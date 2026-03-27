Emanero y Agapornis tocan gratis en Recoleta: cuándo es el festival Experiencia BA con más de 25 puestos de comida

Habrá parrillas, bodegones y bodegones que ofrecerán platos a precios promocionales
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Experiencia BA desembarcará en Parque Thays con una jornada que combinará gastronomía, música en vivo y una propuesta aérea en uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad. La cita será el sábado 28 de marzo, con entrada libre y gratuita, en el cruce de Av. del Libertador y Ayacucho, en Recoleta. En caso de lluvia, el festival se reprogramará.
La propuesta, impulsada por BA Capital Gastronómica, reunirá más de 25 puestos organizados en seis islas temáticas:
- parrillas,
- gourmet,
- rápida cool,
- dulce & café,
- al paso chic
- y bodegones.
Cuándo y dónde es Experiencia BA en CABA
- ¿Cuándo? Sábado 28 de marzo de 13 a 01
- ¿Dónde? Parque Thays, en el cruce de Av. del Libertador y Ayacucho, en Recoleta.
- Entrada: libre y gratuita.
La programación artística completa
La grilla prevista para la jornada incluye actividades durante toda la tarde y shows hasta la madrugada:
- 14 a 17: juegos, actividades y premios.
- 18.30 a 20: DJs sorpresa.
- 20.30 a 21.30: Agapornis.
- 21.55: show de acrobacia aérea.
- 22.15 a 23.30: Emanero.
- 23.45 a 00.55: DJ Fer Palacio, show aéreo y música en el cielo.
Qué se podrá comer en Experiencia BA
La feria gastronómica estará dividida en seis sectores temáticos, con una selección de parrillas, propuestas rápidas, opciones gourmet, bodegones y puestos dulces. Los cafés arrancarán en $3000, las opciones de pastelería y heladería desde $3500, y las propuestas de parrilla, restaurantes y pizzerías desde $10.000.
Entre los participantes confirmados figuran los siguientes locales:
Parrillas
- Lo de Jesús
- Gran Paraíso
- Chori
- CHORIBONDI by La Cabrera
Rápida cool
- Burger Couple
- The Food Truck Store
- Arredondo
- Manfred
- La Casetta Focaccia
- Crêperie
Bodegones
- San Gennaro
- El Pastificio de Pablos
- MONTI
- La Casona de Belgrano
Al paso chic
- El Hornero de San Telmo
- Pizza Zën
- Valenti
- Hell´s Pizza
- MIL & PICO
Gourmet
- Shanghai Express
- Shami Shawarma
- BERRIA by Sagardi
- Let it V + KANU (sin tacc)
Dulce & café
- The NYC Cookie
- NEGRO CAFÉ
- Surry Hills Buenos Aires
- Cremolatti
- Nucha
Qué conviene saber antes de ir
Por tratarse de una propuesta al aire libre, la continuidad del festival dependerá del clima: si llueve, se reprogramará. Para seguir novedades o posibles cambios, la organización informó que habrá más información en la cuenta oficial de Instagram de BA Capital Gastronómica.
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