Venden la única casa del mundo con más de 400 ventanas diseñada por uno de los arquitectos más famoso del mundo

Una de las obras residenciales más singulares diseñadas por el legendario arquitecto Frank Lloyd Wright (1867-1959) se puso recientemente a la venta en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, atrayendo la atención de entusiastas de la arquitectura y el diseño de todo el mundo. Publicada en The Brokery por US$4,95 millones, la casa ofrece la oportunidad de adquirir una creación del maestro.

Conocida por su diseño audaz y su llamativa paleta de colores, esta casa fue el primer ejemplo del concepto Usonian Automatic desarrollado por el arquitecto, una propuesta que combina la estética moderna y económica con el uso de bloques de hormigón moldeados.

Llama la atención la técnica de bloques de hormigón moldeado del arquitecto Frank Lloyd Wright

Ubicada en una zona boscosa de Phoenix, la residencia fue diseñada por el arquitecto en 1951 para Benjamin Adelman, de quien toma su nombre el edificio, y su esposa, Regina. Su fachada gris contrasta con las llamativas ventanas con marcos rojos, un detalle que la ha convertido en conocida localmente como “la casa de las ventanas rojas” y un punto de interés incluso para quienes nunca han entrado en la propiedad.

Desde su apertura en la década de 1950, los espacios de la casa se han modernizado

Aunque ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, la casa conserva muchos elementos que caracterizan el estilo inconfundible de Frank: 438 ventanas que inundan las estancias de luz natural, así como bloques de hormigón moldeado que exploran la luz y la sombra, y detalles de madera que aportan calidez y textura al interior.

El suelo rojo complementa las ventanas del mismo tono, mientras que la chimenea y la luz natural aportan calidez a esta estancia

Esta propiedad es apenas la segunda que se pone a la venta en más de dos décadas. En 2004, sus actuales propietarios la adquirieron por US$1,27 millones, casi cuatro veces menos que su valor actual. A lo largo de los años, la casa solo había cambiado de propietario dos veces antes, con ventas registradas en 1996 y 2003.

La casa con 438 ventanas, diseñada por Frank Lloyd Wright, está a la venta

La propiedad, que ocupa aproximadamente 6.700 m², incluye la casa principal con cuatro dormitorios y cuatro baños, así como dos casas de huéspedes ubicadas en un segundo terreno adyacente. Recientemente, se añadió un garaje con capacidad para seis coches, lo que aporta practicidad a la refinada estética del proyecto.

Otras renovaciones recientes también incorporaron una cocina con una isla de mármol y baños con acabados contemporáneos, que incluyen una bañera independiente y una cabina de ducha revestida con azulejos negros.

La piscina privada al aire libre es perfecta para disfrutar del clima soleado de Arizona durante todo el año

Ubicada en la urbanización Alta Vista Estates, la casa está a solo unos pasos del campo de golf Arizona Biltmore Golf Club, un toque de estilo de vida que encantará a los amantes del diseño y el ocio. Además, cuenta con una piscina al aire libre, ideal para disfrutar de los cálidos días de Arizona.

Para los entusiastas de la arquitectura, la residencia también guarda una conexión familiar con otra obra usoniana de Wright, construida en 1948 en Fox Point, Wisconsin, para el hijo y la nuera de Benjamin Adelman. La relación entre ambas propiedades refleja no solo los lazos familiares, sino también la difusión del pensamiento arquitectónico de Wright en diferentes regiones de Estados Unidos.

La arquitectura de la casa se integra con su entorno, con paisajismo, árboles frutales y césped artificial

Rodeando la casa, el paisaje combina paisajismo desértico, árboles frutales y césped artificial, creando una fusión de arquitectura y naturaleza.