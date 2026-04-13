Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber

Una nueva edición del encuentro dedicado al bienestar, el yoga y las prácticas conscientes se hará el sábado 18 de abril con entrada libre y gratuita; habrá clases abiertas, charlas, música en vivo y una feria de emprendedores
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El sábado 18 de abril se realizará una nueva edición de Exhale Festival en Vicente López, una propuesta orientada al bienestar y la conexión consciente que reunirá durante toda la jornada actividades abiertas para todo público. El encuentro se desarrollará de 10 a 19 en el entorno de Urquiza y el río.
Creado y dirigido por Patrizia Camponovo, Exhale propone acercar el yoga y distintas disciplinas vinculadas al equilibrio físico, mental y emocional en un formato accesible e inclusivo. De acuerdo con la organización, no hace falta experiencia previa para participar y el festival está pensado tanto para quienes ya practican como para quienes buscan un primer acercamiento a este universo.
Cuándo y dónde es Exhale Festival en Vicente López
- Cuándo: sábado 18 de abril de 2026.
- Horario: de 10 a 19.
- Dónde: Urquiza y el río, Vicente López.
- Entrada: libre y gratuita.
Qué actividades habrá en Exhale Festival
Durante el día habrá clases abiertas, charlas, música en vivo y distintas experiencias vinculadas al bienestar. El cronograma anunciado incluye propuestas de yoga, mindfulness, respiración, canto y danza.
- 10: Yoga Kundalini, con Mer Solanas.
- 11: Prácticas para la Plena Presencia basadas en Mindfulness, con Flor Rapisardi.
- 12: Yoga de la risa, con Any Edelstein.
- 13: Charla “Patear el tablero. Un viaje hacia lo que no sabemos que no sabemos”, con Martín Coria.
- 14: Canto de Mantras, con Juan Manuel Tavella y Catalina Felipin.
- 15: Yoga Vinyasa Flow, con Nora Maas.
- 16: Danzas y cantos hindúes, con Prema Bhakti Band.
- 17: Breathwork ACH – respiración profunda y meditación, con Alejandro Chiarella.
- 18: Natural Dance, con Pablo Sánchez Caballero.
Experiencias complementarias
Además del cronograma principal, el festival sumará otras propuestas para recorrer durante toda la jornada.
- Feria de emprendedores conscientes.
- Música en vivo durante el día.
- Espacios de descanso y conexión.
- Actividades abiertas para todos los niveles.
Qué conviene saber antes de ir
Exhale Festival está pensado para públicos diversos y, según la organización, no se requiere experiencia previa para sumarse a las actividades. La recomendación es asistir con algunos elementos básicos para aprovechar mejor la jornada.
- Llevar mat o lona.
- Ir con ropa cómoda.
- Tener a mano hidratación.
- Llegar con tiempo para elegir las actividades de interés.
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