Carne! en Palermo: fechas, horario, precios y todos los puestos del festival de la parrilla y el asado

Vuelve al Hipódromo de Palermo el festival con más de 35 puestos que van del asador criollo a los ahumados
Humo tentador, hierro al rojo y cortes al punto. La cita se da el sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego). La entrada es sin cargo y el plan combina parrillas a la vista con propuestas para almorzar, picar a media tarde o cenar.
El Festival Carne! condensa, en un paseo corto, el pulso del asado argentino: corte justo, técnica a la vista y ambiente de feria. Entre el humo del fogonero y el golpe seco de la parrilla, Palermo vuelve a oler a fin de semana largo.
Qué se come y cómo se cocina
El recorrido incluye clásicos de parrilla y técnicas variadas: asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales y jaulas. Hay carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos; también picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres.
Las porciones se mueven entre $7000 y $20.000, según el puesto y la propuesta.
Puestos que participan
Gastronomía
- Aloha
- Antigourmet
- Asado Campero
- Austin Smoke House
- Club Asador
- Cocelia
- Delta Buffalo
- El Hornero
- Fierro
- Flama
- Jordanas
- Juan Solo
- La Leñita
- La Magia Flaco
- Lo de Gauna
- Lo de Pedro
- Los del Fuego
- No es Soberbia
- Riki Cocinero
- Shami
- Shappa
- Todo Brasas
- Tres Fuegos, Cocina de Raíz
Dulces
- Cremolatti
- Isla Negra
- JH Pastelería
- O’Waffles
- Two Churros
Bebidas con alcohol
- Almíbar
- Rabieta
- Saraví Gin
- Taproom
- Valle del Indio
Mercado
- Bilbao
- La Barraca
- La Casa del Alfajor
- Lágrima del Diablo
Aprovechar el horario de 12 a 20 para recorrer los 35 stands y food trucks en un mismo circuito, con cortes y estilos diversos y el fuego como protagonista. El formato de feria facilita comer al paso o sentarse en mesas altas y sumar bebidas, helados o algo dulce.
Datos clave de Carne!
- Fechas: sábado 16 y domingo 17 de agosto.
- Horario: de 12 a 20.
- Lugar: Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego).
- Entrada: libre y gratuita.
- Puestos: 35 stands y food trucks.
- Precios: entre $7000 y $20.000.
Cómo llegar al Hipódromo de Palermo
- Subte línea D: estación Plaza Italia, a unos 10 minutos a pie.
- Tren San Martín: estación Palermo, a 1 km del acceso principal.
- Colectivos: líneas 15, 29, 34, 63 y 130 con parada sobre Libertador.
