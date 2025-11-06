En Recoleta: 10 platos imperdibles de la última Feria Francesa del año con más de 30 stands de cocina regional

La última edición del año de la Feria Francesa vuelve a Plaza Francia y transforma Recoleta en un paseo gastronómico inspirado en los mercados parisinos. Habrá más de 30 puestos de panadería, pastelería, quesos, chocolates y cocina regional, con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre.

La Feria Francesa, organizada por Lucullus suma un horario extendido hasta las 22 para acompañar la Noche de los Museos Gentileza

El evento organizado por la asociación de gastronomía francesa en la Argentina Lucullus suma un horario extendido el sábado hasta las 22 para acompañar la Noche de los Museos. En caso de lluvia, se suspende y se reprograma para el fin de semana siguiente.

Diez platos imperdibles de la Feria Francesa

Raclette sobre papas de triple cocción de Uría Raclette: ritual alpino del queso fundido, servido en láminas sobre papas doradas, pepinos encurtidos y hierbas frescas.

Raclette sobre papas de triple cocción de Uría Raclette Feria Francesa

Éclair helado choco-avellanas de Choux Éclairs: masa choux con relleno cremoso y cacao con avellanas tostadas, en formato helado.

Éclair helado choco-avellanas de Choux Éclairs Feria Francesa

Macalado de matcha y lima de Laban: edición especial con helado de matcha y lima y tapas crocantes de almendras.

Macalado de Laban Feria Francesa

Empanada bourguignon de Darton Cuisine: carne al vino tinto, cocción lenta, en masa crujiente.

Sándwich de crudo & Emmental con manteca de pistacho Almacén 1249: pan artesanal, fiambre de calidad y queso emmental.

Fondue de chocolate con frutillas Kakawa: chocolate de origen y de primera calidad derretido al momento, con frutillas frescas, crema y toppings.

Budín de full pistacho con ganache y baño verde de Jimena Fuster: masa con pistachos naturales, ganache de pistacho y cobertura de chocolate blanco y pistacho.

Budín de full pistacho con ganache y baño verde de Jimena Fuster Gentileza

Quiche Lorraine tradicional L’Épi Boulangerie: masa quebrada de manteca, panceta ahumada, crema y huevo.

Croque monsieur con queso raclette Le Troquet de Henry: el clásico sándwich caliente, con pan de masa madre.

Crêpe de queso azul, peras y cebollas confitadas de L’Atelier: combinación de notas dulces y saladas.

Crêpe de queso azul, peras y cebollas confitadas de L’Atelier Bistró Feria Francesa

Cuándo y dónde es la Feria Francesa en Recoleta