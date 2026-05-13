El festival de comida Food Fest vuelve este fin de semana a Palermo con una nueva edición dedicada a las paltos ricos, los sabores urbanos y algunas de las propuestas más relevantes de la escena gastronómica porteña. El festival se realizará el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, de 12 a 20, en La Rural, con acceso por Plaza Italia, en Avenida Santa Fe y Thames.

20 platos recomendados para probar en Food Fest: cuándo y dónde es y por cuánto se puede comer

La entrada será libre y gratuita. En los puestos habrá carnes asadas, achuras, ahumados, hamburguesas, pastas, pizzas napolitanas, ramen, sabores asiáticos, cocina plant based, café de especialidad, ceviches, platos de mar, cocina de autor y pastelería. Entre los precios para los platos recomendados, se podrá comer desde $4000 y algunas opciones más contundentes llegan hasta $40.000.

Qué se podrá comer en Food Fest

Entre los precios para los platos recomendados Food Fest, se podrá comer desde $4000 y algunas opciones más contundentes llegan hasta $40.000. Gentileza

El recorrido combinará clásicos de feria y propuestas de autor. Para quienes busquen fuego y carnes, habrá ribs, vacío al asador, ojo de bife al spiedo, costilla entera, chori a la cerveza, pastrami ahumado y sándwiches con osobuco.

También habrá focaccias, empanadas tucumanas, tacos, tamales, humita, mac & cheese, cocina coreana, cocina de mar y opciones dulces.

Las bebidas también formarán parte de la propuesta, con cervezas artesanales, bebidas premium, coctelería, vermú, vinos, gin y sidra.

20 platos recomendados para probar en Food Fest

Ribs ahumadas con cheddar, cebolla y barbacoa : $17.000, en Austin Smoke House.

: $17.000, en Austin Smoke House. Focaccia de mortadella con pistachos, stracciatella, pesto, berenjenas fritas y rúcula : $13.000, en Ligre.

: $13.000, en Ligre. Ojo de bife al spiedo con provoleta y morrones : $15.000, en Jordanas.

: $15.000, en Jordanas. Onigiri coreano : $7000, en Mandu.

: $7000, en Mandu. Mix de mar con rabas, langostinos y buñuelos de pesca blanca : en Camarâo Market. Precio no informado.

: en Camarâo Market. Precio no informado. Osobuco braseado : $14.000, en La Casona de Belgrano.

: $14.000, en La Casona de Belgrano. Empanadas tucumanas : tres unidades por $12.000, en La Leñita.

: tres unidades por $12.000, en La Leñita. Tacos de cochinita pibil : $8000, en Savage.

: $8000, en Savage. Tamales y humita en chala : $10.000, en El Hornero.

: $10.000, en El Hornero. Mac & cheese : $19.000, en Oggi Pasta.

: $19.000, en Oggi Pasta. Hamburguesa de cordero con queso brie, peras caramelizadas, rúcula, salsa fans, pan blanco y papas fritas: $14.000.

Para quienes busquen gastar menos, entre los precios informados hay opciones desde $4000, como la galleta de chocolate de Monster Cookies; también aparecen platos entre $7000 y $14.000, como el onigiri coreano, los tacos de cochinita pibil, las empanadas tucumanas, los tamales con humita, el osobuco braseado y la chipizza sin TACC Gentileza

Pastrami ahumado al estilo neoyorquino : $25.000, en No es Soberbia.

: $25.000, en No es Soberbia. Costilla entera : $40.000, en Todo Brasas.

: $40.000, en Todo Brasas. Hamburguesa de shawarma : en Shami. Precio no informado.

: en Shami. Precio no informado. Sándwich de osobuco al Malbec y raclette : $22.000, en Uría.

: $22.000, en Uría. Galleta de chocolate rellena con pasta de pistachos casera y kadaif crocante : $4000, en Monster Cookies.

: $4000, en Monster Cookies. Vacío al asador con criolla, tomate y lechuga : $16.000, en Tres Fuegos.

: $16.000, en Tres Fuegos. Chori a la cerveza con cheddar, bacon, cebolla caramelizada y pepinos encurtidos : $10.000, en Shappa.

: $10.000, en Shappa. Sándwich de milanesa tucumano : $14.000, en Mautino.

: $14.000, en Mautino. Chipizza de fugazzetta, sin TACC: $14.000, en Sapore Squisito.

Los puestos que participan de Food Fest

Para comer

Ligre: focaccias.

Uría: raclette.

Todo Brasas: jaula de carnes.

Pastrón: ahumados.

Mochica: cocina peruana.

La Casona de Belgrano: osobuco.

Mandu: cocina coreana.

Camarâo Market: cocina de mar.

Savage: tacos y burritos.

Tres Fuegos: cocina de autor.

Vera Pizza: pizza napolitana.

Robertinho: cocina brasilera.

El Hornero: cocina regional argentina.

Cordero Fans: carnes.

Fierro: bratwurst.

La Leñita: empanadas tucumanas.

Shami: shawarma.

Jordanas: spiedo.

Oggi: pastas.

Kreaps: crepería.

Teque Pops: cocina latina.

La Barceloneta: carnes.

Veggie Green: plant based.

Aloha: finger food.

Food Fest: cuándo y dónde es y por cuánto se puede comer Gentileza

Dulces, bebidas y productos

Lágrimas del Diablo: salsas y aderezos picantes.

Txapela: sidras.

Yemas del Uruguay: dulces regionales.

Cremolatti: helados.

Saravi: gin.

Blest: cerveza artesanal.

Cinzano: vermú.

Valle del Indio: vinos.

Cuándo y dónde es Food Fest

Fechas : sábado 16 y domingo 17 de mayo.

: sábado 16 y domingo 17 de mayo. Horario : de 12 a 20.

: de 12 a 20. ¿Dónde? La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.

La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo. Acceso : por Plaza Italia.

: por Plaza Italia. Entrada : libre y gratuita.

: libre y gratuita. Estacionamiento : pago para autos y motos; libre para bicicletas.

: pago para autos y motos; libre para bicicletas. Mascotas: se aceptan.

Qué conviene saber antes de ir

Food Fest cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad que busca potenciar la gastronomía porteña y consolidar a Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina.

El plan está pensado para recorrer puestos, compartir platos y probar distintas cocinas en una misma salida. Para quienes busquen gastar menos, entre los precios informados hay opciones desde $4000, como la galleta de chocolate de Monster Cookies; también aparecen platos entre $7000 y $14.000, como el onigiri coreano, los tacos de cochinita pibil, las empanadas tucumanas, los tamales con humita, el osobuco braseado y la chipizza sin TACC.