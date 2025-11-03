AC/DC en la Argentina 2026: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas

La legendaría banda austrliana AC/DC confirmó su vuelta a la Argentina con un show en River para el lunes 23 de marzo de 2026, en el marco del Power Up Tour. El anuncio se realizó el 3 de noviembre y forma parte de una etapa regional que también incluye San Pablo, Santiago de Chile y México. La fecha local tendrá a The Pretty Reckless como banda invitada.

Será el primer recital del grupo en el país después de 16 años: la última visita fue en 2009, con tres noches en River que quedaron registradas en Live at River Plate (2012). En esta nueva etapa, Brian Johnson vuelve como frontman tras su regreso a las giras; completan Angus y Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney.

El anuncio de la vuelta de AC/DC a la Argentina

Cuándo y dónde será el show de AC/DC en la Argentina

Fecha: 23 de marzo de 2026

23 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Más Monumental (River Plate), CABA

Estadio Más Monumental (River Plate), CABA Teloneros: The Pretty Reckless

The Pretty Reckless Contexto: regreso tras más de 16 años; el tour recorre América Latina y EE.UU.

AC/DC en concierto.

Entradas para AC/DC en River: fecha de venta y condiciones

Canal oficial: All Access

All Access Inicio de venta: jueves 7 de noviembre, 10.00 (sin preventa bancaria)

jueves 7 de noviembre, 10.00 (sin preventa bancaria) Límite por usuario: hasta 4 tickets por compra

hasta 4 tickets por compra Medios de pago: tarjetas crédito y débito

tarjetas crédito y débito Precios: aún no informados; pueden variar por el cargo por servicio de la ticketera

Cómo comprar entradas para AC/DC en River (paso a paso)

Ingresar a All Access y crear/iniciar sesión antes de la venta para agilizar el proceso.

Seleccionar el evento “AC/DC Power Up Tour”.

Elegir ubicación y cantidad (hasta 4 por usuario).

Confirmar el medio de pago habilitado y finalizar la compra.

Verificar la compra: All Access exige comprobar la identidad del titular con un código de 6 dígitos. Hay hasta 10 días desde la compra para ingresarlo; el código puede demorar hasta 72 horas hábiles en verse en el home banking. Sin verificación, la compra se dará de baja.

