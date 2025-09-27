Tres planes con chicos: un festival de luces chinas, un show homenaje a los Beatles y una pizzería con juegos

Buenos Aires nunca deja de sorprender con sus propuestas culturales pensadas para todas las edades y este fin de semana no es la excepción.

El festival de luces chinas

El mayor festival de luces chinas llegó a Buenos Aires para que todos podamos disfrutar de la magia asiática.

Los festivales de linternas en China tienen más de 2000 años de historia, nacidos en la dinastía Han marcan el final de las celebraciones del Año Nuevo Lunar y simbolizan esperanza, prosperidad y reunión familiar.

Festival de luces chinas en Tecnópolis

Inspirado en esta tradición es que llegó al predio de Tecnópolis Tianfu Festival que recrea un recorrido con más de 25 esculturas monumentales iluminadas y elaboradas a mano por maestros artesanos de Sichuam. Hay dragones, flores gigantes, animales mitológicos y símbolos ancestrales que cobran vida a través de miles de luces LED.

Hay espectáculos en vivo con artistas que llegaron directo de china: acrobacias, kung-fu, danzas tradicionales y el Bianlian que es el cambio de máscaras, uno de los números más emblemáticos de la ópera de Sichuan.

Además, hay una amplia propuesta gastronómica típica de allí preparada por chefs chinos que fueron convocados para este festival, tiendas de merchandising y un stand de fotografía para poder caracterizarse con trajes Hanfu.

El recorrido dura dos horas aproximadamente, es al aire libre por lo que hay que llevar abrigo porque la puerta abre a las 18 horas

Datos clave

¿Cuándo? hasta el 20 de noviembre.

hasta el 20 de noviembre. ¿Dónde? Tecnópolis, Villa Martelli.

Tecnópolis, Villa Martelli. Más información: en @tianfufestival_ar, menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) con acceso gratuito. Entradas disponibles en tuentrada.com o en la boletería del parque.

Beatles para los chicos de la familia

Beatles para chicos

Para los amantes de la música del grupo de The Beatles este domingo habrá un concierto interactivo que consiste en un recorrido por el repertorio de los los “Fab Four” con melodías más contagiosas y aptas para los chicos.

El concierto se llama “Beatles para chicos” interpretado por la banda argentina Nube 9 que desde 2001 que recorre el mundo honrando la música de la banda. Los integrantes on Fernando Blanco (bajo y voz), Lucrecia López Sanz (guitarra y voz), Fernando Viola (teclado y voz) y Eduardo Chiesa (batería).

El show está recomendado para chicos de 4 a 12 años, interpretarán temas como “Yellow Submarine”, “Ob-la-di Ob-la-da” y “Penny Lane”.

Datos clave

¿Dónde? Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1, La Boca.

Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1, La Boca. ¿Cuándo? Domingo 28, a las 17

Domingo 28, a las 17 Entradas: gratis con reserva, disponibles en www.usinadelarte.ar.

Pizza por metro con juegos

Mono con juegos

La pizza es una comida que nunca falla, le gusta a grandes y chicos, y si además se puede combinar con un espacio lleno de juegos el plan es mejor aún. Se trata de la Pizzería Muraroa, ubicada en zona oeste que es conocida por su mono gigante con toboganes en el medio del patio.

Pero ese no es el único atractivo, la pizzería tiene una isla con toboganes, pelotero, calesita y puentes de madera para atravesar de un lado al otro, un sitio ideal para que los chicos se diviertan jugando mientras los adultos disfrutan de la comida.

El lugar tiene además milanesas, parrilla, hamburguesas y la pizza se vende por metro. El menú infantil incluye la comida, bebida y un palito de helado de postre.

El espacio de juegos de la pizzería

¿Cuándo y dónde?