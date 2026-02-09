LA NACION

BA Flota: cuándo y dónde es el festival de globos aerostáticos y cómo comprar entradas

El festival se realiza el sábado 28 de marzo desde las 15 en el Parque de la Ciudad; habrá actividades recreativas, espectáculos y exhibiciones

La segunda edición de BA Flota se realizará en el Parque de la Ciudad el 28 de marzo; en caso de lluvia o vientos fuertes el evento se reprogramará
El evento BA Flota vuelve a realizarse en la ciudad de Buenos Aires con una jornada pensada para disfrutar al aire libre y en familia. La cita es en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, con actividades recreativas, espectáculos y exhibiciones vinculadas al mundo de los globos aerostáticos.

La segunda edición se llevará a cabo el sábado 28 de marzo y contará con una agenda que se extiende desde la tarde hasta la noche, además de propuestas gastronómicas, espacios temáticos y shows en vivo. En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas para el domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril.

Programación y actividades destacadas BA Flota

Según el cronograma informado, el evento contará con las siguientes actividades:

  • 15.00: apertura de puertas y comienzo del Festival Mundo Kids! (parque inflable, shows, domos de arte y juegos para chicos)
  • Mundo Tech: activaciones tecnológicas, drones, simuladores y experiencias de IA
  • Mundo Cars: paseo de autos clásicos, desfiles y concursos
  • Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores
  • Bandas en vivo, paseo de artesanos, sector gastronómico, food trucks y beer garden
BA Flota no solo gira alrededor de los globos aerostáticos; Habrá paseos de autos clásicos, exhibiciones aeronáuticas y espectáculos circenses para toda la familia
Actividades centrales con globos:

  • 17.00: inflado de globos aerostáticos y elevaciones cautivas (sujetas a condiciones climáticas)
  • 19.00: Night Glow, espectáculo nocturno de globos
  • 20.00: show principal en vivo
  • 21.00: DJ set Balloon Fest
  • 22.00: cierre del evento

Club Flota Tour: experiencia premium

El evento contará con un espacio exclusivo denominado Club Flota Tour, con capacidad limitada y servicios diferenciales. Incluye:

  • Acceso preferencial con entrada diferencial
  • Ubicación privilegiada con mejor vista a los globos
  • Prioridad para subir a los globos cautivos
  • Área de relax y encuentro
  • Experiencias gastronómicas y beneficios especiales

El precio de las entradas y cómo comprarlas

  • Preventa 1 – General: $20.000
  • Costo por servicio: $2400
  • Total: $22.400

Cómo comprar entradas para BA Flota

  • Ingresar a Ticketek
  • Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.
  • Seleccionar el evento BA Flota.
  • Elegir la cantidad de entradas y agregarlas al carrito.
  • Revisar el resumen de compra y proceder al pago.
  • Confirmar la compra y recibir la entrada en formato digital.

La entrada se entrega mediante e-ticket, sin costo adicional, disponible para presentar desde el celular o impreso.

Qué pasa si llueve o hay vientos fuertes

En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas:

  • Domingo 29 de marzo
  • Sábado 11 de abril
  • Domingo 12 de abril

Cuándo y dónde es BA Flota en CABA

  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Horarios: desde las 15
  • Acceso: ingreso peatonal por Puerta 7
  • ¿Dónde?: Parque de la Ciudad, Av. Coronel Roca 4099, Villa Soldati
  • Entradas: Ticketek — entradas desde $20.000
