Tres planes con chicos: un festival de luces chinas, un show homenaje a los Beatles y una pizzería con juegos

Tres planes para hacer este fin de semana en Buenos Aires
- 4 minutos de lectura'
Buenos Aires nunca deja de sorprender con sus propuestas culturales pensadas para todas las edades y este fin de semana no es la excepción.
El festival de luces chinas
El mayor festival de luces chinas llegó a Buenos Aires para que todos podamos disfrutar de la magia asiática.
Los festivales de linternas en China tienen más de 2000 años de historia, nacidos en la dinastía Han marcan el final de las celebraciones del Año Nuevo Lunar y simbolizan esperanza, prosperidad y reunión familiar.
Inspirado en esta tradición es que llegó al predio de Tecnópolis Tianfu Festival que recrea un recorrido con más de 25 esculturas monumentales iluminadas y elaboradas a mano por maestros artesanos de Sichuam. Hay dragones, flores gigantes, animales mitológicos y símbolos ancestrales que cobran vida a través de miles de luces LED.
Hay espectáculos en vivo con artistas que llegaron directo de china: acrobacias, kung-fu, danzas tradicionales y el Bianlian que es el cambio de máscaras, uno de los números más emblemáticos de la ópera de Sichuan.
Además, hay una amplia propuesta gastronómica típica de allí preparada por chefs chinos que fueron convocados para este festival, tiendas de merchandising y un stand de fotografía para poder caracterizarse con trajes Hanfu.
El recorrido dura dos horas aproximadamente, es al aire libre por lo que hay que llevar abrigo porque la puerta abre a las 18 horas
Datos clave
- ¿Cuándo? hasta el 20 de noviembre.
- ¿Dónde? Tecnópolis, Villa Martelli.
- Más información: en @tianfufestival_ar, menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) con acceso gratuito. Entradas disponibles en tuentrada.com o en la boletería del parque.
Beatles para los chicos de la familia
Para los amantes de la música del grupo de The Beatles este domingo habrá un concierto interactivo que consiste en un recorrido por el repertorio de los los “Fab Four” con melodías más contagiosas y aptas para los chicos.
El concierto se llama “Beatles para chicos” interpretado por la banda argentina Nube 9 que desde 2001 que recorre el mundo honrando la música de la banda. Los integrantes on Fernando Blanco (bajo y voz), Lucrecia López Sanz (guitarra y voz), Fernando Viola (teclado y voz) y Eduardo Chiesa (batería).
El show está recomendado para chicos de 4 a 12 años, interpretarán temas como “Yellow Submarine”, “Ob-la-di Ob-la-da” y “Penny Lane”.
Datos clave
- ¿Dónde? Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1, La Boca.
- ¿Cuándo? Domingo 28, a las 17
- Entradas: gratis con reserva, disponibles en www.usinadelarte.ar.
Pizza por metro con juegos
La pizza es una comida que nunca falla, le gusta a grandes y chicos, y si además se puede combinar con un espacio lleno de juegos el plan es mejor aún. Se trata de la Pizzería Muraroa, ubicada en zona oeste que es conocida por su mono gigante con toboganes en el medio del patio.
Pero ese no es el único atractivo, la pizzería tiene una isla con toboganes, pelotero, calesita y puentes de madera para atravesar de un lado al otro, un sitio ideal para que los chicos se diviertan jugando mientras los adultos disfrutan de la comida.
El lugar tiene además milanesas, parrilla, hamburguesas y la pizza se vende por metro. El menú infantil incluye la comida, bebida y un palito de helado de postre.
¿Cuándo y dónde?
- ¿Dónde? Av. Gaona 4277, Ciudadela.
- ¿Cuándo? Abierto todos los días desde las 12 del mediodía.
- Más información: el espacio de juegos es gratuito, solo se cobra consumición. El acceso al monito los fines de semana es de $5000 por niño, el resto de la semana es gratuito.
Otras noticias de Qué sale
Choripanes, pizzas y ceviches. Un viaje gastronómico en Palermo: cuándo y dónde es la feria dedicada a las comidas de 18 países
Menús especiales y la grilla de pop ups. Cuáles son los 40 restaurantes de la Gastro Japo Food Week
Protagonizada por Gabriel Oliveri. Queridísimo Truman: una biografía para alumbrar la propia
- 1
Matemáticos sub-35: los jóvenes argentinos que brillaron en el foro que reunió a lo mejor de los expertos del mundo
- 2
Las dudas que el cheque de Trump aún debe despejar
- 3
Con una advertencia al Gobierno, Martín Lousteau destacó la gestión de Javier Milei para conseguir el salvataje de EE.UU.
- 4
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes