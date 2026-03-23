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Campeonato Federal de Ahumados en Costanera Norte: cuándo es, cuánto cuesta la entrada y qué incluye

La cuarta edición reunirá ahumadores de distintos puntos de la Argentina y Chile, con degustación, voto del público y una jornada de 12 a 00

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Cada participante trabajará sobre variables clave del ahumado, como el manejo del fuego, el tipo de madera, los tiempos de cocción, el rub —la mezcla de especias que se aplica antes del ahumado—, el uso de la barbacoa en distintas etapas y el desarrollo del bark, la corteza exterior que concentra sabor en la carne
Cada participante trabajará sobre variables clave del ahumado, como el manejo del fuego, el tipo de madera, los tiempos de cocción, el rub —la mezcla de especias que se aplica antes del ahumado—, el uso de la barbacoa en distintas etapas y el desarrollo del bark, la corteza exterior que concentra sabor en la carneGentileza/Ribs al Río

El sábado 28 de marzo se realizará la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados en Ribs al Río, en Costanera Norte. La propuesta reunirá a participantes de distintos puntos del país y de la región en una competencia centrada en las ribs, con una jornada abierta al público frente al río.

La convocatoria organizada junto a BA Capital Gastronómica volverá a poner en primer plano una escena que viene creciendo dentro de la gastronomía local: la del fuego lento, el ahumado y las técnicas de cocción que exigen tiempo, precisión y control.

Participarán ahumadores de la provincia de Chubut, del conurbano bonaerense, de la Ciudad de Buenos Aires y de Chile
Participarán ahumadores de la provincia de Chubut, del conurbano bonaerense, de la Ciudad de Buenos Aires y de ChileGentileza/Ribs al Río

Las entradas tienen un valor de $32.000 y se organizan en turnos de una hora, hasta completar la capacidad del evento. Cada ticket incluye seis porciones de ribs —equivalentes a un kilo—, papas fritas, una bebida a elección entre agua, gaseosa o cerveza, un voto para elegir al ahumador favorito y un sampling especial de Charquiqui, una pieza curada, ahumada, secada y condimentada especialmente para acompañar la experiencia.

Cuándo y dónde es el Campeonato Federal de Ahumados

  • El encuentro se hará el sábado 28 de marzo, de 12 a 00, en la sede de Ribs al Río.
  • ¿Dónde? Ribs al Río, Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte.
  • Más información: @ribsalrio

Cuánto sale la entrada y qué incluye

Además de la evaluación del jurado, el público también tendrá un rol activo durante el campeonato
Además de la evaluación del jurado, el público también tendrá un rol activo durante el campeonato Gentileza/Ribs al Río

El acceso al campeonato contempla una experiencia de degustación y participación. La entrada tiene un valor de $32.000 por persona e incluye:

  • Seis porciones de ribs
  • Papas fritas
  • Una bebida: agua, gaseosa o cerveza
  • Un voto para elegir al ahumador favorito
  • Un sampling especial de Charquiqui

La dinámica se organizará en turnos de una hora, disponibles hasta agotar la capacidad.

Cómo será la competencia

Participarán ahumadores de la provincia de Chubut, del conurbano bonaerense, de la Ciudad de Buenos Aires y de Chile. Aunque el producto de base será el mismo para todos —las ribs—, el resultado final dependerá de la técnica, el criterio y la sensibilidad de cada competidor.

El acceso al campeonato contempla una experiencia de degustación y participación; la entrada tiene un valor de $32.000 por persona e incluye seis porciones de ribs, papas fritas, una bebida, un voto para elegir al ahumador favorito y un sampling especial
El acceso al campeonato contempla una experiencia de degustación y participación; la entrada tiene un valor de $32.000 por persona e incluye seis porciones de ribs, papas fritas, una bebida, un voto para elegir al ahumador favorito y un sampling especialGentileza/Ribs al Río

Durante la jornada, cada participante trabajará sobre variables clave del ahumado:

  • el manejo del fuego,
  • el tipo de madera,
  • los tiempos de cocción,
  • el rub —la mezcla de especias que se aplica antes del ahumado—,
  • el uso de la barbacoa en distintas etapas
  • y el desarrollo del bark, la corteza exterior que concentra sabor en la carne.

El objetivo será lograr una pieza jugosa, tierna y equilibrada, con un perfil ahumado presente pero integrado al conjunto.

Jurado, voto del público y premios

El jurado estará integrado por referentes del mundo del BBQ: Rodo Cámara —fundador y dueño de The Food Truck Store—, Luciano “Laucha” Luchetti de Locos X el Asado, los fundadores de Ribs al Río —Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga— y la jurado internacional Mara Ottado, certificada por la World Barbecue Association.

Cada participante trabajará sobre variables clave del ahumado, como el manejo del fuego, el tipo de madera, los tiempos de cocción, el rub —la mezcla de especias que se aplica antes del ahumado—, el uso de la barbacoa en distintas etapas y el desarrollo del bark, la corteza exterior que concentra sabor en la carne
Cada participante trabajará sobre variables clave del ahumado, como el manejo del fuego, el tipo de madera, los tiempos de cocción, el rub —la mezcla de especias que se aplica antes del ahumado—, el uso de la barbacoa en distintas etapas y el desarrollo del bark, la corteza exterior que concentra sabor en la carneGentileza/Ribs al Río

Además de la evaluación del jurado, el público también tendrá un rol activo durante el campeonato. Con su voto, podrá participar en la elección del Mejor Ahumador Argentino 2026, mientras que el jurado entregará el premio Ahumador de la Academia.

Un evento que ya se instaló en la agenda gastronómica

El Campeonato Federal de Ahumados nació como una iniciativa para reunir a fanáticos del ahumado en un mismo espacio y con el tiempo se consolidó como una cita fija del calendario gastronómico. En la edición anterior, más de 2500 personas se acercaron a la Costanera para seguir de cerca esta práctica.

Más allá de la competencia, la jornada volverá a girar alrededor de una idea central: reunirse en torno al fuego, esperar y compartir.

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