Con seis temporadas, llegó a Netflix una de las series más exitosas de la última década

Netflix sigue apostando a renovar constantemente su catálogo con producciones que logran captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. En este contexto, el inicio de mayo llegó con el regreso de una serie dramática que, a casi una década de su estreno original, continúa siendo una de las más elogiadas tanto por la crítica como por el público. Con una historia intensa, atrapante y cargada de emoción, esta ficción se posiciona nuevamente como una opción ideal para quienes buscan maratonear en la plataforma de streaming.

Se trata de El cuento de la criada, la aclamada adaptación televisiva de la obra de Margaret Atwood que transporta al espectador a un futuro distópico marcado por una profunda crisis social y humana. En este escenario, la tasa de nacimientos disminuye drásticamente debido a enfermedades, la contaminación ambiental y otros factores que afectan a la población. En medio del caos, gran parte de Estados Unidos queda bajo el control de un régimen teocrático, totalitario y fundamentalista religioso impulsado por los llamados “Hijos de Jacob”, dando origen a la República de Gilead, una sociedad opresiva donde las mujeres pierden todos sus derechos y quedan sometidas a un estricto sistema de control.

De qué se trata El cuento de la criada, la nueva incorporación de Netflix

Las seis temporadas ya se encuentran disponibles en la plataforma

La serie, que cuenta con seis temporadas recientemente incorporadas al catálogo de Netflix, desarrolla la historia de una sociedad dominada por hombres que aseguran actuar bajo la palabra divina, mientras someten a las mujeres a un sistema extremo de control y opresión. En la República de Gilead, ellas son consideradas objetos y tienen prohibido leer, escribir o realizar distintas actividades básicas. Dentro de este régimen, las mujeres son divididas en categorías según su función: las criadas, vestidas de rojo, son utilizadas exclusivamente para procrear hijos para los comandantes y sus esposas infértiles; las martas, identificadas con ropa marrón, trabajan como empleadas domésticas; y las tías, profundamente devotas del sistema religioso, se encargan de vigilar, adoctrinar y castigar a las criadas mediante métodos violentos.

Elisabeth Moss lidera el elenco de la aclamada producción dramática

En medio de ese escenario aparece June Osborne, una mujer que es asignada como criada de la poderosa familia Waterford. A pesar de las reglas impuestas y del constante control al que es sometida, June comienza a desafiar el sistema desde adentro y encuentra la fuerza necesaria para luchar por su libertad. Con el paso del tiempo, su resistencia se transforma también en una inspiración para otras mujeres, dando inicio a una rebelión que busca enfrentarse al régimen totalitario de Gilead.

La serie distópica que conquistó a la crítica y arrasó en los premios Emmy

El drama se convirtió en una de las series más influyentes de la última década

El cuento de la criada logró destacarse con el paso del tiempo gracias a la fuerza de su historia y a la crudeza de muchos de los escenarios planteados por Margaret Atwood, que incluso encuentran eco en distintas realidades actuales. La serie fue ampliamente elogiada por su atrapante trama, su fotografía y las actuaciones de un elenco encabezado por Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd, Joseph Fiennes y Bradley Whitford. El fenómeno también se vio reflejado en la temporada de premios: su primera entrega obtuvo 8 premios Emmy, incluido el de Mejor Serie Dramática, además de un Globo de Oro en la misma categoría. Por su parte, Elisabeth Moss fue reconocida con el Emmy y el Globo de Oro a Mejor Actriz por su interpretación de June Osborne.

Con una historia intensa, actuaciones memorables y una narrativa que invita constantemente a la reflexión, El cuento de la criada se consolidó como una de las producciones más impactantes de los últimos años. Ahora, con sus seis temporadas disponibles en Netflix, la serie vuelve a posicionarse como una opción ideal para quienes buscan una ficción atrapante para disfrutar en formato maratón.