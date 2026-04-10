BA Flota 2026: el festival de globos aerostáticos vuelve a llenar de color el cielo de Buenos Aires

Hay infinidad de actividades disponibles cada fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires que abarcan la cultura, gastronomía y paseos al aire libre. Si tu plan es la última opción, agendate este domingo 12 de abril, ya que el Parque de la Ciudad (Avenida Coronel Roca 4200, Villa Soldati) se convertirá en el epicentro de la magia con el regreso de BA Flota.

La segunda edición de BA Flota se realizará en el Parque de la Ciudad este 12 de abril; en caso de lluvia o vientos fuertes el evento se reprogramará Gentileza

La organización reprogramó la fecha original -pautada para el sábado 28 de marzo- por razones de seguridad. La inestabilidad climática y los vientos intensos impidieron el desarrollo del evento en los días previos. Además, la producción coordinó la logística con otros dos eventos de gran magnitud en la zona: el desarme del circuito del TC2000 y el recital de La Renga, que se trasladó al mismo predio. Tras estos ajustes, la nueva jornada asegura condiciones óptimas para el despliegue de los globos.

BA Flota desembarca como el primer festival de globos aerostáticos realizado en una ciudad capital de la magnitud de Buenos Aires BA Flota

Debido a que el festival ocurre dentro del ámbito urbano, no se permiten vuelos libres. Todas las operaciones son visuales y controladas (vuelos cautivos) para garantizar la seguridad de los asistentes. El éxito de la exhibición depende del factor meteorológico: el inflado de los globos requiere vientos mínimos o nulos. Por este motivo, el cronograma de actividades queda sujeto a las condiciones del clima en tiempo real.

Cronograma de actividades

15:00 – Apertura y sectores temáticos: comienzan las actividades en el Mundo Kids (parques inflables, shows y juegos), Mundo Tech (simuladores e IA), Mundo Cars (autos clásicos) y Mundo Newbery (paseo aeronáutico).

comienzan las actividades en el (parques inflables, shows y juegos), (simuladores e IA), (autos clásicos) y (paseo aeronáutico). Experiencias: el público puede acceder a los “Mini Balloons” para fotografías y a la “Inmersión a los globos”, donde se permite el ingreso al interior de las velas mientras se cargan de aire. El predio cuenta con bandas en vivo, artesanos y un patio gastronómico con food trucks y beer garden.

el público puede acceder a los “Mini Balloons” para fotografías y a la “Inmersión a los globos”, donde se permite el ingreso al interior de las velas mientras se cargan de aire. El predio cuenta con bandas en vivo, artesanos y un patio gastronómico con food trucks y beer garden. 17:00 – Inicio de inflado: comienza el proceso de llenado de los globos y las elevaciones cautivas (sujeto a condiciones climáticas). Los globos permanecen anclados al suelo por seguridad operativa.

comienza el proceso de llenado de los globos y las elevaciones cautivas (sujeto a condiciones climáticas). Los globos permanecen anclados al suelo por seguridad operativa. 19:00 – Night Glow: espectáculo nocturno de globos iluminados.

espectáculo nocturno de globos iluminados. 20:00 – Show Principal: presentación central en vivo.

presentación central en vivo. 21:00 – Balloon Fest: música con DJs en vivo.

música con DJs en vivo. 22:00 – Cierre del evento.

BA Flota: cuándo y dónde es el festival de globos aerostáticos y cómo comprar entradas

Entradas y accesos

El evento se realiza este domingo 12 de abril en el Parque de la Ciudad (ingreso peatonal Puerta 7, Av. Roca 4099). Los tickets obtenidos para la fecha original tienen plena validez. Quienes no puedan asistir tienen la opción de solicitar la devolución del dinero a través de Ticketek.

Valores actuales:

Entrada general: $25.200 (incluye cargo por servicio).

$25.200 (incluye cargo por servicio). Paquete familiar (4 personas): $82.700 (incluye cargo por servicio).

La organización reitera que la actividad depende de los factores meteorológicos. Se recomienda consultar las cuentas oficiales de Instagram (@flotatour) antes de asistir para verificar actualizaciones de último momento sobre el estado del tiempo.

Cabe destacar que el primer festival BA Flota (2025) fue un evento masivo y exitoso en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, que reunió a más de 10.000 personas para ver globos aerostáticos. La jornada destacó por el inflado de globos, el show nocturno Night Glow, música en vivo, food trucks y autos clásicos, consolidándose como un hito único en Sudamérica.