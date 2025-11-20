Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y la Bresh en la fiesta de disfraces más grande: cómo comprar las entradas

La Fiesta de Disfraces (FDD), reconocida como una de las celebraciones de disfraces más convocantes y de mayor envergadura en América Latina, se prepara para una edición histórica. Este evento, que vio la luz por primera vez en Paraná en 1999, conmemorará su cuarto de siglo con un desembarco sin precedentes en el Autódromo de San Nicolás de los Arroyos.

Originalmente programada para el sábado 15 de noviembre, la organización debió reprogramar el evento debido a “condiciones climatológicas extremas”. La nueva fecha confirmada para esta cita ineludible es el sábado 22 de noviembre, con la apertura de puertas prevista para las 21:00 horas.

Luck Ra Gentileza

La propuesta artística de la FDD en San Nicolás se articula como un crisol de estilos musicales y expresiones culturales, buscando fusionar lo urbano, la electrónica y la esencia misma de una fiesta masiva. El cartel de artistas que encabezarán la noche es una muestra clara de esta diversidad. Nombres como Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y la Bresh figuran como algunos de los pilares centrales de un line-up diseñado para mantener la energía en lo más alto.

La Joaqui Gentileza

Luck Ra, con su ascendente trayectoria, se perfila como uno de los artistas clave para el público que busca los sonidos más frescos del panorama urbano y popular. Por su parte, La Joaqui aportará su característica impronta en el género urbano, con una energía que promete encender la pista principal. Lauty Gram, otra figura en ascenso, sumará su estilo distintivo, consolidando la oferta para los amantes de las nuevas tendencias musicales. La Bresh, reconocida como la ‘fiesta más linda del mundo’, desplegará su formato exitoso, asegurando una sucesión ininterrumpida de hits y un ambiente festivo que es su marca registrada, invitando a la euforia colectiva y a la celebración sin pausa.

Lauty Gram Gentileza

El segmento de la música electrónica, esencial en cualquier festival de esta magnitud, estará robustamente representado. Rafa Barrios, Manu Desrets y Tripartitos son los encargados de cubrir este ámbito, prometiendo sets que se anticipan como “superpotentes” y capaces de animar la pista con ritmos envolventes y progresiones cautivadoras. Complementando esta oferta, Fer Palacio, uno de los DJs más convocantes del país, se presentará para garantizar una noche cargada de “hits y mezclas innovadoras”, asegurando una experiencia sonora de alta calidad que resonará hasta las primeras horas de la madrugada

El predio contará con “distintos escenarios y estilos musicales” distribuidos estratégicamente, permitiendo a los participantes transitar entre diversas atmósferas sonoras y visuales. Además de las zonas generales, se han dispuesto “áreas VIP” y “espacios premium con vista a los escenarios”, pensados para aquellos que buscan un nivel superior de comodidad y exclusividad.

La disponibilidad de “barras y servicios distribuidos en todo el autódromo” es clave para “sostener la circulación durante toda la madrugada”, minimizando los tiempos de espera y maximizando el disfrute de la fiesta.

La adquisición de entradas para la Fiesta de Disfraces de San Nicolás 2025 se realiza exclusivamente a través de la plataforma Tickea

Cuáles son los precios de las entradas

La venta oficial de tickets se realiza a través de la plataforma Tickea, en la página identificada como “FDD - Fiesta de Disfraces”, accesible desde los enlaces de la FDD y de Descubrí San Nicolás.

Entrada General – Lote 1: $35.000. Ticket de acceso general al evento y a todos los escenarios.

$35.000. Ticket de acceso general al evento y a todos los escenarios. Entrada VIP – Lote 1: $50.000. Sector con mayores comodidades, barra y servicios diferenciados; incluye acceso general.

$50.000. Sector con mayores comodidades, barra y servicios diferenciados; incluye acceso general. Entrada Gold Standing – Lote 1: $65.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Gold (sector electrónico, sin mesa), con acceso también a sectores General y VIP.

$65.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Gold (sector electrónico, sin mesa), con acceso también a sectores General y VIP. Entrada Black Standing – Lote 1: $70.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Black (main stage, sin mesa), con acceso a sectores General y VIP.

$70.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Black (main stage, sin mesa), con acceso a sectores General y VIP. Espacio Gold – mesa para 10 personas: $800.000. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $400.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Gold.

$800.000. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $400.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Gold. Espacio Black – mesa para 10 personas: $1.2 millones. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $500.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Black.

$1.2 millones. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $500.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Black. Estacionamiento – Acceso Sur (desde Buenos Aires): $9000.

$9000. Estacionamiento – Acceso Norte (desde San Nicolás y Rosario): $9000.

Cómo comprar las entradas