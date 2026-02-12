Court of Master Sommelier: el primer “master sommelier” argentino vuelve al país para dar clases

La Court of Master Sommeliers (CMS), una de las instituciones más prestigiosas del mundo del vino, regresa al país para dictar su Introductory Sommelier Course & Examination los días 2 y 3 de junio de 2026. Se trata del primer nivel dentro de su sistema de certificación internacional, que abre el camino hacia las categorías Certified, Advanced y Master Sommelier.

La iniciativa se desarrollará en la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS), bajo la coordinación de Marina Beltrame y Alejandro Iglesias, y contará con la presencia de Pablo Braida, el único Master Sommelier argentino, quien participará en las actividades y exámenes. El proyecto fue impulsado desde la CMS Americas por su directora ejecutiva, Julie Cohen Theobald, y el Master Sommelier Thomas Price, con la idea de establecer una propuesta formativa sostenida en el tiempo.

“Traer a Buenos Aires los cursos de la Court of Master Sommeliers, para la Escuela Argentina de Sommeliers es un desafío enorme, pero también un orgullo inmenso: es una manera concreta de seguir jerarquizando la profesión por la que venimos trabajando hace 26 años”, comentó Marina Beltrame, fundadora de la EAS.

Pablo Braida, primer master sommelier argentino

Un cordobés en el mundo del vino

La historia de Pablo Braida es un ejemplo de reinvención personal. Nacido en Morteros, Córdoba, estudió Contaduría y trabajó en la industria automotriz antes de decidir cambiar de rumbo. Su recorrido lo llevó primero a Alemania, luego a Londres, donde descubrió el servicio de alto nivel en el hotel The Berkeley, y más tarde a España, donde se formó en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona y trabajó en el restaurante Torre d’Altamar.

El salto definitivo fue hacia Estados Unidos, en Napa Valley, epicentro de la vitivinicultura mundial. Allí comenzó el programa de la CMS mientras trabajaba en bodegas y restaurantes de prestigio. En 2019 alcanzó el nivel Advanced y, tras años de estudio y entrenamiento, en agosto de 2022 obtuvo el título de Master Sommelier, convirtiéndose en el primero de la Argentina en lograrlo.

La llegada del curso a Buenos Aires representa un hito para la comunidad del vino en el país. La CMS es reconocida por sus estándares globales en conocimiento teórico, evaluación sensorial, servicio y ética profesional.

El regreso de la Court of Master Sommeliers a la Argentina no solo marca un reconocimiento al crecimiento de la sommellerie local, sino que abre la puerta a que más profesionales puedan acceder a una formación de nivel internacional sin necesidad de viajar al exterior.