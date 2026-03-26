Qué hacer en Buenos Aires del 26 al 29 de marzo: Dread Mar I, Nonpalidece y Escuchas HiFi

Entre el jueves 26 y el domingo 29 de marzo de 2026, la agenda de salidas en Buenos Aires combina recitales de gran escala, ciclos de escucha, noches de electrónica y una inauguración cultural en el microcentro. En esos cuatro días, el Movistar Arena tendrá a Dread Mar I, Love the 90s y Steve Hackett & Genetics; Art Lab sumará shows, sets y Escuchas HiFi; y Ciudad Cultural Konex agregará música, carnaval y trasnoche.

El Movistar Arena lleno durante un show de Fito Páez Prensa

Las entradas para los shows del Movistar Arena se venden en el sitio oficial del estadio, que informa accesos por Humboldt 450 y Av. Corrientes 6094. En Art Lab, la compra se canaliza desde la agenda y la ticketera oficial. En Konex, la programación figura en su agenda.

Jueves 26 de marzo

La primera cita del recorte estará en Art Lab, ¿Dónde? Roseti 93, Chacarita, con el cierre de la exhibición Interacciones Materiales y la charla “Scratching the surface”, desde las 19. En la agenda oficial figura como una actividad sujeta a capacidad.

Ese mismo día, Ciudad Cultural Konex, ¿Dónde? Sarmiento 3131, Abasto, tendrá a Superlógico a las 19 en el Patio, dentro de su programación oficial para marzo.

También el jueves 26, a las 19, abrirá Colección Rivarola-El local en ¿Dónde? Pasaje Rodolfo Rivarola 149, San Nicolás, con la muestra Alegato de lo sutil, curada por Ana Stjerne y con obras de Mariana Jasper y Débora Staiff. El nuevo espacio, impulsado por Mariela Ivanier, nace como plataforma para exposiciones, proyectos culturales y cruces entre distintas disciplinas.

Colección Rivarola-El local Gentileza

La muestra se podrá visitar hasta el 30 de abril con entrada gratuita y cita previa al mail coleccionrivarola.local@gmail.com. Durante la apertura también participarán otros espacios del pasaje, entre ellos Asunto Impreso, Museo de la Mujer, Ideal, Perelmuter, Riva y la ferretería Gata.

Viernes 27 de marzo

El viernes tendrá una de las fechas más fuertes del fin de semana con Dread Mar I en el Movistar Arena, en el marco de su “20 Años Tour”. El sitio oficial informa puertas a las 19, show a las 21 y entradas desde $50.000.

En Art Lab habrá doble programación: Artlab en Vivo presenta: Klauss (LIVE) a las 19, con entradas desde $23.000, y Circulo De Sonido / Dee Jason + Santi Cichelli a las 23, con entradas desde $28.750. Ambas fechas figuran en la agenda y la ticketera oficial del espacio.

Nonpalidece en vivo Rafa Suárez

En Konex, la propuesta del viernes será Nonpalidece, con puertas a las 19 y show a las 20 en el Patio.

Sábado 28 de marzo

El sábado, el Movistar Arena recibirá Love the 90s, presentado en su ficha oficial como un festival que llega por primera vez a Buenos Aires. El estadio informa puertas a las 16.30, inicio a las 18.30 y entradas desde $65.000.

La agenda de Art Lab tendrá tres propuestas el mismo día: Escuchas HiFi – Purple Rain – Prince (1984) a las 19, con entrada desde $16.500; Escuchas HiFi – This is Happening – LCD Soundsystem (2010) a las 21, también desde $16.500; y Artlab presenta: Pausa + Pane + Juan Cassinelli a las 23, con entradas desde $23.000.

En Konex, el sábado habrá doble fecha: Todo el año es carnaval: Falta y Resto, con puertas a las 19 y show a las 20 en el Patio, y la trasnoche Plop & Puerca, anunciada para medianoche, con puertas a las 00.30 en la Sala de las Columnas.

Domingo 29 de marzo

El cierre del fin de semana en el Movistar Arena será con Steve Hackett & Genetics, dentro de “The Best of Genesis – Latin American Tour 2026”. La ficha oficial del show informa puertas a las 19, comienzo a las 21 y entradas desde $80.000.

En Konex, la programación del domingo incluye El Sueño de los Elefantes presenta Cuerpo Adentro, con funciones a las 17.30 y 19.30 en la Sala de las Columnas. Para esa jornada, en la agenda oficial de Art Lab no figuran eventos.