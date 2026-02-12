Qué sale el finde de Carnaval: una ruta de librerías con shows gratis, un corso de tragos y promociones en restaurantes

La semana de Carnaval se mueve con una lógica simple: salir temprano, caminar el barrio y enganchar un plan que no pida demasiada vuelta. Hay una noche de librerías y gastronomía en Villa Crespo, funciones especiales de Fuerza Bruta, promos 2x1 para comer sushi, cócteles fuera de carta en Chacarita y una agenda de coctelería que convierte la calle Thames en escenario.

En paralelo, el Movistar Arena suma un show doble de Sin Bandera: una fecha no alcanzó y el dúo agregó otra función para celebrar su gira Escenas.

Noches de Verano en Villa Crespo: ruta de librerías, paradas sonoras y gastronomía

El jueves 12, Noches de Verano – Edición Villa Crespo activa un circuito por la Ruta de las Librerías de Barrio con programación especial desde las 19, y suma cruces de calles como “paradas” del recorrido: música, piano, poesía y un cierre con show en vivo. La propuesta se enmarca en Verano en la Ciudad y BA 24 hs, y busca fortalecer vínculos entre comercios, vecinos y visitantes.

Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con cruces sonoros y show de Kevin Johansen con Liniers Gentileza/Irina Dambrauskas

Paradas del recorrido sonoro y literario

21.00: Darwin y Loyola (Garito Loyola), con Ilan Amores y Maia Tarcic

21.30: Acevedo y Castillo (Joya), con Julián Tenembaum y Carla Quevedo (piano y poesía)

22.00: Thames y Velasco (Mercat Villa Crespo), con Kevin Johansen y Liniers (música y dibujo en vivo)

Librerías que participan

El Libro de Arena

Casa PAM!

Linda Linda Librería

Aristipo

PUNC

Capitán Barato

Verne

Mandrágora Libros

Fetiche

Obsidiana Comics

Restaurantes que participan

Malvón

Cucha del Pari

UNI SOJU BAR

Almíbar Pizza & Vermut

Inverso Café

Koi Dumplings

Bao Burger

Aguirre 700 – Red Diamond Drinks

10 Recetas Japonesas

Tabi Sushi Izakaya

El Papi Talo

Las Nonas Ramona Petrona

Garito Loyola

Pizzería Angelín

Madre Rojas

Bodegón Los Hermanos

La Parrilla de Luli

Harajuku Station

Borra Café

La Tortillería

Sampa

Alcanfor

Los Bohemios

Ian

Espaciopinta

Cuándo y dónde es Noches de Verano en Villa Crespo

Cuándo: jueves 12 de febrero, de 19 a 23

Dónde: Villa Crespo (circuito por el barrio)

Entrada: libre y gratuita

Más información: @bacapitalgastronomica

Carnaval con murga: Fuerza Bruta y Los Amantes de La Boca

Fuerza Bruta suma funciones especiales con la murga Los Amantes de La Boca para llevar el pulso del Carnaval a la Sala SinPiso. La propuesta dura 65 minutos y está pensada para vivirla de pie, con música en vivo, movimiento e interacción con el público, en un formato que corre los límites del teatro tradicional.

Fuerza Bruta, especial Carnaval junto a los amantes de La Boca Prensa

Cuándo: viernes 13 de febrero, 21.00; domingo 15 de febrero, 20.00

Dónde: Sala SinPiso (GEBA) (Julio Argentino Noble 4100, CABA)

Entradas: Club LA NACION 2x1 $14.000; general $28.000; lounge $38.000 a la venta en www.ticketflash.com.ar

Gran Corso de los Monos: cinco noches de carnaval, cultura de bar y calle compartida

Del domingo 15 al jueves 19, el Gran Corso de los Monos celebra su cuarta edición con bartenders invitados de España, México, Uruguay, Francia y Japón, y una agenda que reparte actividades entre la calle Thames y distintos bares. El domingo, el arranque incluye el recorrido de la murga El Rechifle de Palermo por la cuadra, con músicos, bailarines y vecinos.

El Gran Corso de Tres Monos - Carnaval y cócteles en Tres Monos y en la Uat Tres Monos

Agenda del Gran Corso 2026

Domingo 15

20.00: Gran Corso en Tres Monos Bar (Holly Graham, Agustín “Poroto” Enríquez Pérez y Millie Tang)

23.00: After Corso en La Uat (Rodrigo Otaiza y Manuel Cigarrostegui)

Lunes 16

15.00: Charlas “Women in Hospitality”, en La Escuelita, Barrio Mugica

19.00: Cuarto aniversario de La Chinto, en La Chintonería

22.30: Colombia Takeover, en Backroom (Bar Carmen y Bar Ruda)

Martes 17

20.00: Primer aniversario, en Victor Audio Bar (José Luis León)

Miércoles 18

19.00: Beats, Bar & Carnaval, en Punto Mona

21.00: CoChinChina invita a Paradiso (Barcelona)

SushiClub: 2x1 en rolls durante el feriado

El lunes 16 y martes 17, SushiClub activa un 2x1 en rolls seleccionados válido en Restó y en Deli & Take Away durante todos los turnos. En Restó, la lista incluye opciones como Celerity, Citrus, SC Evolution, Soul, Tiger, Sweet, Merken, Feel y Huancaína Black.

SushiClub lanza un 2x1 en rolls seleccionados válido en los locales, en delivery y take away durante todos los turnos el lunes 16 y martes 17 de febrero Gentileza/María Colángelo

En Deli & Take Away, la promo se organiza por grupos de precio (el segundo roll debe pertenecer al mismo grupo que el primero). También puede combinarse con Galicia Éminent para obtener un 25% de ahorro.

Cuándo: lunes 16 y martes 17 de febrero (todos los turnos)

Dónde: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero (también en sucursales de CABA, GBA e interior)

Pedidos: en el sitio oficial de SushiClub

Instagram: @sushiClub_ar

Sifón: cócteles fuera de carta para estirar el Carnaval en Chacarita

Del lunes 16 al lunes 24, Sifón suma una selección temporaria de cócteles fuera de carta a base de vermuts y clásicos de coctelería. Entre los destacados figuran Flores de Sifón ($9500), Cynar Verde ($8500) y Havana Berry ($9500), pensados para sobremesas largas y brindis de barrio.

Sifón propone cócteles fuera de carta para estirar el Carnaval del lunes 16 al lunes 24 de febrero Gentileza

Cuándo: lunes 16 a lunes 24 de febrero

Dónde: Jorge Newbery 3881, Chacarita

Instagram: @sifon.soderia

Movistar Arena: Sin Bandera suma una fecha en el tour Escenas

El dúo de Noel Schajris y Leonel Garcia pasó su show para mañana, debido al mal estado del tiempo Gentileza Fénix Entertainment Group

Sin Bandera agregó una función el jueves 13 tras agotar el show del viernes 14. El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris celebra 25 años de trayectoria con un recorrido por clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, y canciones nuevas vinculadas a su próximo álbum Escenas.