De la comida de bodegón al kimchi coreano y del asado a la comida vegana: cuándo y dónde es el Festival JOY de Palermo

La feria gastronómica vuelve este fin de semana al Hipódromo de Palermo con cocina clásica y nuevas tendencias

En el Festival Joy también habrá hamburguesas


La tercera edición del Festival JOY reúne comidas y bebidas para todos los gustos en el Hipódromo de Palermo, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita. Una feria gastronómica con propuestas de cocina de bodegón al kimchi coreano, y del asado a la comida vegana. Todo junto en un mismo espacio al aire libre.

El recorrido promete propuestas de platos tradicionales y las nuevas tendencias gastronómicas: cocina asiática, carnes asadas, sushi, crêpes, hamburguesas, pizzas, raclette, shawarma, ceviches, cocina coreana, tacos, milanesas de autor, pizza napolitana, propuestas plant based, coctelería, vinos y cervezas artesanales.

Una feria gastronómica con propuestas de cocina de bodegón al kimchi coreano, y del asado a la comida vegana


Además, habrá una oferta amplia de bebidas: desde clásicos que no pasan de moda hasta las novedades del momento, con cervezas artesanales, vinos, coctelería de autor, barras de gin, aperitivos y destilados.

Los puestos destacado del Festival JOY

  • Mandu: dumplings, onigiris y rolls coreanos
  • Antigourmet: provoletas y tortillas
  • Robertinho: coxinhas, mandioca frita, brigadeiros
  • Jordanas: carnes al spiedo
  • Kopan: hottagu
  • La Bomba: empanadas
  • Mochica: causas y ceviches
  • La Tortilleria: tortillas sin tacc
  • Saravi: gin
  • Fierro: brochetes y pinchos
  • Jotti: sándwiches prensados
Los sándwiches prensados de Jotti estarán en la nueva edición del Festival JOY

  • Lo de Gauna: ahumados
  • Julieta Harari: patisserie
  • Tres Fuegos: croquetas bravas y butifarra
  • Muchacha: schiacciatas y sfogliatellas
  • Shami: shawarma y baklava
  • Amaranta: shawarma de hongos y milanesa de gírgola
  • Erdelys: kürtős
  • Tequepops: tequeños
La propuesta gastronómica de JOY es amplia y variada para todos los paladares

  • Rabieta: cervezas
  • Lo de Pedro: arroz chaufa y salteados
  • San Guchero: milanesas tucumanas
  • Sazón Mexicana: tacos, burritos y quesadillas
  • Oggi: mac & cheese, gnocchis
  • Shivos: hamburguesería
  • Valle del Indio: vinos
En Joy habrá habrá coctelería de autor, barras de gin, aperitivos y destilados


Cuándo y dónde es el Festival JOY en Palermo

  • Fechas: sábado 8 y domingo 9 de noviembre
  • Horarios: 12 a 23
  • Sede: Hipódromo de Palermo — ¿Dónde? (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)
  • Acceso: entrada libre y gratuita; ingreso por Av. del Libertador y Dorrego
  • Apoyo institucional: BA Capital Gastronómica (GCBA)
Qué Sale
