Año Nuevo Chino en Buenos Aires 2026: cuándo y dónde son los cuatro días de fiesta y cómo es la programación

La ciudad de Buenos Aires celebrará la llegada del Año del Caballo de Fuego con una agenda que combina espectáculos, gastronomía y actividades culturales en el marco de la Ruta del Año Nuevo Chino, una propuesta organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, con auspicio de la Embajada de China y del Gobierno porteño.

La agenda incluye un show central de dragones y leones en postes en altura, caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo Noelia Marcia Guevara / AFV

El Barrio Chino volverá a ser el corazón de los festejos con una gran fiesta de cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero, de 12 a 20, coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval. El momento central será el lunes 16 de febrero, con la despedida del Año de la Serpiente y la bienvenida oficial al Año del Caballo, que comenzará a la medianoche del martes 17.

Programación del Año Nuevo Chino en Buenos Aires 2026

También habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars, robots y perros robóticos, actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones Noelia Marcia Guevara / AFV

La previa será el domingo 8 de febrero en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, con una jornada abierta de danzas tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares para dar inicio al mes del Año Nuevo Chino en la Ciudad.

Del 14 al 17 de febrero, el Barrio Chino ofrecerá una propuesta artística y cultural de gran escala, con participación de 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad. La agenda incluye un show central de dragones y leones en postes en altura, caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. También habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars, robots y perros robóticos, actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones.

Festejos del año Nuevo Chino en el barrio de Belgrano Noelia Marcia Guevara / AFV

Entre los momentos destacados figura la participación del orfebre Juan Carlos Pallarols, que realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo. La celebración contará además con invitados del ámbito cultural, artístico y comunicacional, influencers y referentes sociales.

El domingo 15 se realizará la tradicional carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, con competencias que combinan deporte, tradición y espíritu colectivo.

Cuándo y dónde es Año Nuevo Chino en CABA