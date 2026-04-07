Día de la Empanada: 10 lugares para comer versiones clásicas, de autor, con guiños de otras cocinas y promociones

Cada 8 de abril, se celebra el Día de la Empanada, un plato popular que siempre ocura un lugar central en la conversación gastronómica. La Real Academia Española la define como una comida hecha con masa rellena y cocida al horno, y el sitio oficial de turismo de España la incluye entre las preparaciones más características de Galicia, una de las tradiciones más asociadas a su historia europea.

En la Argentina, esa preparación encontró un desarrollo propio y una identidad regional marcada. Un recorrido oficial de argentina.gob.ar sobre la cultura gastronómica del país la ubica entre los sabores y tradiciones que ayudan a contar la historia de la mesa local. Sobre esa base, en Buenos Aires aparecen hoy versiones bien clásicas, otras atravesadas por la lógica parrillera y también lecturas que la cruzan con cocinas peruanas, nikkei o armenias.

Dónde comer empanadas en Buenos Aires para celebrar el Día de la Empanada

Una empanada de lomo saltado con gajos de lima y azúcar impalpable

En Tanta, el restaurante de Gastón Acurio en Retiro, la empanada horneada de lomo saltado lleva al formato individual uno de los platos más representativos de la cocina criolla peruana. La masa se prepara con harina, grasa y manteca, y el relleno combina lomo, ají amarillo, cebolla morada, tomate y papa, integrado con demi glace, salsa achifada y orégano.

Empanada de lomo de Tanta Gentileza

Esa construcción busca sostener el perfil clásico del lomo saltado, pero dentro de una pieza cerrada y de horno. Sale a la mesa con gajos de lima y azúcar impalpable, y se puede acompañar con la carta de cócteles de autor y la selección de vinos nacionales e internacionales del restaurante. Dirección: Esmeralda 938 esquina Paraguay, Retiro. Instagram: @tanta_argentina.

Carne premium, bondiola, salmón y vegetales en Puerto Madero

En Villegas Resto, las empanadas retoman la lógica que atraviesa toda la cocina del restaurante: foco en la materia prima, trabajo cuidado y una mirada contemporánea sobre la parrilla argentina. Se elaboran con masa artesanal y se cocinan hasta lograr un dorado parejo y crocante. La clásica de carne se resuelve con un blend de cortes premium, como ojo de bife y bife de chorizo, cortados a cuchillo y salteados con cebolla, morrón, ajo y condimentos.

Empanada de carne de Villegas Resto Gentileza

A esa versión se suma una de bondiola braseada, cocida lentamente hasta quedar tierna, desmenuzada y ligada con la barbacoa de la casa y su propio fondo de cocción. La de salmón se presenta con un relleno jugoso terminado con salsa romesco, que suma notas levemente ahumadas y de frutos secos, mientras que la de vegetales combina zucchini, berenjena, cabutia y morrones rojos, amarillos y verdes con queso sardo para una opción equilibrada. Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero. Instagram: @villegasresto.

Un guiño tucumano con matambre, caldo, huevo duro y verdeo

En Cauce, la empanada toma como referencia el estilo tucumano. La versión de matambre del chef Emiliano Bernardinelli se prepara con carne hervida y luego cortada a cuchillo, cebolla, especias y un toque de caldo que busca reforzar la jugosidad del relleno. A eso se suman huevo duro y verdeo, antes de pasar por fritura para conseguir una masa crocante y un interior bien húmedo.

Empanadas de matambre de Cauce Gentileza

La propuesta se apoya en una lógica tradicional del norte, pero llevada al contexto de una cocina contemporánea en Puerto Madero. Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 440, Puerto Madero. Instagram: @cauce_ba.

Lehmeyún de carne especiada, quesos y calabaza en Villa Pueyrredón

En La Casa Blanca de Habana, el Día de la Empanada se celebra con lehmeyún, la versión abierta de origen armenio que se volvió uno de los clásicos de la casa. La receta llegó a través del legado familiar de la nona Caty y se prepara con carne magra de roast beef, cebolla, tomate, perejil, sal, pimienta blanca y jugo de limón. El relleno se deja macerar antes de ir sobre una masa con fermentación de masa madre, más fina que la de sus pizzas, y luego se cocina en el momento para salir acompañado por alioli casero.

Lehmeyún, empanada abierta, de La Casa Blanca de Habana Gentileza

A la receta tradicional se suman variantes de quesos —mozzarella y provolone— con cebollas blanca, morada y de verdeo, y otra de calabaza, queso y rúcula, que amplía la oferta con opciones vegetarianas sin perder el perfil artesanal de la casa. Dirección: Nazca 4301, Villa Pueyrredón. Instagram: @lacasablancadehabana.

Una receta clásica con lomo, fuego y cierre tradicional en Faena

En El Mercado, dentro de Faena Buenos Aires, la propuesta del chef Emiliano Yulita es una empanada de carne que pone el foco en el producto y en la forma de cocinarlo. Se prepara con lomo cortado a cuchillo, cebolla, ajo y especias, y se cocina con un leve toque de leña que suma sabor sin desdibujar el perfil clásico. El relleno se trabaja para sostener la jugosidad y el cierre tradicional ayuda a que todo se conserve en su punto. El resultado es una versión que se mantiene cerca de la receta conocida, pero suma detalles de ejecución que marcan diferencia. Dirección: Martha Salotti 445, Puerto Madero. Instagram: @elmercadofaena.

De masa de maíz, libres de gluten y con mariscos en tres barrios porteños

En Neko, la propuesta se inscribe dentro de una mirada moderna de la cocina nikkei, donde conviven tradición japonesa, influencias peruanas y otros cruces asiáticos. Entre las entradas aparecen las empanadas fritas de mariscos, elaboradas con harina de maíz y rellenas con una mezcla de calamar, langostinos y chipirones. Son libres de gluten y buscan equilibrar una masa crocante por fuera con un interior más tierno.

Empanada de mariscos de Neko Gentileza

Se venden por unidad y llegan acompañadas por un dip de salsa de ají amarillo y chalaquita peruana, en una combinación que refuerza el cruce de registros que define a la casa. Están disponibles en sus locales de Belgrano, Villa Devoto y Villa Crespo. Direcciones: La Pampa 1391, Belgrano; Mercedes 3940, Villa Devoto; Velasco 471, Villa Crespo. Instagram: @nekosushi.ar.

Carne Angus frita y uno de los sellos de La Cabrera

En La Cabrera, la empanada de carne es uno de los emblemas de la casa. Se hace con carne Angus cortada a cuchillo, cebolla y condimentos tradicionales, en un relleno que apunta al equilibrio más que al exceso. Sale frita, con una masa crocante y un interior jugoso, y aparece como una de las opciones más pedidas dentro de la parrilla creada por Gastón Riveira.

Empanada de carne de La Cabrera Gentileza

En esa combinación entre técnica simple, buen producto y ejecución pareja se apoya una versión que ya funciona como clásico propio. Dirección: José A. Cabrera 5099/5127, Palermo. Instagram: @lacabrera_bsas.

Un trío con carne, calabaza y morcilla en un rooftop de Palermo

En Bestial Fly Bar, la empanada aparece en formato de trío y con una búsqueda más lúdica en los rellenos. La selección incluye carne cortada a cuchillo, calabaza con parmesano y verdeo, y morcilla con queso crema y nuez. Se pueden pedir fritas o al horno y funcionan como acompañamiento dentro de una carta más amplia, que mezcla influencias nikkei, latinoamericanas y europeas, con entradas, principales, sushi y coctelería servida en recipientes intervenidos.

Empanada de Bestial Fly Bar Gentileza

La experiencia se completa con el entorno: el bar funciona en un rooftop del piso 11, con vista abierta de la ciudad, jardines verticales, superficies de ónix, sectores diferenciados e intervenciones artísticas que aparecen a lo largo de la noche. Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo. Instagram: @bestial.flybar.

Horno de barro, salmuera caliente y salsa yasgua en Recoleta

En Fervor, la mirada se posa en una versión más ligada a las raíces del noroeste. La empanada santiagueña se cocina en horno de barro y sigue un proceso de impronta tradicional. La masa se hace con harina, grasa y salmuera caliente, lo que le da una textura apenas hojaldrada, pensada para contener los jugos del relleno.

Empanadas de carne de Fervor Gentileza

Por dentro, la carne cortada a cuchillo se combina con cebolla, pimientos, huevo, hierbas y comino, en una receta de sabor directo. Uno de los puntos clave está en que el relleno se utiliza frío antes del armado, una técnica que ayuda a sostener la jugosidad durante la cocción. El horno aporta dorado parejo y bordes apenas tostados, y el cierre llega con salsa yasgua, picante y típica del norte argentino. Dirección: Posadas 1519, Recoleta. Instagram: @fervorbrasas.

Con osobuco al Malbec y versiones fritas en Palermo

En Desarmadero Bar y Desarmadero Session, la propuesta se apoya en una cocina casera pensada para compartir, en sintonía con el perfil de tapeo y cerveza artesanal que define a ambos espacios. Dentro de esa carta aparecen empanadas al horno y fritas, con una versión de osobuco al Malbec ($4800) que se destaca por su relleno sabroso y su masa de elaboración propia, además de variantes fritas de ojo de bife y de osobuco, con exterior crocante e interior jugoso.

Empanada de Desarmadero Gentileza

Todo se integra a una experiencia de impronta relajada, entre mesas informales, street art y una barra con más de 40 canillas en rotación constante. Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo. Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session.