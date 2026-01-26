Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná: cuándo y dónde tocan Lali, Los Nocheros y Rombai con entrada gratis

El 6 y 7 de febrero, la Plaza de las Colectividades recibe la 35° edición con tres escenarios, ferias, gastronomía y sector preferencial con entradas desde $35.000
- 2 minutos de lectura'
Paraná volverá a convertirse en capital matera con la 35ª Fiesta Nacional del Mate: dos jornadas con acceso libre, tres escenarios, ferias, patio gastronómico y una programación musical con figuras como Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo.
La sede será la Plaza de las Colectividades, con ingreso al predio desde las 18, y una experiencia que suma, además de los shows, propuestas culturales y el tradicional Concurso de Cebadores.
Programación y actividades destacadas
La grilla se organiza en tres escenarios:
- Escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez: shows principales y artistas nacionales
- Escenario emergente Pariente del Mar: cultura urbana y nuevas tendencias
- Escenario infancias Matecito: música y experiencias para chicos
Artistas confirmados (escenario mayor): Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo.
Además, la programación incluye el Gran Ensamble del Paraná (más de 100 artistas) y la participación de ganadores del Premate 2026, certamen que funciona como plataforma para nuevos talentos.
Precios de las entradas y cómo comprarlas
- Ingreso general: gratuito
- Preferencial: $35.000 (viernes, platea) y $60.000 (sábado, campo)
Cómo comprar las entradas
- Ingresar a la ticketera oficial habilitada para el sector preferencial.
- Elegir fecha y modalidad (viernes platea / sábado campo).
- Completar la compra según los pasos del sitio.
Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas
- Feria y cultura: “Mateando” (emprendedores y artesanos vinculados al mate) y “Arte Mate” (artes visuales, literatura y expresiones poéticas).
- Gastronomía: patio gastronómico a cargo de clubes de la ciudad.
- Actividades: propuestas para infancias y el Concurso de Cebadores, uno de los clásicos del evento.
- Recomendación práctica: si el plan es ir por el preferencial, conviene comprar con anticipación: los cupos son limitados.
Cuándo y dónde es la Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná
- Fechas: viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026.
- Horarios: desde las 18.
- Sede: Plaza de las Colectividades, Paraná.
- Acceso: ingreso libre al predio.
- Entradas: el predio es gratuito, pero hay sector preferencial frente al escenario principal.
- 1
La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio
- 2
Estudian construir un tren eléctrico para Rosario: sería el primero en su tipo en el país
- 3
Delcy Rodríguez dice que “no aceptará órdenes de potencias extranjeras” y marca distancia con Washington
- 4
Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana