Homo Argentum online: cuándo y dónde ver el éxito protagonizado por Guillermo Francella

Luego de un paso arrollador por los cines, Homo Argentum tiene día y plataforma para su estreno online. El film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizado por Guillermo Francella llegará a Disney+ el 19 de diciembre, en un lanzamiento exclusivo para la Argentina que cierra un circuito comercial más extenso que el habitual para los títulos nacionales recientes.

El razonamiento detrás de la estrategia consiste en estirar el tiempo de permanencia en salas ante una demanda sostenida del público, en lugar de saltar al streaming a los 40/60 días, como viene siendo la norma en últimos años.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

Semana tras semana, el largometraje mantuvo la atracción de espectadores, y esa curva de asistencia llevó a la distribuidora a retrasar la disponibilidad digital para consolidar la recaudación en cines antes de abrir la ventana hogareña. Se trata de un comportamiento poco frecuente a nivel local, donde gran parte de las apuestas de la industria se apoyan en lanzamientos directos en plataformas, una tendencia instalada desde la pandemia que aquí encuentra una excepción notoria.

Cuándo y dónde ver Homo Argentum

La fecha está cerrada: 19 de diciembre. El lugar, también: Disney+. De manera oficial se comunicó que la plataforma tendrá la exclusiva de Homo Argentum en la Argentina, manteniendo así la continuidad de un recorrido que priorizó primero la sala y luego el hogar. El enfoque fue pensado para capitalizar la tracción de la película en su ventana teatral y, a la vez, asegurar un anclaje claro para los suscriptores que esperaban su llegada al streaming.

Homo Argentum se construye como una serie de 16 microrelatos —cada uno de uno a doce minutos— en los que Francella encarna distintos personajes que comparten una clave común: la argentinidad Prensa

Mientras se definía el desembarco online local, la película siguió expandiendo su presencia en la región. Tras su exhibición en Chile y Uruguay, el título avanzó con un cronograma de estrenos en pantalla grande que incluyó Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

De qué trata Homo Argentum

El film se construye como una serie de 16 microrelatos —cada uno de uno a doce minutos— en los que Francella encarna distintos personajes que comparten una clave común: la argentinidad. Aun cuando cada viñeta funciona de manera autónoma, la suma propone una mirada humorística, irónica y crítica sobre la realidad del país, con el sello de Cohn y Duprat en la observación de costumbres, contradicciones y discursos contemporáneos. Ese formato episódico, poco frecuente en los tanques locales, fue uno de los ejes de conversación en su paso por salas.

El protagónico de Francella multiplicado en 16 composiciones diferentes reavivó su magnetismo con el público y potenció el boca a boca

La película, además, detonó debate y polémica por el modo en que expone conductas y climas de época. Hubo posicionamientos de figuras culturales y discusiones públicas que reforzaron su carácter de fenómeno: el protagónico de Francella multiplicado en 16 composiciones diferentes reavivó su magnetismo con el público y potenció el boca a boca. Ese componente de conversación social, sumado al rendimiento sostenido en taquilla, explica por qué la producción optó por un streaming tardío, escapando a la lógica acelerada que impusieron las plataformas en los últimos años.

Cuándo y dónde ver el éxito Homo Argentum

Fecha de estreno en streaming (Argentina) : 19 de diciembre

: 19 de diciembre Plataforma : Disney+

: Disney+ Estructura narrativa: 16 microrelatos de 1 a 12 minutos, todos con Guillermo Francella

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.