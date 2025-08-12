Carne! en Palermo: fechas, horario, precios y todos los puestos del festival de la parrilla y el asado

Humo tentador, hierro al rojo y cortes al punto. La cita se da el sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego). La entrada es sin cargo y el plan combina parrillas a la vista con propuestas para almorzar, picar a media tarde o cenar.

El Festival Carne! condensa, en un paseo corto, el pulso del asado argentino: corte justo, técnica a la vista y ambiente de feria. Entre el humo del fogonero y el golpe seco de la parrilla, Palermo vuelve a oler a fin de semana largo.

Qué se come y cómo se cocina

El recorrido incluye clásicos de parrilla y técnicas variadas: asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales y jaulas. Hay carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos; también picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres.

Las porciones se mueven entre $7000 y $20.000, según el puesto y la propuesta.

Puestos que participan

Gastronomía

Aloha

Antigourmet

Asado Campero

Austin Smoke House

Club Asador

Cocelia

Delta Buffalo

El Hornero

Fierro

Flama

Jordanas

Juan Solo

La Leñita

La Magia Flaco

Lo de Gauna

Lo de Pedro

Los del Fuego

No es Soberbia

Riki Cocinero

Shami

Shappa

Todo Brasas

Tres Fuegos, Cocina de Raíz

Dulces

Cremolatti

Isla Negra

JH Pastelería

O’Waffles

Two Churros

Bebidas con alcohol

Almíbar

Rabieta

Saraví Gin

Taproom

Valle del Indio

Mercado

Bilbao

La Barraca

La Casa del Alfajor

Lágrima del Diablo

Aprovechar el horario de 12 a 20 para recorrer los 35 stands y food trucks en un mismo circuito, con cortes y estilos diversos y el fuego como protagonista. El formato de feria facilita comer al paso o sentarse en mesas altas y sumar bebidas, helados o algo dulce.

Datos clave de Carne!

Fechas: sábado 16 y domingo 17 de agosto.

Horario: de 12 a 20.

Lugar: Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego).

Entrada: libre y gratuita.

Puestos: 35 stands y food trucks.

Precios: entre $7000 y $20.000.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo