After office en Buenos Aires: 14 planes con happy hour, 2×1 y rooftops para cortar la semana

De Palermo a San Telmo, esta selección cruza tapeo español, listening bars y barras de barrio, con precios y promos para salir sin vueltas
Cuando baja el ritmo de la jornada laboral y todavía no arrancó la noche, el after office porteño se arma con fórmulas claras: happy hour corto y efectivo, 2×1 en clásicos y cocina para compartir.
Rooftops y terrazas con vista
Happy hour completo y cocina italiana para compartir
En CIMA (ORNO) el plan arranca de miércoles a lunes con happy hour de 19 a 21, con cócteles clásicos en promoción a $7000: Campari Spritz, Aperol Spritz, fernet, Negroni Sbagliato, French 75, Scotch mojito, Spicy caipiroska, Whisky Sour y One shot martini.
CIMA (ORNO) completa la experiencia con coctelería de autor y platos para picar, desde montanara frita de mortadella y arancini hasta buñuelos y fainá sticks. ¿Dónde?: Guatemala 4701, Palermo. Instagram: @lacimadeorno / @orno.pizzeria.cantina
Sushi y tragos de autor en un rooftop de Palermo
En Bestial Fly Bar la apuesta combina vista panorámica con cocina de guiños asiáticos: gyozas de cerdo y nira ($27.000), tequeños veggie ($18.600) y sushi combinado premium (15 piezas, $51.900), además de coctelería de autor como Frida ($19.000) y Gardel ($19.000). ¿Dónde?: Humboldt 2495, piso 11, Palermo. Instagram: @bestial.flybar
2×1 y combos en San Telmo
En La Terraza de La Carbonera hay happy hour de cócteles clásicos 2×$16.000 (Fernet, Gin Tonic, Vermouth La Fuerza y Cynar Julep) y 2×$18.000 en cócteles de autor. La Terraza de La Carbonera suma combos: pincho asado de ternera + copa de vino ($34.000), croquetas de pollo + cerveza Heineken ($22.000) o 3 empanadas (carne o humita) + trago del día ($28.000). ¿Dónde?: Carlos Calvo 299 (esquina Balcarce), San Telmo. Instagram: @lacarbonera.terraza
Tapeo español, vermú y 2×1
Barra con vermú y tinto de verano
En Pasillito hay 2×1 en vermú Pasillito o tinto de verano por $9500, con un menú pensado para picar de pie: gildas deconstruidas, aceitunas al jerez, almendras garrapiñadas y charcutería. ¿Dónde?: Gorriti 4391, Palermo. Instagram: @pasillitobar
Una semana entera de 2×1 rotativo
Bilbao concentra promos de lunes a viernes, de 17 a 20, con 2×1 rotativo: vermú (lunes), gin tonics (martes), Aperol Spritz (miércoles), Negroni (jueves) y daiquiri (viernes, $16.000), con cocina de tapas (tortillas, chipirones, gambas, croquetas, papas bravas). ¿Dónde?: Thames 1795, Palermo. Instagram: @bilbao_argentina
2×1 en tragos y tapas
En La Boquería el 2×1 va de martes a domingos, de 17 a 20, con Fernet ($6500), Cynar Julep ($7500), sidra tirada ($5900), Aperol ($7900), tinto de verano ($6900) y vermut Cinzano ($5500), más platos como tortilla con mozzarella y panceta ($13.900), gambas al ajillo ($18.900) y choripán de cerdo con provoleta ($13.900). ¿Dónde?: Soler 5101, Palermo. Instagram: @laboqueriapalermo
Coctelería de autor con algo rico al lado
Aperitivo O’Clock y combos de cócteles
En Casa Cavia el Aperitivo O’Clock corre de lunes a viernes, de 16 a 20 (lunes hasta las 19), con clásicos a $9000 (Negroni, Whisky Sour, Tom Collins) y opciones como bruschetta con anchoas y morrones ($18.000), chipás con chutney ($20.000) o tabla de charcutería ($50.000 para 2 o 3); el “datazo” de Casa Cavia: un cóctel aperitivo + uno de autor por $20.000, o 2 copas de vino por $18.000. ¿Dónde?: Cavia 2985, Palermo. Instagram: @casacavia
Vinilos y coctelería de autor en Chacarita
Punto Mona mezcla música y barra con platos como carpaccio de higos ($23.000) y paté de hongos ($19.700), y cócteles como Rocío de verano ($17.000) y Piña no colada ($17.000). ¿Dónde?: Fraga 93, Chacarita. Instagram: @puntomona.bar
Tragos inspirados en discos en un listening bar
En Mixtape Listening Bar (en Haiku) la carta se inspira en vinilos y se sirve todos los días desde las 19, con opciones como The Lychee Martini ($15.000) y La Sensual y Clarificada Piña Colada ($14.000). ¿Dónde?: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano. Instagram: @mixtape.bar
After de barrio con promos y precios amigables
Cócteles a $7500 y snacks para acompañar
Ronconcon tiene happy hour de lunes a viernes de 19 a 20.30 y sábados de 16 a 20, con cócteles de autor ($7500), vinos por copa ($4500) y bebidas sin alcohol ($3900), más empanadas fritas (3×$9500), tequeños (3×$8500) o trío de snacks ($3900). ¿Dónde?: Beauchef 527, Caballito. Instagram: @ronconcon.ba
Vino y algo al paso en plena Recoleta
En Cantina Recoleta el after se apoya en la terraza y en una carta de cosas rápidas: Aperol Spritz ($12.900) o copa de Cantina Malbec by Famiglia Banno ($20.700), con montaditos, focaccias y pizzas. ¿Dónde?: Av. Santa Fe 1430, Recoleta. Instagram: @cantina.recoleta
Combo directo para resolver el arranque
Ostende ofrece todos los días, hasta las 20, una promo: papas bravas o croquetas de hongos + limonada de litro o 2 cervezas Corona por $23.000. ¿Dónde?: Virrey Loreto 3303, Colegiales. Instagram: @ostende_ba
Vinos y coctelería con precios rebajados
En Malcriado Fuegos y Vinos la carta incluye Negroni Malcriado ($14.900), Negroni Engreída ($14.900), Apple Green ($14.000) y Rosado Astuto ($12.000), además de vinos por copa a precio promocional: Siesta BIO Cabernet Sauvignon, Jardín Enchante Rosé ($20.400; antes $25.500), Cuvelier de los Andes Gran Vin ($55.000; antes $80.000), Tatú Cabernet Sauvignon ($13.500; antes $22.000), Séptima Emblema Chardonnay ($13.000; antes $18.100) y Jardín Enchante espumante ($19.000; antes $23.000). ¿Dónde?: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas. Instagram: @malcriado_fuegosyvinos
Cervezas y tragos a precios especiales
En Desarmadero Bar / Desarmadero Session la propuesta diaria de 12 a 20 suma bebidas a precio especial: cervezas seleccionadas ($4700), cócteles ($7200) y vinos por copa ($5100), con más de 40 canillas entre ambos locales. ¿Dónde?: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo. Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session
