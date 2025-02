Hilda Lizarazu canta a Chary García con la dirección Lito Vitale en una experiencia orquestal en Chascomús

La palabra Soijar no es un neologismo verbal, sino la sigla que identifica al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Argentina. Pero bien podría ser un verbo por la potente acción que desarrolla, desde la fundación que la cobija. Las Fundación Soijar celebrará sus 20 años, con el festival que se realizará en Chascomús, entre el 16 y el 22 de este mes .

¿Por qué Chascomús? Porque allí funciona uno de los proyectos más sólidos y con más trayectoria que ha tenido este sistema. José Antonio Abreu, creador en 1975 de la red venezolana de orquestas sociales, definió a principios de este siglo a la Orquesta-Escuela de Chascomús como un “fenómeno extraordinario”. Y fue entonces que se creó la fundación para darle un marco más amplio de apoyo a este tipo de proyectos inclusivos.

El festival, que comienza este domingo contará con varios conciertos de música popular y clásica, y un seleccionado de músicos que conformarán la Filarmónica del Festival, que acompañará a varios artistas profesionales que fueron programados. Entre otros, Lito Vitale e Hilda Lizarazu, el grupo The Beats, el violinista Rafael Gintoli y el multiinstrumentistas y compositor Nicolás Sorín.

Niños y niñas que dan sus primeros pasos en la música gracias a las orquestas sociales Festival Soijar

“El trabajo que hace Soijar es espectacular -dice Lito Vitale, antes de su actuación-. Es admirable, completamente necesario y fundamental para el crecimiento de un montón de chicos que, en muchos casos, tienen realidades familiares muy duras. Y la música, en este caso, sirve un poco para paliar esas realidades difíciles y transformarlas en arte y en aprendizaje. Todo esto se hace de una manera muy humana porque el nivel de exigencia es natural, no es agresivo. Digamos que es como a uno le gusta que sea un buen maestro. Por eso es que nosotros, desde que conocimos el trabajo de Soijar, estuvimos permeables para colaborar”.

Lito Vitale, uno de los invitados especiales del Festival Soijar de este año PATRICIO PIDAL/AFV

Lito será uno de los invitados con el proyecto que estrenó en 2024 junto a Hilda Lizarazu, un bello álbum dedicado a canciones de Charly García, de diferentes épocas (en la voz de Hilda y con los arreglos y la producción de Vitale). En este caso, la versión será con la participación de la orquesta del festival.

“Como en cada edición -dicen desde la producción de este encuentro, que cuenta también con el apoyo del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Chascomús- el festival ofrece conciertos abiertos al público en el entorno natural de Chascomús, protagonizados por la Filarmónica, que es un seleccionado nacional de músicos integrado por niños, niñas y jóvenes, desde de 9 años en adelante, y otras agrupaciones, con la participación especial de grandes artistas invitados. En tanto, el jueves 20, el Parque Libres del Sur será la sede de “Chascomúsica”, una de las grandes novedades de esta edición, con un gran despliegue de actividades participativas abiertas a la comunidad, que incluirán la realización de “Orquestas del Primer Día”, increíble experiencia de la Metodología Orquesta-Escuela; y también el ensayo abierto del Seleccionado Juvenil de Música en el muelle al atardecer y la proyección del documental La música es un tesoro, realizado en el marco de festival de 2023.

Agenda sinfónica

Concierto Apertura: “Piazzolla al atardecer”. El 16 de febrero, con la Filarmónica de Chascomús y los invitados especiales, Rafael Gintoli y Nico Sorín. La programación incluirá diversas obras de Astor Piazzolla.

“Chascomús cultiva un símbolo de paz”. El 19, Hilda canta Charly, con la Filarmónica Federal SOIJAr y la dirección musical de Lito Vitale. En este caso el repertorio estará centrado en el trabajo que Lizarazu y Vitale publicaron a mediados del último año. “Este es un proyecto que comenzamos el año pasado -dice Vitale- y que seguiremos presentando hasta mediados de éste. Y nos gustaba la idea de conectar la música de Charly en la voz de Hilda con tantos músicos jóvenes de todo el país que participan en esta juntada. Chascomús se transforma en una esponja de absorción, de buena música y de buena onda. Soijar es una experiencia hermosa. Sería bueno que tuviera el apoyo de más gobiernos provinciales. Es bueno para los chicos y para el espíritu”.

Hilda Lizarazu canta Charly García NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Concierto Beatle - “Peace & Love”. El 21 de febrero, la Orquesta-Escuela de Chascomús contará con invitados: The Beats con Jon Holberg (Liverpool Institute for Performing Arts) y la Orquesta-Escuela de Voces de Mar del Plata. “Siete de las agrupaciones de la Orquesta-Escuela local, designada Embajadora de la Paz por Ringo Starr, agradecen la herencia musical de la banda británica que revolucionó el mundo con versiones creadas en colaboración con el Liverpool Institute for Performing Arts, y el apoyo del British Council, a través de un concurso Ganado por la Fundación SOIJAr”.

Concierto Triunfal. El 22 de febrero, la Filarmónica del Festival contará con la participación del director invitado Guillermo Scarabino y el cantante Gastón Angrisani. Más de 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos de toda la Argentina celebrarán las primeras dos décadas de la fundación con un programa que incluirá la Obertura Romeo y Julieta (P. I. Tchaikovski) y canciones dedicadas a la Selección Argentina de Fútbol.

Niños, jóvenes y adultos en acción, en el festival Soijar del último año, en Chascomús Festival Soijar

El cierre de esa noche y del festival estará a cargo del grupo de cumbia Los Charros, junto a los organismos sinfónicos. Todos los conciertos que se realizarán en el Parque Libres del Sur serán a partir de las 19, con entrada libre y gratuita.

