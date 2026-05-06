Del favorito de Tinelli al que viaja en la Fragata Libertad: cómo son los alfajores de autor que llegan a Caminos y Sabores

Durante años, el alfajor argentino fue sinónimo de merienda, tradición y dulce de leche. Pero en los últimos tiempos algo cambió: además de competir por sabor, muchas marcas empezaron a construir identidad, historia propia y un vínculo directo con el público.

Ese movimiento tendrá un punto de encuentro en Caminos y Sabores edición BNA, que se realizará del 9 al 12 de julio en BA Ferial, Costa Salguero. Allí, en la previa marcada por la Semana del Alfajor, que va del 1 al 7 de mayo, algunas marcas como volverán a mostrar por qué el alfajor dejó de ser solo un clásico de kiosco para convertirse en una experiencia con recorrido, premios, fandom y hasta proyección internacional.

Cuándo y dónde es Caminos y Sabores

Cuándo: del 9 al 12 de julio

del 9 al 12 de julio Dónde: BA Ferial, Costa Salguero

BA Ferial, Costa Salguero Qué se podrá encontrar: alfajores artesanales, lanzamientos, productores de distintas regiones y propuestas dentro de El Gran Mercado Argentino

El impulso de Marcelo Tinelli y una marca que creció por el boca en boca

Los alfajores de Orende, los favoritos de Marcelo Tinelli Gentileza

Los Alfajores Orense, nacidos en Bernal, tuvieron un empujón inesperado cuando Marcelo Tinelli los mostró en vivo. Alejandro Estevez, dueño del emprendimiento, lo resumió así: “El fanático de los alfajores Orense es Marcelo Tinelli, los mostró durante su streaming y dijo a todo el mundo que el mejor alfajor que probó en su vida fueron los Orense”.

El fanático de los alfajores Orense es Marcelo Tinelli

Después de esa aparición, llegaron mensajes, nuevos clientes y una relación más directa entre la marca y el consumidor. Orense participa en Caminos y Sabores desde 2016 y este año volverá con su lugar asegurado en la feria.

Para la próxima edición, Estevez anticipó que la marca llevará varios lanzamientos, entre ellos alfajores “bajoneros” y productos SIN TACC.

Alfajores que viajaron en la Fragata Libertad

Otros alfajores que llegaron lejos son los de Milagros del Cielo, marca nacida en Mar del Plata. Sus productos forman parte de los viajes de la Fragata Libertad, uno de los emblemas itinerantes del país, y desde allí llegan a distintos puertos del mundo como una postal dulce de la Argentina.

Alfajores Milagros del Cielo abordo de la Fragata Libertad Gentileza

La historia también tiene una dimensión local y emotiva: estos alfajores están presentes en juras de bandera y encuentros con cientos de chicos. Para Fabiana Ocaranza, de Milagros del Cielo, Caminos y Sabores funciona como un espacio de reencuentro con clientes: “Hay mucha gente que nos va a buscar a Caminos y Sabores, porque saben que vamos siempre. Tenemos varios clientes que hemos hecho en la feria, que inclusive después nos buscan en Mar del Plata”.

La marca también anticipa la presentación de un alfajor mundialista, que podrá conseguirse en El Gran Mercado Argentino.

Premios, pistacho y el sueño de llegar a Calamaro

Camboya fue ganador de la Copa Alfajor Argentino 2024 en la categoría tipo Alfajor Marplatense. Este año volverá a Caminos y Sabores con nuevas ediciones limitadas y con una historia curiosa detrás del nombre: según Carlos Clasadonte, socio de la marca, Camboya está inspirado en un estudio de grabación vinculado a Andrés Calamaro llamado Deep Camboya.

Los alfajores de Camboya de chocolate semiamargo relleno con Nutella, pistachos y dulce de leche; y de chocolate blanco relleno con Nutella, pistachos y dulce de leche Gentileza

“Nuestros alfajores han llegado a muchas personas conocidas y referentes del mundo artístico y gastronómico, lo cual siempre nos llena de orgullo. Igualmente, hay un nombre que tenemos pendiente y que nos encantaría alcanzar: Andrés Calamaro”, contó Clasadonte.

En línea con la tendencia del pistacho, Camboya presentará dos nuevas ediciones limitadas:

Chocolate semiamargo relleno con Nutella, pistachos y dulce de leche

relleno con Nutella, pistachos y dulce de leche Chocolate blanco relleno con Nutella, pistachos y dulce de leche

“Son combinaciones pensadas para sorprender, con sabores intensos y una identidad bien marcada, que acompañan el crecimiento de la marca y nuestra búsqueda constante de ofrecer algo distinto”, sostuvo Clasadonte.

Del premio regional a Bad Bunny y Canadá

En el caso de Dulce de Leche & Co, el crecimiento también se explica por la reacción del público. La marca ganó la Copa Alfajor Argentino 2025 en la categoría Regional y, de acuerdo con Luis González, director ejecutivo de la firma, la feria permite medir en vivo qué pasa cuando alguien prueba el producto por primera vez.

Alfajores de Dulce de Leche & Co. Gentileza

“En la feria, me gusta mucho ver la cara que pone la gente una vez que prueba el producto, al sorprenderse del sabor y del alfajor”, explicó González.

La marca también tuvo momentos de alto impacto: figuras como Bad Bunny fueron vistos llevándose estos productos y los envíos llegaron hasta Canadá. Para la próxima edición, Dulce de Leche & Co llevará una propuesta disruptiva: un alfajor con yerba mate, pensado para fanáticos de la infusión argentina.

La Copa Alfajor Argentino vuelve a Caminos y Sabores

Este año, Caminos y Sabores edición BNA tendrá la tercera edición de la Copa Alfajor Argentino, un certamen exclusivo para expositores que premia la calidad, la originalidad y el trabajo de productores de alfajores artesanales.

Un jurado integrado por chefs e influencers especializados elegirá a los ganadores en tres categorías: