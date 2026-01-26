LA NACION

Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná: cuándo y dónde tocan Lali, Los Nocheros y Rombai con entrada gratis

El 6 y 7 de febrero, la Plaza de las Colectividades recibe la 35° edición con tres escenarios, ferias, gastronomía y sector preferencial con entradas desde $35.000

Lali se presentará en la Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná
Paraná volverá a convertirse en capital matera con la 35ª Fiesta Nacional del Mate: dos jornadas con acceso libre, tres escenarios, ferias, patio gastronómico y una programación musical con figuras como Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo.

Además, la programación incluye el Gran Ensamble del Paraná (más de 100 artistas) y la participación de ganadores del Premate 2026
La sede será la Plaza de las Colectividades, con ingreso al predio desde las 18, y una experiencia que suma, además de los shows, propuestas culturales y el tradicional Concurso de Cebadores.

Programación y actividades destacadas

La grilla se organiza en tres escenarios:

  • Escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez: shows principales y artistas nacionales
  • Escenario emergente Pariente del Mar: cultura urbana y nuevas tendencias
  • Escenario infancias Matecito: música y experiencias para chicos

Artistas confirmados (escenario mayor): Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo.

Además, la programación incluye el Gran Ensamble del Paraná (más de 100 artistas) y la participación de ganadores del Premate 2026, certamen que funciona como plataforma para nuevos talentos.

Los Nocheros
Los Nocheros

Precios de las entradas y cómo comprarlas

  • Ingreso general: gratuito
  • Preferencial: $35.000 (viernes, platea) y $60.000 (sábado, campo)

Cómo comprar las entradas

  • Ingresar a la ticketera oficial habilitada para el sector preferencial.
  • Elegir fecha y modalidad (viernes platea / sábado campo).
  • Completar la compra según los pasos del sitio.

Servicios, accesibilidad y recomendaciones prácticas

  • Feria y cultura: “Mateando” (emprendedores y artesanos vinculados al mate) y “Arte Mate” (artes visuales, literatura y expresiones poéticas).
  • Gastronomía: patio gastronómico a cargo de clubes de la ciudad.
  • Actividades: propuestas para infancias y el Concurso de Cebadores, uno de los clásicos del evento.
  • Recomendación práctica: si el plan es ir por el preferencial, conviene comprar con anticipación: los cupos son limitados.

Cuándo y dónde es la Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná

  • Fechas: viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026.
  • Horarios: desde las 18.
  • Sede: Plaza de las Colectividades, Paraná.
  • Acceso: ingreso libre al predio.
  • Entradas: el predio es gratuito, pero hay sector preferencial frente al escenario principal.
Qué Sale
