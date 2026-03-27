Experiencia BA desembarcará en Parque Thays con una jornada que combinará gastronomía, música en vivo y una propuesta aérea en uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad. La cita será el sábado 28 de marzo, con entrada libre y gratuita, en el cruce de Av. del Libertador y Ayacucho, en Recoleta. En caso de lluvia, el festival se reprogramará.

Emanero y Agapornis tocan gratis en Recoleta: cuándo es el festival Experiencia BA con más de 25 puestos de comida Gentileza

La propuesta, impulsada por BA Capital Gastronómica, reunirá más de 25 puestos organizados en seis islas temáticas:

parrillas,

gourmet,

rápida cool,

dulce & café,

al paso chic

y bodegones.

Cuándo y dónde es Experiencia BA en CABA

¿Cuándo? Sábado 28 de marzo de 13 a 01

¿Dónde? Parque Thays, en el cruce de Av. del Libertador y Ayacucho, en Recoleta .

. Entrada: libre y gratuita.

La programación artística completa

En Experiencia BA habrá un show de acrobacia aérea Gentileza

La grilla prevista para la jornada incluye actividades durante toda la tarde y shows hasta la madrugada:

14 a 17: juegos, actividades y premios.

18.30 a 20: DJs sorpresa.

20.30 a 21.30: Agapornis.

21.55: show de acrobacia aérea.

22.15 a 23.30: Emanero.

23.45 a 00.55: DJ Fer Palacio, show aéreo y música en el cielo.

Qué se podrá comer en Experiencia BA

La feria gastronómica estará dividida en seis sectores temáticos, con una selección de parrillas, propuestas rápidas, opciones gourmet, bodegones y puestos dulces. Los cafés arrancarán en $3000, las opciones de pastelería y heladería desde $3500, y las propuestas de parrilla, restaurantes y pizzerías desde $10.000.

Entre los participantes confirmados figuran los siguientes locales:

Parrillas

Lo de Jesús

Gran Paraíso

Chori

CHORIBONDI by La Cabrera

Rápida cool

Burger Couple

The Food Truck Store

Arredondo

Manfred

La Casetta Focaccia

Crêperie

Bodegones

San Gennaro

El Pastificio de Pablos

MONTI

La Casona de Belgrano

Al paso chic

El Hornero de San Telmo

Pizza Zën

Valenti

Hell´s Pizza

MIL & PICO

Gourmet

Shanghai Express

Shami Shawarma

BERRIA by Sagardi

Let it V + KANU (sin tacc)

Dulce & café

The NYC Cookie

NEGRO CAFÉ

Surry Hills Buenos Aires

Cremolatti

Nucha

Qué conviene saber antes de ir

El cierre del festival Experiencia BA estará a cargo del DJ Fer Palacio Gentileza

Por tratarse de una propuesta al aire libre, la continuidad del festival dependerá del clima: si llueve, se reprogramará. Para seguir novedades o posibles cambios, la organización informó que habrá más información en la cuenta oficial de Instagram de BA Capital Gastronómica.