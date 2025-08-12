LA NACION

Carne! en Palermo: fechas, horario, precios y todos los puestos del festival de la parrilla y el asado

Vuelve al Hipódromo de Palermo el festival con más de 35 puestos que van del asador criollo a los ahumados

El recorrido del Festival Carne! incluye clásicos de parrilla y técnicas variadas: asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales y jaulas
Humo tentador, hierro al rojo y cortes al punto. La cita se da el sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego). La entrada es sin cargo y el plan combina parrillas a la vista con propuestas para almorzar, picar a media tarde o cenar.

El Festival Carne! condensa, en un paseo corto, el pulso del asado argentino: corte justo, técnica a la vista y ambiente de feria. Entre el humo del fogonero y el golpe seco de la parrilla, Palermo vuelve a oler a fin de semana largo.

Qué se come y cómo se cocina

El recorrido incluye clásicos de parrilla y técnicas variadas: asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales y jaulas. Hay carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos; también picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres.

Las porciones se mueven entre $7000 y $20.000, según el puesto y la propuesta.

Puestos que participan

Gastronomía

  • Aloha
  • Antigourmet
  • Asado Campero
  • Austin Smoke House
  • Club Asador
  • Cocelia
  • Delta Buffalo
  • El Hornero
  • Fierro
  • Flama
  • Jordanas
  • Juan Solo
  • La Leñita
  • La Magia Flaco
  • Lo de Gauna
  • Lo de Pedro
  • Los del Fuego
  • No es Soberbia
  • Riki Cocinero
  • Shami
  • Shappa
  • Todo Brasas
  • Tres Fuegos, Cocina de Raíz
Dulces

  • Cremolatti
  • Isla Negra
  • JH Pastelería
  • O’Waffles
  • Two Churros

Bebidas con alcohol

  • Almíbar
  • Rabieta
  • Saraví Gin
  • Taproom
  • Valle del Indio

Mercado

  • Bilbao
  • La Barraca
  • La Casa del Alfajor
  • Lágrima del Diablo

Aprovechar el horario de 12 a 20 para recorrer los 35 stands y food trucks en un mismo circuito, con cortes y estilos diversos y el fuego como protagonista. El formato de feria facilita comer al paso o sentarse en mesas altas y sumar bebidas, helados o algo dulce.

Datos clave de Carne!

  • Fechas: sábado 16 y domingo 17 de agosto.
  • Horario: de 12 a 20.
  • Lugar: Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego).
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Puestos: 35 stands y food trucks.
  • Precios: entre $7000 y $20.000.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo

  • Subte línea D: estación Plaza Italia, a unos 10 minutos a pie.
  • Tren San Martín: estación Palermo, a 1 km del acceso principal.
  • Colectivos: líneas 15, 29, 34, 63 y 130 con parada sobre Libertador.
