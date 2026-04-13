El sábado 18 de abril se realizará una nueva edición de Exhale Festival en Vicente López, una propuesta orientada al bienestar y la conexión consciente que reunirá durante toda la jornada actividades abiertas para todo público. El encuentro se desarrollará de 10 a 19 en el entorno de Urquiza y el río.

Exhale Festival se desarrollará el sábado 18 de abril de 10 a 19 en el entorno de Urquiza y el río Gentileza

Creado y dirigido por Patrizia Camponovo, Exhale propone acercar el yoga y distintas disciplinas vinculadas al equilibrio físico, mental y emocional en un formato accesible e inclusivo. De acuerdo con la organización, no hace falta experiencia previa para participar y el festival está pensado tanto para quienes ya practican como para quienes buscan un primer acercamiento a este universo.

Cuándo y dónde es Exhale Festival en Vicente López

Cuándo: sábado 18 de abril de 2026.

sábado 18 de abril de 2026. Horario: de 10 a 19.

de 10 a 19. Dónde: Urquiza y el río, Vicente López .

. Entrada: libre y gratuita.

Qué actividades habrá en Exhale Festival

Durante el día habrá clases abiertas, charlas, música en vivo y distintas experiencias vinculadas al bienestar. El cronograma anunciado incluye propuestas de yoga, mindfulness, respiración, canto y danza.

Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber Gentileza

10: Yoga Kundalini , con Mer Solanas .

, con . 11: Prácticas para la Plena Presencia basadas en Mindfulness , con Flor Rapisardi .

, con . 12: Yoga de la risa , con Any Edelstein .

, con . 13: Charla “Patear el tablero. Un viaje hacia lo que no sabemos que no sabemos” , con Martín Coria .

Charla , con . 14: Canto de Mantras , con Juan Manuel Tavella y Catalina Felipin .

, con y . 15: Yoga Vinyasa Flow , con Nora Maas .

, con . 16: Danzas y cantos hindúes , con Prema Bhakti Band .

, con . 17: Breathwork ACH – respiración profunda y meditación , con Alejandro Chiarella .

, con . 18: Natural Dance, con Pablo Sánchez Caballero.

Experiencias complementarias

Además del cronograma principal, el festival sumará otras propuestas para recorrer durante toda la jornada.

Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber Gentileza

Feria de emprendedores conscientes .

. Música en vivo durante el día.

durante el día. Espacios de descanso y conexión .

. Actividades abiertas para todos los niveles.

Qué conviene saber antes de ir

Exhale Festival está pensado para públicos diversos y, según la organización, no se requiere experiencia previa para sumarse a las actividades. La recomendación es asistir con algunos elementos básicos para aprovechar mejor la jornada.