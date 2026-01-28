Vistazul 2: el sueño de la casa frente al Nahuel Huapi

En un rincón privilegiado de Villa La Angostura, donde la Ruta 40 se abre paso entre bosques nativos y el Lago Nahuel Huapi domina el horizonte, surge Vistazul 2, un emprendimiento residencial que consolida una forma de habitar la Patagonia con diseño contemporáneo, respeto por el entorno y vistas panorámicas que definen la experiencia cotidiana.

El proyecto, desarrollado por el estudio Grinberg–Dwek–Iglesias, retoma la línea arquitectónica y paisajística de Vistazul 1 —ubicado a pocos metros, cerca del histórico Hotel Correntoso— y la proyecta en un nuevo barrio cerrado de diez casas premium. La continuidad no es casual: la primera etapa fue un éxito comercial y estético, y sentó las bases para esta segunda propuesta.

Las viviendas de Vistazul 2, de dos plantas, combinan materiales tradicionales de la zona —piedra y madera— con líneas limpias y actuales. Cada unidad cuenta con 118 m² cubiertos y 20 m² semicubiertos, terraza, jardín y parrilla. En planta baja se distribuyen dos dormitorios, un hall íntimo y los baños (uno en suite), mientras que la planta alta concentra el área social: living comedor, cocina y un deck de madera de 25 m² completamente orientado al lago.

Ese espacio, concebido como una extensión natural del interior, es uno de los rasgos distintivos del proyecto. “El deck transparente hace que el paisaje se meta adentro de la unidad”, explica el arquitecto Jaime Grinberg, socio del estudio responsable. “La ubicación de las casas en el terreno permite una privacidad total, casi sin vistas entre una y otra. El diálogo es siempre con el paisaje, con el lago y con la puesta del sol”, agrega.

El predio abarca cerca de una hectárea, con un bosque nativo de múltiples especies que se integra al diseño general. Las casas ocupan una porción mínima del terreno, lo que permite conservar la vegetación original y sumar áreas parquizadas.

La circulación interna se organiza a través de una calle colectora curva, pensada también desde lo paisajístico, y cada unidad contará con estacionamiento para dos autos, discretamente integrado al entorno.

La ubicación es uno de los grandes diferenciales de Vistazul 2: a metros del lago, frente a un puerto, con acceso directo desde la Ruta 40 y a solo cinco minutos del centro de Villa La Angostura. La cercanía con el Hotel Correntoso —a dos minutos— refuerza el carácter premium del enclave.

Con un valor por debajo de los 3000 dólares por metro cuadrado, el emprendimiento se posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento residencial de alta gama en la región. “Es realmente una oportunidad tener una casa con estas características, esta vista y esta calidad constructiva en este entorno”, destaca Grinberg.

Para más información sobre Vistazul 2, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491122680002

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.