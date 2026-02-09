El evento BA Flota vuelve a realizarse en la ciudad de Buenos Aires con una jornada pensada para disfrutar al aire libre y en familia. La cita es en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, con actividades recreativas, espectáculos y exhibiciones vinculadas al mundo de los globos aerostáticos.

BA Flota: cuándo y dónde es el festival de globos aerostáticos y cómo comprar entradas

La segunda edición se llevará a cabo el sábado 28 de marzo y contará con una agenda que se extiende desde la tarde hasta la noche, además de propuestas gastronómicas, espacios temáticos y shows en vivo. En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas para el domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril.

Programación y actividades destacadas BA Flota

Según el cronograma informado, el evento contará con las siguientes actividades:

15.00: apertura de puertas y comienzo del Festival Mundo Kids! (parque inflable, shows, domos de arte y juegos para chicos)

apertura de puertas y comienzo del Festival Mundo Kids! (parque inflable, shows, domos de arte y juegos para chicos) Mundo Tech: activaciones tecnológicas, drones, simuladores y experiencias de IA

activaciones tecnológicas, drones, simuladores y experiencias de IA Mundo Cars: paseo de autos clásicos, desfiles y concursos

paseo de autos clásicos, desfiles y concursos Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores

paseo aeronáutico y simuladores Bandas en vivo, paseo de artesanos, sector gastronómico, food trucks y beer garden

BA Flota no solo gira alrededor de los globos aerostáticos; Habrá paseos de autos clásicos, exhibiciones aeronáuticas y espectáculos circenses para toda la familia BA Flota

Actividades centrales con globos:

17.00: inflado de globos aerostáticos y elevaciones cautivas (sujetas a condiciones climáticas)

inflado de globos aerostáticos y elevaciones cautivas (sujetas a condiciones climáticas) 19.00: Night Glow, espectáculo nocturno de globos

Night Glow, espectáculo nocturno de globos 20.00: show principal en vivo

show principal en vivo 21.00: DJ set Balloon Fest

DJ set Balloon Fest 22.00: cierre del evento

Club Flota Tour: experiencia premium

El evento contará con un espacio exclusivo denominado Club Flota Tour, con capacidad limitada y servicios diferenciales. Incluye:

Acceso preferencial con entrada diferencial

Ubicación privilegiada con mejor vista a los globos

Prioridad para subir a los globos cautivos

Área de relax y encuentro

Experiencias gastronómicas y beneficios especiales

El precio de las entradas y cómo comprarlas

Preventa 1 – General: $20.000

$20.000 Costo por servicio: $2400

$2400 Total: $22.400

Cómo comprar entradas para BA Flota

Ingresar a Ticketek

Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

Seleccionar el evento BA Flota.

Elegir la cantidad de entradas y agregarlas al carrito.

Revisar el resumen de compra y proceder al pago.

Confirmar la compra y recibir la entrada en formato digital.

La entrada se entrega mediante e-ticket, sin costo adicional, disponible para presentar desde el celular o impreso.

Qué pasa si llueve o hay vientos fuertes

En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas:

Domingo 29 de marzo

Sábado 11 de abril

Domingo 12 de abril

Cuándo y dónde es BA Flota en CABA

Fecha: sábado 28 de marzo

sábado 28 de marzo Horarios: desde las 15

desde las 15 Acceso: ingreso peatonal por Puerta 7

ingreso peatonal por Puerta 7 ¿Dónde?: Parque de la Ciudad, Av. Coronel Roca 4099, Villa Soldati

Parque de la Ciudad, Av. Coronel Roca 4099, Villa Soldati Entradas: Ticketek — entradas desde $20.000