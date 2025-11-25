Donarán todas las ventas de la hamburguesa más icónica: cuándo es y cómo ayudar en la jornada solidaria

Faltan pocos días para la nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a la Fundación Cimientos y la Casa Ronald McDonald Argentina. El objetivo es transformar realidades a través de un gesto simple y accesible: elegir esa hamburguesa emblemática de la cadena durante ese día.

Todo lo recaudado el próximo viernes 28 de noviembre se donará íntegramente a programas que apuntan a fortalecer la educación secundaria, la inserción laboral de jóvenes y el bienestar de niñas, niños y sus familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados.

Desde la compañía remarcan que, en cada edición, muchos clientes eligen cambiar su pedido habitual para sumar un Big Mac a su ticket, sabiendo que la recaudación se orienta íntegramente a sostener programas con impacto directo en la comunidad. La invitación, según explican, es a que cada persona pueda “hacer la diferencia” a través de una decisión de consumo concreta durante la jornada.

“Detrás de cada joven que logra terminar la escuela hay un acompañamiento, una red y una oportunidad. Este Gran Día invita a ser parte de esa red que sostiene y transforma”, señaló Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos. Desde hace 28 años, la organización acompaña trayectorias educativas con tutorías personalizadas, becas y talleres para adolescentes que viven en contextos vulnerables.

Por su parte, Julieta Cortijo, directora ejecutiva de la Casa de Ronald McDonald Argentina, destacó que “gracias al compromiso de la comunidad, podemos seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo contención y cuidado en nuestros programas”.

Actualmente, Casa Ronald opera 11 programas activos en distintos puntos del país y, desde su creación en la Argentina, brindó contención a más de 416.650 niñas, niños y sus familias.

El Gran Día para transformar realidades con un gesto simple

En la edición anterior se vendieron más de 130.000 Big Mac, lo que permitió fortalecer los programas de ambas organizaciones beneficiarias Prensa/McDonald’s

El Gran Día adoptó ese nombre en 2018, como evolución del histórico McDía Feliz, y hoy se consolidó como una de las jornadas solidarias más relevantes del país, con presencia en todos los locales de McDonald’s y una fuerte participación de voluntarios, familias y organizaciones aliadas. En la edición anterior se vendieron más de 130.000 Big Mac, lo que permitió fortalecer los programas de ambas organizaciones beneficiarias.

El Gran Día también se realiza en otros países de la región como Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Aruba y Curaçao. Desde la empresa explican que la expectativa siempre es superar la cantidad de Big Mac vendidos el año anterior y ampliar el alcance de los programas beneficiados.

Cuándo es el Gran Día y cómo participar