue al país no se presenten estos inconvenientes. “Es prácticamente imposible que una persona haga una importación de una casa por cuenta propia”, finaliza.

Sobre este y otros temas, disertará Rudoni, el 7 y 8 de mayo en el Hilton Buenos Aires, en el marco de Expo Construir, donde se analizará la perspectiva actual y el futuro de las construcciones modulares en la Argentina.