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Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber

Una nueva edición del encuentro dedicado al bienestar, el yoga y las prácticas conscientes se hará el sábado 18 de abril con entrada libre y gratuita; habrá clases abiertas, charlas, música en vivo y una feria de emprendedores

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La recomendación es asistir con algunos elementos básicos para aprovechar mejor la jornada como mat o lona, ropa cómoda y tener a mano hidratación
La recomendación es asistir con algunos elementos básicos para aprovechar mejor la jornada como mat o lona, ropa cómoda y tener a mano hidrataciónGentileza

El sábado 18 de abril se realizará una nueva edición de Exhale Festival en Vicente López, una propuesta orientada al bienestar y la conexión consciente que reunirá durante toda la jornada actividades abiertas para todo público. El encuentro se desarrollará de 10 a 19 en el entorno de Urquiza y el río.

Exhale Festival se desarrollará el sábado 18 de abril de 10 a 19 en el entorno de Urquiza y el río
Exhale Festival se desarrollará el sábado 18 de abril de 10 a 19 en el entorno de Urquiza y el ríoGentileza

Creado y dirigido por Patrizia Camponovo, Exhale propone acercar el yoga y distintas disciplinas vinculadas al equilibrio físico, mental y emocional en un formato accesible e inclusivo. De acuerdo con la organización, no hace falta experiencia previa para participar y el festival está pensado tanto para quienes ya practican como para quienes buscan un primer acercamiento a este universo.

Cuándo y dónde es Exhale Festival en Vicente López

  • Cuándo: sábado 18 de abril de 2026.
  • Horario: de 10 a 19.
  • Dónde: Urquiza y el río, Vicente López.
  • Entrada: libre y gratuita.

Qué actividades habrá en Exhale Festival

Durante el día habrá clases abiertas, charlas, música en vivo y distintas experiencias vinculadas al bienestar. El cronograma anunciado incluye propuestas de yoga, mindfulness, respiración, canto y danza.

Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber
Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saberGentileza
  • 10: Yoga Kundalini, con Mer Solanas.
  • 11: Prácticas para la Plena Presencia basadas en Mindfulness, con Flor Rapisardi.
  • 12: Yoga de la risa, con Any Edelstein.
  • 13: Charla “Patear el tablero. Un viaje hacia lo que no sabemos que no sabemos”, con Martín Coria.
  • 14: Canto de Mantras, con Juan Manuel Tavella y Catalina Felipin.
  • 15: Yoga Vinyasa Flow, con Nora Maas.
  • 16: Danzas y cantos hindúes, con Prema Bhakti Band.
  • 17: Breathwork ACH – respiración profunda y meditación, con Alejandro Chiarella.
  • 18: Natural Dance, con Pablo Sánchez Caballero.

Experiencias complementarias

Además del cronograma principal, el festival sumará otras propuestas para recorrer durante toda la jornada.

Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber
Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saberGentileza
  • Feria de emprendedores conscientes.
  • Música en vivo durante el día.
  • Espacios de descanso y conexión.
  • Actividades abiertas para todos los niveles.

Qué conviene saber antes de ir

Exhale Festival está pensado para públicos diversos y, según la organización, no se requiere experiencia previa para sumarse a las actividades. La recomendación es asistir con algunos elementos básicos para aprovechar mejor la jornada.

  • Llevar mat o lona.
  • Ir con ropa cómoda.
  • Tener a mano hidratación.
  • Llegar con tiempo para elegir las actividades de interés.
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