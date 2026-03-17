Tapeando 2026: cuándo es, en qué ciudades se hace y qué restaurantes participan del festival de tapas españolas

Tapeando 2026 se celebrará del 3 al 12 de abril con una nueva edición del festival que propone acercarse a España a través de sus tapas. Organizado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en la Argentina, el evento reunirá a más de 50 restaurantes de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Durante diez días, los espacios participantes ofrecerán tapas especialmente creadas para el festival. Habrá más de 150 opciones acompañadas de cerveza, vermut, copa de vino o gaseosa, con una edición en la que muchas propuestas estarán inspiradas en la Comunidad de Madrid, sus productos, sus recetas y su cultura gastronómica.

Albóndigas de chorizo y panceta pomodoro de Antonio D Gentileza/Antonio D

Qué se podrá probar en Tapeando 2026

La propuesta apunta a recuperar la tradición española del tapeo con pequeñas preparaciones para compartir, tanto en versiones clásicas como en relecturas contemporáneas. Entre las tapas inspiradas en Madrid, Casa Luis presentará distintas versiones de huevos rotos, con morcilla, chistorra o jamón, además de pinchos de trucha y ricota o de brie y cebolla caramelizada.

Antonio D sumará una fainá con berenjena ahumada, stracciatella y morrón asado, además de albóndigas de chorizo y panceta con pomodoro. Laserio ofrecerá croquetas de langostinos y un montadito de anchoas con manteca tostada y ajo asado.

Pasillito tendrá un snack de gambas al ajillo sobre tortilla de maíz frita, mayowasabi y naranja, además de una empanada de morcilla y queso azul con alioli de pera y miel. Canti, en tanto, incluirá croquetas de jamón crudo, tortilla con chistorra y un pincho de milhojas de papa con langostino al ajillo.

Croquetas de langostinos de Laserio Gentileza/Laserio

También habrá otras propuestas destacadas, como el Socarrat pil pil con patí curado del Alto Río Paraná y espuma de alubias escabechadas, de Alo’s en Zona Norte; la ensaladilla rusa de mejillones escabechados con huevo brevemente cocido y papas pajas, de Wineslavid en Córdoba; la mojama de atún rojo con oliva y lima, de Sarasanegro en Mar del Plata; el carpaccio de pesca del día con brisée de parmesano, vinagreta de oliva, alcaparras y cebollitas en conserva, de Gibraltar en Rosario; y los tomates confitados con alga kombu, sopa de lechuga y muña muña, puré de cebollas, almendras, kale, menta y aceite picante, de Auténtico en Mendoza.

Restaurantes participantes de Tapeando 2026

CABA

A Coruña

Amano

Antonio D

Berria by Sagardi

Canti Bar

Casa Luis

Centro

Condarco

Coronado

Cucha del pari

Deltoro

El Casal de Cataluña

Enrique Tomás

Farid

Horta

La Caña Vermutería

La Fuerza Bar

La Uat

Laserio

Madrí

Paquito

Pasillito

Paxapoga

Roma del Abasto

Sagardi Cocineros Vascos

Sampa

Siete Ríos Cocina & Vinos

Taberna Calle Fresca

Tiempo de Sabores

Ultramarinos

Tortilla con chistorra de Canti Gentileza/Canti

Zona Norte

Alo’s Bistro

Fulón

Galicia Restaurante

Pasaje Victoria

Mar del Plata

Cachito Bar de Vinos

Caldo

Carácter de Fonda

Furia Puro Fuego

Sarasanegro Restaurante

La Disquería

Mar Cocina Suratlántica

Córdoba

Bros Comedor

La Tapería

Standard 69

Wineslavid

Mendoza

Auténtico

La Central Vermutería

Victorina Coria

Flor del Desierto

Rosario

Belgrano Café

Bichicleta Casa de Aperitivos

Cainama Espacio de Sabores

Chichilos

Fondito

Gibraltar

Concurso de la Tapa y premio para el público

Durante el festival se realizará una nueva edición del Concurso de la Tapa. El público podrá votar online su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes de Argentina y Uruguay.

El restaurante ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, se sorteará el mismo premio.

Pintxos a elección en Berria by Sagardi Gentileza/Berría Sagardi

Edición en Uruguay y rutas gastronómicas

La edición 2026 sumará por primera vez una escala en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo, organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay.

Además, a través de Bigbox se podrán seguir rutas gastronómicas armadas por expertos o crear recorridos propios entre los restaurantes partners que participan de Tapeando 2026. Según la organización, estos recorridos estarán inspirados en destinos de la Comunidad de Madrid y en pueblos vinculados con la gastronomía y el enoturismo.

Toda la información sobre el festival, los restaurantes participantes y las tapas disponibles en cada ciudad estará disponible en el Instagram oficial @Tapeando.ok.