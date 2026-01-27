LA NACION

After office en Buenos Aires: 14 planes con happy hour, 2×1 y rooftops para cortar la semana

De Palermo a San Telmo, esta selección cruza tapeo español, listening bars y barras de barrio, con precios y promos para salir sin vueltas

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Mixtape propone escuchar, beber y quedarse con una carta pensada para disfrutarse con los oídos y el paladar
Mixtape propone escuchar, beber y quedarse con una carta pensada para disfrutarse con los oídos y el paladarGentileza MixTape

Cuando baja el ritmo de la jornada laboral y todavía no arrancó la noche, el after office porteño se arma con fórmulas claras: happy hour corto y efectivo, 2×1 en clásicos y cocina para compartir.

Rooftops y terrazas con vista

Happy hour completo y cocina italiana para compartir

CIMA, el rooftop de Orno en pleno Palermo
CIMA, el rooftop de Orno en pleno PalermoPrensa

En CIMA (ORNO) el plan arranca de miércoles a lunes con happy hour de 19 a 21, con cócteles clásicos en promoción a $7000: Campari Spritz, Aperol Spritz, fernet, Negroni Sbagliato, French 75, Scotch mojito, Spicy caipiroska, Whisky Sour y One shot martini.

Algunos platos de CIMA y ORNO
Algunos platos de CIMA y ORNOPrensa

CIMA (ORNO) completa la experiencia con coctelería de autor y platos para picar, desde montanara frita de mortadella y arancini hasta buñuelos y fainá sticks. ¿Dónde?: Guatemala 4701, Palermo. Instagram: @lacimadeorno / @orno.pizzeria.cantina

Sushi y tragos de autor en un rooftop de Palermo

Bestial Fly Bar es perfecto para disfrutar un after office distinto en el corazón de Palermo, con una vista panorámica que abarca desde el Río de la Plata hasta el campo de polo
Bestial Fly Bar es perfecto para disfrutar un after office distinto en el corazón de Palermo, con una vista panorámica que abarca desde el Río de la Plata hasta el campo de poloSantiago Filipuzzi

En Bestial Fly Bar la apuesta combina vista panorámica con cocina de guiños asiáticos: gyozas de cerdo y nira ($27.000), tequeños veggie ($18.600) y sushi combinado premium (15 piezas, $51.900), además de coctelería de autor como Frida ($19.000) y Gardel ($19.000). ¿Dónde?: Humboldt 2495, piso 11, Palermo. Instagram: @bestial.flybar

2×1 y combos en San Telmo

Copetín vermutero en La Terraza de la Carbonera
Copetín vermutero en La Terraza de la CarboneraGentileza

En La Terraza de La Carbonera hay happy hour de cócteles clásicos 2×$16.000 (Fernet, Gin Tonic, Vermouth La Fuerza y Cynar Julep) y 2×$18.000 en cócteles de autor. La Terraza de La Carbonera suma combos: pincho asado de ternera + copa de vino ($34.000), croquetas de pollo + cerveza Heineken ($22.000) o 3 empanadas (carne o humita) + trago del día ($28.000). ¿Dónde?: Carlos Calvo 299 (esquina Balcarce), San Telmo. Instagram: @lacarbonera.terraza

Tapeo español, vermú y 2×1

Barra con vermú y tinto de verano

Gildas deconstruidas, aceitunas al jerez, almendras garrapiñadas y charcutería en Pasillito
Gildas deconstruidas, aceitunas al jerez, almendras garrapiñadas y charcutería en PasillitoGentileza

En Pasillito hay 2×1 en vermú Pasillito o tinto de verano por $9500, con un menú pensado para picar de pie: gildas deconstruidas, aceitunas al jerez, almendras garrapiñadas y charcutería. ¿Dónde?: Gorriti 4391, Palermo. Instagram: @pasillitobar

Una semana entera de 2×1 rotativo

En Bilbao toda la semana hay 2×1 que cambia según el día
En Bilbao toda la semana hay 2×1 que cambia según el díaGentileza

Bilbao concentra promos de lunes a viernes, de 17 a 20, con 2×1 rotativo: vermú (lunes), gin tonics (martes), Aperol Spritz (miércoles), Negroni (jueves) y daiquiri (viernes, $16.000), con cocina de tapas (tortillas, chipirones, gambas, croquetas, papas bravas). ¿Dónde?: Thames 1795, Palermo. Instagram: @bilbao_argentina

2×1 en tragos y tapas

En La Boquería el 2×1 va de martes a domingos, de 17 a 20, con Fernet ($6500), Cynar Julep ($7500), sidra tirada ($5900), Aperol ($7900), tinto de verano ($6900) y vermut Cinzano ($5500), más platos como tortilla con mozzarella y panceta ($13.900), gambas al ajillo ($18.900) y choripán de cerdo con provoleta ($13.900). ¿Dónde?: Soler 5101, Palermo. Instagram: @laboqueriapalermo

Coctelería de autor con algo rico al lado

Aperitivo O’Clock y combos de cócteles

Aperitivo Oclock en Casa Cavia
Aperitivo Oclock en Casa CaviaGentileza

En Casa Cavia el Aperitivo O’Clock corre de lunes a viernes, de 16 a 20 (lunes hasta las 19), con clásicos a $9000 (Negroni, Whisky Sour, Tom Collins) y opciones como bruschetta con anchoas y morrones ($18.000), chipás con chutney ($20.000) o tabla de charcutería ($50.000 para 2 o 3); el “datazo” de Casa Cavia: un cóctel aperitivo + uno de autor por $20.000, o 2 copas de vino por $18.000. ¿Dónde?: Cavia 2985, Palermo. Instagram: @casacavia

Vinilos y coctelería de autor en Chacarita

La barra de Punto Mona siempre convoca, aunque por afuera el local es pura tranquilidad
La barra de Punto Mona siempre convoca, aunque por afuera el local es pura tranquilidad

Punto Mona mezcla música y barra con platos como carpaccio de higos ($23.000) y paté de hongos ($19.700), y cócteles como Rocío de verano ($17.000) y Piña no colada ($17.000). ¿Dónde?: Fraga 93, Chacarita. Instagram: @puntomona.bar

Tragos inspirados en discos en un listening bar

Mixtape está en Franklin D. Roosevelt 1806 (Belgrano)
Mixtape está en Franklin D. Roosevelt 1806 (Belgrano)Juan Carlos Ordoñez

En Mixtape Listening Bar (en Haiku) la carta se inspira en vinilos y se sirve todos los días desde las 19, con opciones como The Lychee Martini ($15.000) y La Sensual y Clarificada Piña Colada ($14.000). ¿Dónde?: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano. Instagram: @mixtape.bar

After de barrio con promos y precios amigables

Cócteles a $7500 y snacks para acompañar

Ronpapelon de Ronconcon
Ronpapelon de RonconconGentileza

Ronconcon tiene happy hour de lunes a viernes de 19 a 20.30 y sábados de 16 a 20, con cócteles de autor ($7500), vinos por copa ($4500) y bebidas sin alcohol ($3900), más empanadas fritas (3×$9500), tequeños (3×$8500) o trío de snacks ($3900). ¿Dónde?: Beauchef 527, Caballito. Instagram: @ronconcon.ba

Vino y algo al paso en plena Recoleta

La Boquería invita a disfrutar de una barra de montaditos y opciones al paso
La Boquería invita a disfrutar de una barra de montaditos y opciones al pasoPrensa

En Cantina Recoleta el after se apoya en la terraza y en una carta de cosas rápidas: Aperol Spritz ($12.900) o copa de Cantina Malbec by Famiglia Banno ($20.700), con montaditos, focaccias y pizzas. ¿Dónde?: Av. Santa Fe 1430, Recoleta. Instagram: @cantina.recoleta

Combo directo para resolver el arranque

Croquetas de hongos de Ostende
Croquetas de hongos de OstendeGentileza

Ostende ofrece todos los días, hasta las 20, una promo: papas bravas o croquetas de hongos + limonada de litro o 2 cervezas Corona por $23.000. ¿Dónde?: Virrey Loreto 3303, Colegiales. Instagram: @ostende_ba

Vinos y coctelería con precios rebajados

Malcriado Fuegos y Vinos, coctelería y copas con “antes/ahora”
Malcriado Fuegos y Vinos, coctelería y copas con “antes/ahora”Gentileza

En Malcriado Fuegos y Vinos la carta incluye Negroni Malcriado ($14.900), Negroni Engreída ($14.900), Apple Green ($14.000) y Rosado Astuto ($12.000), además de vinos por copa a precio promocional: Siesta BIO Cabernet Sauvignon, Jardín Enchante Rosé ($20.400; antes $25.500), Cuvelier de los Andes Gran Vin ($55.000; antes $80.000), Tatú Cabernet Sauvignon ($13.500; antes $22.000), Séptima Emblema Chardonnay ($13.000; antes $18.100) y Jardín Enchante espumante ($19.000; antes $23.000). ¿Dónde?: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas. Instagram: @malcriado_fuegosyvinos

Cervezas y tragos a precios especiales

Cervezas seleccionadas a $4700 de 12 a 20 en Desarmadero
Cervezas seleccionadas a $4700 de 12 a 20 en DesarmaderoGentileza

En Desarmadero Bar / Desarmadero Session la propuesta diaria de 12 a 20 suma bebidas a precio especial: cervezas seleccionadas ($4700), cócteles ($7200) y vinos por copa ($5100), con más de 40 canillas entre ambos locales. ¿Dónde?: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo. Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Santiago Ascacibar llega a Boca y proyecta un mediocampo de lujo: un viejo sueño hecho realidad
    1

    Santiago Ascacibar, refuerzo de Boca: el final de una vieja novela y el medio campo de lujo que proyecta Ubeda

  2. El enorme gesto de fair play de Alcaraz del que todos hablan en el Australian Open y que salvó a su rival
    2

    Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open

  3. El cambio de Maravilla Martínez: estuvo en la cárcel y ahora se convirtió en pastor evangélico
    3

    Adrián “Maravilla” Martínez se convirtió en pastor evangélico: “Uno no elige el llamado de Dios”

  4. Un "arrepentido" ampliará su declaración y señalará a la “punta de la pirámide”
    4

    Un “arrepentido” en el caso del dólar blue ampliará su declaración y señalará a la “punta de la pirámide”