De la comida de bodegón al kimchi coreano y del asado a la comida vegana: cuándo y dónde es el Festival JOY de Palermo

La feria gastronómica vuelve este fin de semana al Hipódromo de Palermo con cocina clásica y nuevas tendencias
- 2 minutos de lectura'
La tercera edición del Festival JOY reúne comidas y bebidas para todos los gustos en el Hipódromo de Palermo, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita. Una feria gastronómica con propuestas de cocina de bodegón al kimchi coreano, y del asado a la comida vegana. Todo junto en un mismo espacio al aire libre.
El recorrido promete propuestas de platos tradicionales y las nuevas tendencias gastronómicas: cocina asiática, carnes asadas, sushi, crêpes, hamburguesas, pizzas, raclette, shawarma, ceviches, cocina coreana, tacos, milanesas de autor, pizza napolitana, propuestas plant based, coctelería, vinos y cervezas artesanales.
Además, habrá una oferta amplia de bebidas: desde clásicos que no pasan de moda hasta las novedades del momento, con cervezas artesanales, vinos, coctelería de autor, barras de gin, aperitivos y destilados.
Los puestos destacado del Festival JOY
- Mandu: dumplings, onigiris y rolls coreanos
- Antigourmet: provoletas y tortillas
- Robertinho: coxinhas, mandioca frita, brigadeiros
- Jordanas: carnes al spiedo
- Kopan: hottagu
- La Bomba: empanadas
- Mochica: causas y ceviches
- La Tortilleria: tortillas sin tacc
- Saravi: gin
- Fierro: brochetes y pinchos
- Jotti: sándwiches prensados
- Lo de Gauna: ahumados
- Julieta Harari: patisserie
- Tres Fuegos: croquetas bravas y butifarra
- Muchacha: schiacciatas y sfogliatellas
- Shami: shawarma y baklava
- Amaranta: shawarma de hongos y milanesa de gírgola
- Erdelys: kürtős
- Tequepops: tequeños
- Rabieta: cervezas
- Lo de Pedro: arroz chaufa y salteados
- San Guchero: milanesas tucumanas
- Sazón Mexicana: tacos, burritos y quesadillas
- Oggi: mac & cheese, gnocchis
- Shivos: hamburguesería
- Valle del Indio: vinos
Cuándo y dónde es el Festival JOY en Palermo
- Fechas: sábado 8 y domingo 9 de noviembre
- Horarios: 12 a 23
- Sede: Hipódromo de Palermo — ¿Dónde? (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)
- Acceso: entrada libre y gratuita; ingreso por Av. del Libertador y Dorrego
- Apoyo institucional: BA Capital Gastronómica (GCBA)
