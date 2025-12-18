Torre Cavallino recibe un premio internacional y consolida su estatus de ícono urbano en Caballito

Torre Cavallino fue distinguida en los International Property Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del real estate global. El emprendimiento obtuvo galardones en las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Residential High Rise Development”, dos segmentos que premian la excelencia en arquitectura residencial y consolidan el posicionamiento del proyecto como desarrollo destacado en la Ciudad de Buenos Aires.

Para Crayón Desarrollos Urbanos —junto con Rosental Inversiones, codesarrolladora del emprendimiento—, este reconocimiento reafirma la visión con la que la compañía viene consolidando su presencia: desarrollar arquitectura contemporánea que eleve la calidad de vida y potencie el valor de cada barrio donde interviene.

Los International Property Awards, con más de tres décadas de trayectoria y presencia en cinco continentes, distinguen proyectos residenciales y comerciales que sobresalen en diseño, innovación y calidad constructiva. Su jurado internacional reconoce cada año a desarrolladores, estudios de arquitectura y firmas que aportan valor real al mercado inmobiliario global.

En representación de Crayón Desarrollos Urbanos —codesarrollador junto a Rosental Inversiones— y del estudio BMA (Bodas, Miani, Anger), viajaron a recibir los premios en Miami Pablo Gurfinkel, director de Marketing de Crayón, y el arquitecto Rodolfo Miani, socio del estudio y responsable del proyecto junto al arquitecto Rodrigo Boscolo. La presencia conjunta simboliza el trabajo articulado entre desarrollador y arquitectos para llevar adelante una obra que, desde su origen, busca convertirse en un nuevo hito en el barrio de Caballito.

Pablo Gurfinkel, director de Marketing de Crayón, recibe la distinción en los International Property Awards 2025.

El emprendimiento se encuentra ubicado en un lote excepcional, con frente a 3 calles, donde la arquitectura propone un edificio de líneas suaves y perfil escalonado que acompaña la singularidad de la manzana. El diseño de la planta baja incorpora un espacio tipo recova que concentra el acceso principal y un local comercial, mientras que el hall en doble altura reúne áreas de SUM, yoga y fitness. La obra, iniciada hace 5 meses y en ejecución a cargo de la constructora TOSUD y con dirección y gerenciamiento de obra de los estudios EWA + GSA, avanza conforme a los tiempos previstos. La finalización de la misma se proyecta para mediados del año 2029.

El desarrollo se organiza en dos grandes sectores:

Basamento (niveles 2 al 8): unidades de 2 y 3 ambientes de 56 a 118 m2, con amplias terrazas verdes y vistas abiertas.

unidades de 2 y 3 ambientes de 56 a 118 m2, con amplias terrazas verdes y vistas abiertas. Torre (niveles superiores): semipisos de 4 ambientes de 174 a 230 m2, con vistas panorámicas de hasta 180°.

El último nivel se abre hacia una extensa terraza verde perimetral que integra pileta, solarium, parrillas y área de juego para niños, configurando una propuesta de amenities que acompaña el estilo de vida contemporáneo y expande la experiencia de cada vivienda.

Para Pablo Dorfman, director de Crayón Desarrollos, el reconocimiento es la validación de una visión compartida: “Cavallino representa nuestra manera de pensar la arquitectura dentro de un barrio con identidad propia. Diseñamos unidades amplias, luminosas, con terminaciones de calidad y vistas abiertas, acompañadas por amenities que amplifican la vida cotidiana. Es un proyecto que equilibra rentabilidad, diseño y la experiencia real de habitar”, afirmó.

En un escenario inmobiliario cada vez más competitivo, el premio recibido en las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Residential High Rise Development” confirma el rumbo estratégico de Crayón y Rosental Inversiones: desarrollos de alto valor agregado, con diseño contemporáneo, calidad constructiva y aporte real a la trama urbana. Torre Cavallino se posiciona así como un ejemplo de cómo la innovación y el trabajo colaborativo pueden transformar un terreno singular en un nuevo símbolo para la Ciudad de Buenos Aires.

La comercialización de las unidades desde 185.000 USD y en hasta 50 cuotas se realiza en forma directa al WhatsApp 11 2884 8404 o por mail a info@torrecavallino.com.ar, a través de los cuales se puede recibir asesoramiento y coordinar una reunión en la oficina de ventas.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.