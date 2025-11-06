De la comida de bodegón al kimchi coreano y del asado a la comida vegana: cuándo y dónde es el Festival JOY de Palermo

La tercera edición del Festival JOY reúne comidas y bebidas para todos los gustos en el Hipódromo de Palermo, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita. Una feria gastronómica con propuestas de cocina de bodegón al kimchi coreano, y del asado a la comida vegana. Todo junto en un mismo espacio al aire libre.

Festival JOY en Palermo: de la comida de bodegón al kimchi coreano y del asado a la comida vegana

El recorrido promete propuestas de platos tradicionales y las nuevas tendencias gastronómicas: cocina asiática, carnes asadas, sushi, crêpes, hamburguesas, pizzas, raclette, shawarma, ceviches, cocina coreana, tacos, milanesas de autor, pizza napolitana, propuestas plant based, coctelería, vinos y cervezas artesanales.

Una feria gastronómica con propuestas de cocina de bodegón al kimchi coreano, y del asado a la comida vegana Gentileza

Además, habrá una oferta amplia de bebidas: desde clásicos que no pasan de moda hasta las novedades del momento, con cervezas artesanales, vinos, coctelería de autor, barras de gin, aperitivos y destilados.

Los puestos destacado del Festival JOY

Mandu: dumplings, onigiris y rolls coreanos

Antigourmet: provoletas y tortillas

Robertinho: coxinhas, mandioca frita, brigadeiros

Jordanas: carnes al spiedo

Kopan: hottagu

La Bomba: empanadas

Mochica: causas y ceviches

La Tortilleria: tortillas sin tacc

Saravi: gin

Fierro: brochetes y pinchos

Jotti: sándwiches prensados

Los sándwiches prensados de Jotti estarán en la nueva edición del Festival JOY Gentileza

Lo de Gauna: ahumados

Julieta Harari: patisserie

Tres Fuegos: croquetas bravas y butifarra

Muchacha: schiacciatas y sfogliatellas

Shami: shawarma y baklava

Amaranta: shawarma de hongos y milanesa de gírgola

Erdelys: kürtős

Tequepops: tequeños

La propuesta gastronómica de JOY es amplia y variada para todos los paladares Gentileza

Rabieta: cervezas

Lo de Pedro: arroz chaufa y salteados

San Guchero: milanesas tucumanas

Sazón Mexicana: tacos, burritos y quesadillas

Oggi: mac & cheese, gnocchis

Shivos: hamburguesería

Valle del Indio: vinos

En Joy habrá habrá coctelería de autor, barras de gin, aperitivos y destilados Gentileza

Cuándo y dónde es el Festival JOY en Palermo