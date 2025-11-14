Johnny Depp en Argentina: cómo es el exclusivo restaurante de Puerto Madero que visitó y qué comió

Johnny Depp pisó suelo argentino el lunes pasado y, desde entonces, su presencia generó gran expectación en Buenos Aires. Tras cumplir con sus compromisos profesionales, que incluyeron la avant première de Modigliani, tres días en Montparnasse y la recepción de la llave de la ciudad en La Plata, el renombrado actor de Hollywood optó por una velada de esparcimiento en compañía de su íntimo amigo, Jorge Corcho Rodríguez.

Johnny Depp tocando en Buenos Aires

La noche del jueves encontró al protagonista de Piratas del Caribe en El Mercado, el exclusivo restaurante ubicado en el Hotel Faena de Puerto Madero. Para la ocasión, Depp eligió el afamado asado a la leña, preparado por Emiliano Yulita, el chef ejecutivo del establecimiento. El maridaje estuvo a cargo del head sommelier Maximiliano Pérez, quien seleccionó etiquetas de cosechas que ya no se encuentran disponibles en el mercado, ofreciendo una experiencia única.

Johnny Depp tocando en Buenos Aires

Según pudo saber LA NACION, el actor degustó una cuidada selección de cortes de Aberdeen Angus cocinados a la estaca, que incluyó asado de 5 costillas y vacío. También probó el ojo de bife a la leña.

Profundamente encantado por el banquete y las arraigadas costumbres locales para asar la carne, Depp manifestó gran curiosidad, preguntando por la técnica utilizada, los tiempos de cocción y los distintos pormenores de la preparación de cada plato que experimentaba por primera vez.

Johnny Depp despuntó el vicio de la música en el Faena

Al finalizar la cena, el actor compartió que lo que más le agradó fue el punto casi bleu de la carne, una cocción distintiva conocida en Buenos Aires como “punto checa”. Asimismo, le llamó poderosamente la atención la molleja a la leña, un plato que no figura en la carta habitual y que Yulita preparó especialmente para él.

En cuanto a los vinos, la selección que acompañó la carne consistió en una serie de tintos mendocinos provenientes del Valle de Uco, predominantemente de la cepa malbec, que es su preferida. Además, se destacó un ícono argentino, el Estiba Reservada 2016, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la degustación. Los presentes resaltaron que el actor fue “muy amable” con todo el personal que lo atendió y se mostró visiblemente contento con la velada.

Johnny Depp en su faceta de músico

Una vez concluida la cena, Depp y su grupo se trasladaron al living del exclusivo hotel, donde la banda de Lola y Bon Bon Club ofrecía su música. Convocados por el ritmo, tanto Depp como Corcho Rodríguez se sumaron a “zapar y tocar” para los huéspedes, un grupo de privilegiados que quedó gratamente sorprendido al tener frente a ellos a una de las más reconocidas estrellas de Hollywood actuando en vivo.

Cómo es El Mercado: un oasis con huerta propia

El Mercado, en el Faena Hotel, se distingue por su concepto que busca emular el campo en plena ciudad. “Alan [Faena] quería tener su huerta en el hotel, para así replicar aquí la plantación que tenía en su campo”, explicó recientemente a LA NACION Emiliano Yulita, chef del restaurante. El lugar cuenta con una parrilla a cielo abierto en el patio, reforzando esa atmósfera campestre.

faena

Inicialmente, se implementaron pequeños cajones de dos por tres para plantar aromáticas. “Lo que cosechábamos era para la familia Faena, pero luego fuimos ampliando los espacios de la huerta y plantando lechugas, rúcula, albahaca, flores comestibles y distintos vegetales de estación, y los empezamos a incorporar a nuestros platos”, detalló Yulita. Ejemplos de su uso incluyen las aromáticas para el chimichurri de hierbas frescas y las lechugas, kale y rúcula para la ensalada de la huerta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA