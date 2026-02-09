BA Flota: cuándo y dónde es el festival de globos aerostáticos y cómo comprar entradas

El festival se realiza el sábado 28 de marzo desde las 15 en el Parque de la Ciudad; habrá actividades recreativas, espectáculos y exhibiciones
- 3 minutos de lectura'
El evento BA Flota vuelve a realizarse en la ciudad de Buenos Aires con una jornada pensada para disfrutar al aire libre y en familia. La cita es en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, con actividades recreativas, espectáculos y exhibiciones vinculadas al mundo de los globos aerostáticos.
La segunda edición se llevará a cabo el sábado 28 de marzo y contará con una agenda que se extiende desde la tarde hasta la noche, además de propuestas gastronómicas, espacios temáticos y shows en vivo. En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas para el domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril.
Programación y actividades destacadas BA Flota
Según el cronograma informado, el evento contará con las siguientes actividades:
- 15.00: apertura de puertas y comienzo del Festival Mundo Kids! (parque inflable, shows, domos de arte y juegos para chicos)
- Mundo Tech: activaciones tecnológicas, drones, simuladores y experiencias de IA
- Mundo Cars: paseo de autos clásicos, desfiles y concursos
- Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores
- Bandas en vivo, paseo de artesanos, sector gastronómico, food trucks y beer garden
Actividades centrales con globos:
- 17.00: inflado de globos aerostáticos y elevaciones cautivas (sujetas a condiciones climáticas)
- 19.00: Night Glow, espectáculo nocturno de globos
- 20.00: show principal en vivo
- 21.00: DJ set Balloon Fest
- 22.00: cierre del evento
Club Flota Tour: experiencia premium
El evento contará con un espacio exclusivo denominado Club Flota Tour, con capacidad limitada y servicios diferenciales. Incluye:
- Acceso preferencial con entrada diferencial
- Ubicación privilegiada con mejor vista a los globos
- Prioridad para subir a los globos cautivos
- Área de relax y encuentro
- Experiencias gastronómicas y beneficios especiales
El precio de las entradas y cómo comprarlas
- Preventa 1 – General: $20.000
- Costo por servicio: $2400
- Total: $22.400
Cómo comprar entradas para BA Flota
- Ingresar a Ticketek
- Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.
- Seleccionar el evento BA Flota.
- Elegir la cantidad de entradas y agregarlas al carrito.
- Revisar el resumen de compra y proceder al pago.
- Confirmar la compra y recibir la entrada en formato digital.
La entrada se entrega mediante e-ticket, sin costo adicional, disponible para presentar desde el celular o impreso.
Qué pasa si llueve o hay vientos fuertes
En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas:
- Domingo 29 de marzo
- Sábado 11 de abril
- Domingo 12 de abril
Cuándo y dónde es BA Flota en CABA
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Horarios: desde las 15
- Acceso: ingreso peatonal por Puerta 7
- ¿Dónde?: Parque de la Ciudad, Av. Coronel Roca 4099, Villa Soldati
- Entradas: Ticketek — entradas desde $20.000
