Qué sale el finde de Carnaval: una ruta de librerías con shows gratis, un corso de tragos y promociones en restaurantes

Cinco planes para agendar entre el miércoles 12 y el jueves 19 de febrero: música en vivo, recorridos barriales, promos 2x1 y una agenda coctelera con invitados internacionales
- 5 minutos de lectura'
La semana de Carnaval se mueve con una lógica simple: salir temprano, caminar el barrio y enganchar un plan que no pida demasiada vuelta. Hay una noche de librerías y gastronomía en Villa Crespo, funciones especiales de Fuerza Bruta, promos 2x1 para comer sushi, cócteles fuera de carta en Chacarita y una agenda de coctelería que convierte la calle Thames en escenario.
En paralelo, el Movistar Arena suma un show doble de Sin Bandera: una fecha no alcanzó y el dúo agregó otra función para celebrar su gira Escenas.
Noches de Verano en Villa Crespo: ruta de librerías, paradas sonoras y gastronomía
El jueves 12, Noches de Verano – Edición Villa Crespo activa un circuito por la Ruta de las Librerías de Barrio con programación especial desde las 19, y suma cruces de calles como “paradas” del recorrido: música, piano, poesía y un cierre con show en vivo. La propuesta se enmarca en Verano en la Ciudad y BA 24 hs, y busca fortalecer vínculos entre comercios, vecinos y visitantes.
Paradas del recorrido sonoro y literario
- 21.00: Darwin y Loyola (Garito Loyola), con Ilan Amores y Maia Tarcic
- 21.30: Acevedo y Castillo (Joya), con Julián Tenembaum y Carla Quevedo (piano y poesía)
- 22.00: Thames y Velasco (Mercat Villa Crespo), con Kevin Johansen y Liniers (música y dibujo en vivo)
Librerías que participan
- El Libro de Arena
- Casa PAM!
- Linda Linda Librería
- Aristipo
- PUNC
- Capitán Barato
- Verne
- Mandrágora Libros
- Fetiche
- Obsidiana Comics
Restaurantes que participan
- Malvón
- Cucha del Pari
- UNI SOJU BAR
- Almíbar Pizza & Vermut
- Inverso Café
- Koi Dumplings
- Bao Burger
- Aguirre 700 – Red Diamond Drinks
- 10 Recetas Japonesas
- Tabi Sushi Izakaya
- El Papi Talo
- Las Nonas Ramona Petrona
- Garito Loyola
- Pizzería Angelín
- Madre Rojas
- Bodegón Los Hermanos
- La Parrilla de Luli
- Harajuku Station
- Borra Café
- La Tortillería
- Sampa
- Alcanfor
- Los Bohemios
- Ian
- Espaciopinta
Cuándo y dónde es Noches de Verano en Villa Crespo
- Cuándo: jueves 12 de febrero, de 19 a 23
- Dónde: Villa Crespo (circuito por el barrio)
- Entrada: libre y gratuita
- Más información: @bacapitalgastronomica
Carnaval con murga: Fuerza Bruta y Los Amantes de La Boca
Fuerza Bruta suma funciones especiales con la murga Los Amantes de La Boca para llevar el pulso del Carnaval a la Sala SinPiso. La propuesta dura 65 minutos y está pensada para vivirla de pie, con música en vivo, movimiento e interacción con el público, en un formato que corre los límites del teatro tradicional.
- Cuándo: viernes 13 de febrero, 21.00; domingo 15 de febrero, 20.00
- Dónde: Sala SinPiso (GEBA) (Julio Argentino Noble 4100, CABA)
- Entradas: Club LA NACION 2x1 $14.000; general $28.000; lounge $38.000 a la venta en www.ticketflash.com.ar
Gran Corso de los Monos: cinco noches de carnaval, cultura de bar y calle compartida
Del domingo 15 al jueves 19, el Gran Corso de los Monos celebra su cuarta edición con bartenders invitados de España, México, Uruguay, Francia y Japón, y una agenda que reparte actividades entre la calle Thames y distintos bares. El domingo, el arranque incluye el recorrido de la murga El Rechifle de Palermo por la cuadra, con músicos, bailarines y vecinos.
Agenda del Gran Corso 2026
Domingo 15
- 20.00: Gran Corso en Tres Monos Bar (Holly Graham, Agustín “Poroto” Enríquez Pérez y Millie Tang)
- 23.00: After Corso en La Uat (Rodrigo Otaiza y Manuel Cigarrostegui)
Lunes 16
- 15.00: Charlas “Women in Hospitality”, en La Escuelita, Barrio Mugica
- 19.00: Cuarto aniversario de La Chinto, en La Chintonería
- 22.30: Colombia Takeover, en Backroom (Bar Carmen y Bar Ruda)
Martes 17
- 20.00: Primer aniversario, en Victor Audio Bar (José Luis León)
Miércoles 18
- 19.00: Beats, Bar & Carnaval, en Punto Mona
- 21.00: CoChinChina invita a Paradiso (Barcelona)
SushiClub: 2x1 en rolls durante el feriado
El lunes 16 y martes 17, SushiClub activa un 2x1 en rolls seleccionados válido en Restó y en Deli & Take Away durante todos los turnos. En Restó, la lista incluye opciones como Celerity, Citrus, SC Evolution, Soul, Tiger, Sweet, Merken, Feel y Huancaína Black.
En Deli & Take Away, la promo se organiza por grupos de precio (el segundo roll debe pertenecer al mismo grupo que el primero). También puede combinarse con Galicia Éminent para obtener un 25% de ahorro.
- Cuándo: lunes 16 y martes 17 de febrero (todos los turnos)
- Dónde: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero (también en sucursales de CABA, GBA e interior)
- Pedidos: en el sitio oficial de SushiClub
- Instagram: @sushiClub_ar
Sifón: cócteles fuera de carta para estirar el Carnaval en Chacarita
Del lunes 16 al lunes 24, Sifón suma una selección temporaria de cócteles fuera de carta a base de vermuts y clásicos de coctelería. Entre los destacados figuran Flores de Sifón ($9500), Cynar Verde ($8500) y Havana Berry ($9500), pensados para sobremesas largas y brindis de barrio.
- Cuándo: lunes 16 a lunes 24 de febrero
- Dónde: Jorge Newbery 3881, Chacarita
- Instagram: @sifon.soderia
Movistar Arena: Sin Bandera suma una fecha en el tour Escenas
Sin Bandera agregó una función el jueves 13 tras agotar el show del viernes 14. El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris celebra 25 años de trayectoria con un recorrido por clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, y canciones nuevas vinculadas a su próximo álbum Escenas.
- Cuándo: jueves 13 y viernes 14 de febrero
- Horarios: puertas 19.00; show 21.00
- Entradas: desde $70.000
