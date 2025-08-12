Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo y dónde y la nueva distinción “Mejor Alfajor Estilo Marplatense”

El Campeonato Mundial del Alfajor estrena este año una distinción dentro de la categoría regional: “Mejor Alfajor Estilo Marplatense”. El homenaje apunta a la receta clásica de tapas finas, dulce de leche generoso y baño de chocolate que nació al calor de la costa atlántica y se convirtió en sello nacional. La mención se definirá por cata a ciegas del jurado y pone el foco en una tradición vigente en kioscos y ferias de todo el país.

Su recorrido local se rastrea al siglo XIX, cuando recetas de raíz árabe y española se adaptaron al paladar criollo. Del alfajor santafesino que Hermenegildo “Merengo” Zuviría popularizó en 1851 al formato redondo que el francés Auguste Chammás introdujo en Córdoba, el repertorio se diversificó por provincia, con variantes que consolidaron estilos propios, entre ellos el marplatense.

Hoy conviven talleres artesanales y grandes plantas exportadoras, con Uruguay como otro polo regional. En ese escenario, el sello marplatense trascendió balnearios y ferias para convertirse en sinónimo de alfajor clásico argentino, tanto en góndola como en degustaciones especializadas.

Tres días a pura competencia y sabor

Del 15 al 17 de agosto, el Pabellón 6 de Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero) será sede de la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor, con más de 120 productores de todo el país y expositores de Uruguay y otros diez países.

La novedad de esta edición es la distinción especial al “Mejor Alfajor Estilo Marplatense”, que se otorgará dentro de la categoría regional mediante catas a ciegas y un jurado especializado que puntúa más de 35 atributos sensoriales. Las entradas, disponibles en Eventbrite, parten desde $5000.

Categorías del Campeonato Mundial del Alfajor 2025

Por componente – tipo de relleno

Mejor relleno de dulce de leche

Mejor relleno de fruta

Mejor alfajor relleno de dos sabores (nueva categoría)

Por componente – tipo de cobertura

Mejor cobertura de chocolate negro

Mejor cobertura de chocolate blanco

Mejor alfajor glaseado

Por componente – galleta

Mejor galleta de alfajor

Por cantidad de capas

Mejor alfajor simple

Mejor alfajor de tres capas

Por aspectos vinculados a la receta

Mejor alfajor tradicional estilo marplatense (cada año se homenajeará una receta tradicional del alfajor)

Mejor alfajor exótico

Mejor alfajor de maicena

Mejor alfajor saludable

Por análisis sensorial

Mejor textura

Mejor aroma a alfajor

Por tamaño de empresa

Mejor alfajor industrial (de kiosco)

Mejor alfajor pyme

Mejor alfajor de autor

Otros

Mejor packaging

El evento contará con charlas, clases y venta directa de alfajores de 12 países (Fuente: Mundial del Alfajor)

Actividades para todo público

Habrá degustaciones libres, charlas con productores, masterclasses, catas guiadas y sorteos, además de espectáculos musicales en vivo y un espacio infantil para familias. Durante las tres jornadas, cada stand ofrecerá venta directa y promociones para probar versiones clásicas y experimentales.

La feria reunirá alfajores simples y triples, rellenos frutales, coberturas glaseadas y chocolates de distintas intensidades, con foco renovado en el marplatense como receta homenajeada de 2025.

Datos clave del Campeonato Mundial del Alfajor 2025