Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná: cuándo y dónde tocan Lali, Los Nocheros y Rombai con entrada gratis

Paraná volverá a convertirse en capital matera con la 35ª Fiesta Nacional del Mate: dos jornadas con acceso libre, tres escenarios, ferias, patio gastronómico y una programación musical con figuras como Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo.

La sede será la Plaza de las Colectividades, con ingreso al predio desde las 18, y una experiencia que suma, además de los shows, propuestas culturales y el tradicional Concurso de Cebadores.

Programación y actividades destacadas

La grilla se organiza en tres escenarios:

Escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez: shows principales y artistas nacionales

shows principales y artistas nacionales Escenario emergente Pariente del Mar: cultura urbana y nuevas tendencias

cultura urbana y nuevas tendencias Escenario infancias Matecito: música y experiencias para chicos

Artistas confirmados (escenario mayor): Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo.

Además, la programación incluye el Gran Ensamble del Paraná (más de 100 artistas) y la participación de ganadores del Premate 2026, certamen que funciona como plataforma para nuevos talentos.

Los Nocheros Los Nocheros/Prensa

Precios de las entradas y cómo comprarlas

Ingreso general: gratuito

gratuito Preferencial: $35.000 (viernes, platea) y $60.000 (sábado, campo)

Cómo comprar las entradas

Ingresar a la ticketera oficial habilitada para el sector preferencial .

. Elegir fecha y modalidad (viernes platea / sábado campo).

Completar la compra según los pasos del sitio.

Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas

Feria y cultura: “Mateando” (emprendedores y artesanos vinculados al mate) y “Arte Mate” (artes visuales, literatura y expresiones poéticas).

“Mateando” (emprendedores y artesanos vinculados al mate) y “Arte Mate” (artes visuales, literatura y expresiones poéticas). Gastronomía: patio gastronómico a cargo de clubes de la ciudad.

patio gastronómico a cargo de clubes de la ciudad. Actividades: propuestas para infancias y el Concurso de Cebadores , uno de los clásicos del evento.

propuestas para infancias y el , uno de los clásicos del evento. Recomendación práctica: si el plan es ir por el preferencial, conviene comprar con anticipación: los cupos son limitados.

