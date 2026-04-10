Día Internacional del Helado: una ruta para probar sabores originales, gelato italiano y postres que salen de lo clásico

El Día Internacional del Helado encuentra a Buenos Aires y alrededores con una oferta que va mucho más allá de la bocha clásica. Para este 12 de abril, heladerías, restaurantes y locales gastronómicos prepararon una ruta dulce que combina gelato italiano, sabores originales, softs de autor, copas heladas, postres pensados alrededor del helado y algunas acciones especiales para aprovechar durante la fecha.

La guía reúne propuestas en Palermo, Puerto Madero, Colegiales, Chacarita, Villa Crespo, Parque Leloir y Tortuguitas. Hay desde formatos tradicionales para llevar hasta combinaciones más elaboradas, con helados artesanales integrados a postres de restaurante, affogatos, sabores de estación y versiones soft que buscan correrse de lo convencional.

Dónde probar helado por el Día Internacional del Helado en Buenos Aires y alrededores

Gelato italiano con sabores clásicos y de estación

Helado en cucurucho de Ciro Gentileza

En Ciro, el helado ocupa un lugar central dentro de una propuesta gastronómica de raíz italiana y se elabora de manera artesanal con receta tradicional. La carta combina clásicos como pistacho siciliano, frutilla a la crema y sambayón con frutos secos con opciones como chocolate Ciro, con dulce de leche natural y trozos de chocolate, mascarpone con frutos rojos y dulce de leche tentación.

Cannoli con helador de Ciro Gentileza

También suma variedades de estación, entre ellas mango, naranja y maracuyá, además de formatos especiales como vaso de cookie, cannoli y affogato.

¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo. Precios: vaso $7500; cucurucho $8000; ¼ $8500; ½ $11.000; 1 kg $20.000; vaso de cookie $10.000; cannoli $10.000; affogato $10.000.

vaso $7500; cucurucho $8000; ¼ $8500; ½ $11.000; 1 kg $20.000; vaso de cookie $10.000; cannoli $10.000; affogato $10.000. Instagram: @ciro.gastronomia

Helado artesanal con impronta italiana en Colegiales

Helado de Biasatti Gentileza

En Biasatti Pastificio Centrale, el helado se elabora con maquinaria italiana especializada y siguiendo los procesos tradicionales del auténtico gelato, que privilegian texturas cremosas y el uso de materias primas de calidad.

Helado de Biasatti Gentileza

Entre los sabores se destacan crema americana con salsa al caramello, mandarino, cioccolato e nocciole caramellate y pistacchio, que también pueden pedirse en versión affogato. La propuesta convive con la producción de pastas artesanales, café de especialidad y pastelería italiana del local.

¿Dónde? Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Jorge Newbery 3202, Colegiales. Precios: mandarino $3000; crema americana con salsa al caramello $3500; cioccolato e nocciole caramellate $3500; pistacchio $3500.

mandarino $3000; crema americana con salsa al caramello $3500; cioccolato e nocciole caramellate $3500; pistacchio $3500. Instagram: @biasattiok

Helados artesanales pensados como parte del postre

En Picarón, el chef Maximiliano Rossi y su equipo ofrecen postres conformados por helados de elaboración propia con ingredientes naturales y en una máquina de helados profesional. “Nuestra idea es que los comensales puedan probar algo distinto a lo que encuentran en una heladería. Además, son pensados como parte de los postres, como un componente más, aunque sea protagónico, y es por eso que cada sabor funciona en conjunto con el resto de los ingredientes”, señaló Rossi.

Helado de Picarón Gentileza

De acuerdo con el chef, todos los helados se elaboran con una base de huevo, crema o leche y azúcar, a la que se agregan frutas frescas, hierbas, flores o raíces. También remarcó que no utilizan ingredientes artificiales, estabilizantes ni químicos y que, en general, para saborizar realizan infusiones en la crema o en la leche. Entre los sabores destacados de la casa aparece el helado de vainilla natural con aceite de oliva y escamas de sal, uno de los preferidos del local.

Sabores nuevos para seguir probando durante abril

Helado de Obrador Florida Gentileza

Obrador Florida aprovechará abril para renovar sabores. Entre los ingresos anunciados figuran Caramelo y miso, Caqui, Nuez Pecán, Pera William, Queso y membrillos y Banana, toffee y nibs de cacao. La novedad es que estos gustos no quedarán limitados al 12 de abril, sino que seguirán disponibles durante el mes.

Soft serve de autor con regalo incluido

En Williamsburg, la propuesta para el 12 de abril pone en primer plano uno de los diferenciales dulces de su carta: los helados soft desarrollados junto a Kuono, heladería artesanal de Palermo. Quienes pidan el combo TRES simple accederán a un helado soft de Snickers sin cargo.

Helado de Williamsburg Gentileza

El combo incluye doble medallón de carne, queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y un aderezo especial a base de mostaza antigua con aceite de trufa, acompañado por papas fritas.

Pensados bajo una lógica más cercana al helado de autor que al formato tradicional, estos soft se destacan por su intensidad de sabor, su textura cremosa y una selección cuidada de ingredientes. La propuesta incluye una variedad de pistacho, de color verde natural y perfil tostado, y otra inspirada en Snickers, con notas acarameladas y mayor profundidad.

¿Dónde? Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo. Instagram: @williamsburg_ba

Soft serve de vainilla y pistacho en Villa Crespo

En Gordo Chanta, el helado también forma parte de la identidad del local. El espacio cuenta con su propia máquina de soft serve y trabaja sabores que cambian de manera regular según la estacionalidad y el producto disponible. Actualmente ofrece dos variedades: vainilla de Madagascar y pistacho de San Juan.

Helado de Gordo Chanta Gentileza

En el local se puede pedir cada sabor por separado o combinados. También aparece en carta un postre de bizcochuelo de toffee con helado arriba. Para el Día del Helado, no habrá una promoción puntual. Durante el verano, uno de los más pedidos fue el Peach Melba, inspirado en el postre clásico francés y hecho con helado soft de vainilla de Madagascar, duraznos en almíbar, coulis de frambuesa y almendras garrapiñadas.