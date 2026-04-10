Cuándo se vuelve a correr en Buenos Aires la carrera que coronó a Fangio como figura del automovilismo

El domingo 12 de abril se realizará un rally de autos clásicos que recupera el espíritu de las históricas Temporadas Internacionales; habrá 70 vehículos, pruebas de precisión y la exhibición de dos piezas ligadas a la mejor corredor de la Argentina
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Buenos Aires volverá a tener una cita con su tradición automovilística. El domingo 12 de abril se correrá un rally de autos clásicos que reversiona el circuito de las Las Temporadas ACA - Gran Premio Udaondo Buenos Aires, aquellas competencias que marcaron una etapa fuerte del automovilismo local y ayudaron a consolidar la figura de Juan Manuel Fangio, que fue cinco veces Campeón del Mundo (con cuatro equipos diferentes) y dos veces subcampeón.
Participarán 70 vehículos clásicos en una prueba de regularidad sport, una disciplina en la que no se premia la velocidad sino la precisión en el cumplimiento de consignas cronometradas. La jornada también incluirá la exhibición de una Ferrari con la que compitió Fangio en sus primeras participaciones internacionales y una Maserati 250F original, dos piezas de alto valor histórico para el automovilismo argentino.
Cómo será la competencia
La prueba tendrá formato de regularidad sport histórico. Eso significa que no se evaluará quién va más rápido, sino la exactitud con la que cada equipo complete las consignas cronometradas. Según la organización, el objetivo es combinar el atractivo patrimonial de los autos con una dinámica compatible con el entorno urbano.
Además, la competencia será fiscalizada por el Automóvil Club Argentino y otorgará puntaje para el Campeonato Argentino de Regularidad Sport Histórico, con acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuándo y dónde es la carrera de autos clásicos en Buenos Aires
- Cuándo: domingo 12 de abril de 2026
- Hora: 8
- Recorrido: Costanera Sur, Lagos de Palermo y Parque de la Innovación .
- La salida oficial y el cierre institucional, con entrega de premios, se realizarán en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador.
Qué se podrá ver durante la jornada
- 70 autos clásicos sport con binomios de piloto y navegante
- Una Ferrari vinculada a las primeras competencias internacionales de Fangio, que en esta edición manejará su sobrino Juan Manuel
- Una Maserati 250F original, uno de los modelos más emblemáticos asociados al quíntuple campeón
- Un parque automotor con modelos fabricados hasta aproximadamente 1976
- Marcas históricas como Porsche, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jaguar, Ferrari y Lamborghini, además de vehículos de preguerra
La programación
- 8:30 - La largada en Espacio Udaondo, Av. del Libertador 6955.
- 10:00 – Exhibición de la Ferrari 166 C de Fangio (Augusta Café, Palermo).
- 12:00 – Llegada y premios (mismo lugar que la largada).
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