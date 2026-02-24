Robbie Williams en Movistar Arena: la fecha del show y cómo sacar entradas

Robbie Williams se presentará este año en Buenos Aires, tras dos décadas de su último show en la Argentina en el estadio El Monumental en 2006. Será el jueves 1° de octubre en el Movistar Arena. Allí sus fanáticos podrán escuchar algunos de sus mayores éxitos como “Angel”, “Feel” y “Rock DJ”. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo comprar las entradas que salen este martes 24 de febrero a la venta.

Robbie Williams en Argentina

La vuelta del cantante británico a los escenarios argentinos se da en el marco de su gira BritPop, en el cual presenta su último álbum. Con él consiguió un récord con el cual superó a Los Beatles: es el artista con más discos en el primer lugar en la historia de las listas de éxitos británicas. Su actual gira ya reunió a más de un millón de personas en sus diferentes escalas por el continente europeo. Solo en el Reino Unido, las presentaciones en Edimburgo y otras ciudades convocaron a 250.000 espectadores. El tramo latinoamericano del tour sigue a una extensa serie de fechas que retoma su actividad el 5 de junio en Alemania después de un breve receso.

A su vez, en 2024 protagonizó su biopic, Better Man, un musical con sus temas destacados en donde él estaba representado como un simio. Este film obtuvo buenas críticas y consolidó al ex miembo de la banda Take That como estrella de música en el mundo.

Better Man, la biopic de Robbie Williams

Cómo sacar las entradas del show de Robbie Williams en el Movistar Arena

La venta de las entradas del show de Robbie Williams se hace de forma virtual a través del sitio oficial del Movistar Arena. Este martes 24 de febrero inicia la preventa exclusiva para los clientes de American Express Platinum que abre a las 12 del mediodía. El sistema requiere un registro previo en la plataforma para agilizar el proceso de selección de ubicaciones. La ventana de oportunidad para este grupo de usuarios se mantiene hasta agotar el cupo destinado a la etapa inicial.

En tanto, la venta general para todos los medios de pago se habilitará el jueves 26 de febrero, también a partir del mediodía.

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas del show de Robbie Williams en el Movistar Arena

Vale aclarar que todavía no se dieron a conocer los precios de las entradas. Los precios pueden ser más elevados de los que se publiquen hoy en el sitio oficial del estadio porque se suele sumar un recargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, el paso a paso para conseguir los tickets del show de Robbie Williams:

1 Dirigirse al sitio oficial

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse para hacer la compra.

2 Seleccionar el evento

Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, que en este caso es “Robbie Williams Britpop” y seleccionarlo.

3 Elegir la fecha

Seleccionar la fecha del concierto que está disponible, que por el momento es solo la del 1° de octubre, y hacer click en “Comprar entradas” o el botón equivalente.

4 Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación

Elegir la ubicación o sector que se prefiera dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indicar la cantidad de entradas que se desea y continuar hacia el pago. Vale recordar que suele haber un límite máximo de seis tickets que se pueden conseguir por transacción.

5 Pagar

Completar los datos personales y el método de pago, que se suelen aceptar tarjetas de crédito y débito.

Por último, confirmar la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.