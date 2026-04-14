ZZ Top vuelve a la Argentina: cuándo toca en el Movistar Arena y cómo comprar entradas

La banda texana regresará al país con su gira The Big One! después de 16 años; venta se hará por etapas a través de la ticketera oficial
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ZZ Top confirmó su regreso a la Argentina con un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. La presentación está prevista para el 24 de noviembre y marcará la vuelta del grupo al país tras 16 años de ausencia, con una gira enfocada en repasar más de cinco décadas de trayectoria.
La vuelta tiene valor propio dentro de la agenda internacional del rock: se trata del regreso local de una banda con más de medio siglo de historia y un repertorio atravesado por clásicos que definieron parte del sonido del blues rock estadounidense. Según la producción, la formación actual está integrada por Billy F Gibbons, Frank Beard y Elwood Francis.
Cuándo y dónde es ZZ Top en Buenos Aires
- Fecha: 24 de noviembre.
- Lugar: Movistar Arena, Ciudad de Buenos Aires.
- Gira: The Big One!.
- Preventa: 16 de abril a las 10.
- Venta general: 17 de abril a las 10.
Cómo comprar entradas para ZZ Top paso a paso
- Ingresar al sitio oficial de Movistar Arena
- Iniciar sesión o crear una cuenta en la plataforma de la ticketera oficial.
- Buscar el recital de ZZ Top en la agenda del estadio y seleccionar la opción de compra correspondiente. En la cartelera oficial ya figura el show del 24 de noviembre.
- Esperar la instancia habilitada de venta: primero la preventa del 16 de abril a las 10 y luego la venta general del 17 de abril a las 10.
- Completar la operación con los datos solicitados por la plataforma. Según la ticketera oficial, los e-tickets se envían por mail.
Un regreso con historia
ZZ Top se formó a fines de 1969 en Texas y construyó una carrera marcada por discos como Tres Hombres y Eliminator. En 2021 murió Dusty Hill y su lugar pasó a ser ocupado por Elwood Francis, quien ya venía trabajando desde hacía años con la banda.
La última visita del grupo a la Argentina había sido en 2010, por lo que este recital reabre el vínculo con el público local después de una larga pausa. La promesa de esta nueva escala en Buenos Aires, de acuerdo con la producción, es una noche centrada en los grandes clásicos y en el sonido que convirtió al trío en una referencia del rock.
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